موجة حر غير مرئية تفتك بالحياة البحرية في المحيط الأطلسي

بريست‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رغم‭ ‬حجمها‭ ‬المحدود‭ ‬نسبياً‭ ‬مقارنة‭ ‬بالحرائق‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬موجة‭ ‬الحر‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬حالياً‭ ‬مياه‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬وفق‭ ‬العلماء‭ ‬مجزرة‭ ‬غير‭ ‬مرئية‭ ‬للأجناس‭ ‬البحرية،‭ ‬في‭ ‬ظاهرة‭ ‬صوى‭ ‬قد‭ ‬تتكرر‭ ‬مع‭ ‬تفاقم‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭.‬

بين‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬وأيار‭/‬مايو،‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬سطح‭ ‬المحيط‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬القياسات‭ ‬قبل‭ ‬174‭ ‬عاماً،‭ ‬متجاوزاً‭ ‬متوسط‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬بمقدار‭ ‬0،83‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬إدارة‭ ‬المحيطات‭ ‬الأميركية‭ (‬نوا‭) ‬NOAA‭.‬

لم‭ ‬يفلت‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬الحرارة‭ ‬البحرية‭ ‬هذه‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬من‭ ‬موجات‭ ‬حر‭ ‬كانت‭ ‬شديدة‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬أيسلندا‭ ‬إلى‭ ‬إفريقيا،‭ ‬مع‭ ‬اختلافات‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭ ‬قبالة‭ ‬الجزر‭ ‬البريطانية‭.‬

‭- ‬وضع‭ “‬غير‭ ‬مسبوق‭”-‬

وأشارت‭ ‬أستاذة‭ ‬علوم‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بريستول‭ ‬دانييلا‭ ‬شميدت،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردها‭ ‬مركز‭ ‬العلوم‭ ‬الإعلامي‭ ‬البريطاني،‭ “‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬وضع‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭”.‬

يؤكد‭ ‬عالم‭ ‬المحيطات‭ ‬وعالم‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للبحوث‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬جان‭ ‬بابتيست‭ ‬ساليه،‭ ‬وجود‭ “‬اختلالات‭ ‬قوية‭ ‬للغاية،‭ ‬ولافتة‭ ‬ومقلقة‭ ‬للغاية‭”.‬

موجة‭ ‬الحر‭ ‬البحري‭ ‬هذه،‭ ‬مع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬تتجاوز‭ ‬23‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬لا‭ ‬تفاجئ‭ ‬تماماً‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬يعرفون‭ ‬أن‭ ‬المحيطات‭ ‬تمتص‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬الحرارة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬سيصبح‭ ‬أكثر‭ ‬تواتراً‭ ‬وشدة‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭.‬

كما‭ ‬يشير‭ ‬مدير‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬جان‭ ‬بيير‭ ‬غاتوزو،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬تقرير‭ ‬للّجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ (‬خبراء‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬المثير‭ ‬للدهشة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬تسير‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭”.‬‮ ‬

وقد‭ ‬طُرحت‭ ‬فرضيات‭ ‬كثيرة‭ ‬لشرح‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬المتطرفة،‭ ‬بينها‭ ‬تقلص‭ ‬الغبار‭ ‬الصحراوي‭ ‬الذي‭ ‬تنقله‭ ‬الرياح‭ ‬أو‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكبريت‭ ‬من‭ ‬السفن،‭ ‬وهما‭ ‬نوعان‭ ‬من‭ ‬الهباء‭ ‬الجوي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬لهما‭ ‬تأثير‭ ‬تبريد‭ ‬على‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭. ‬لكنها‭ “‬تبقى‭ ‬مجرد‭ ‬فرضيات‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬ساليه‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لظاهرة‭ “‬ال‭ ‬نينيو‭”‬،‭ ‬فيبدو‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتطور‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة،‭ ‬أي‭ ‬أنها‭ ‬بدون‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭. ‬وتوضح‭ ‬عالمة‭ ‬المحيطات‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬البحث‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬جولييت‭ ‬مينيو‭ “‬نتوقع‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬المقبل‭”.‬

وتتوقع‭ ‬الباحثة‭ “‬تعديلاً‭ ‬محتملاً‭ ‬للتيارات‭ ‬البحرية‭”‬،‭ ‬أو‭ ‬ظاهرة‭ ‬جوية‭ ‬قد‭ ‬تتقاطع‭ ‬مع‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭.‬

‭- “‬نقطة‭ ‬تحول‭” -‬

وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬أصل‭ ‬هذه‭ ‬الموجة‭ ‬الحارة‭ ‬للمحيطات،‭ ‬يتوقع‭ ‬العلماء‭ ‬أنها‭ ‬تسبب‭ “‬نفوقاً‭ ‬جماعياً‭” ‬للأنواع‭ ‬البحرية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشعاب‭ ‬المرجانية‭ ‬واللافقاريات‭. “‬ولكن‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يحدث‭ ‬تحت‭ ‬سطح‭ ‬المحيط،‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬سيمرّ‭ ‬مرور‭ ‬الكرام‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬شميدت‭.‬

خلال‭ ‬موجات‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬تأثر‭ ‬حوالي‭ ‬خمسين‭ ‬نوعاً‭ (‬بينها‭ ‬الشعاب‭ ‬المرجانية‭ ‬وقنافذ‭ ‬البحر‭ ‬والرخويات‭ ‬والبوسيدونيا‭) “‬بموجة‭ ‬نفوق‭ ‬هائل‭ ‬بين‭ ‬السطح‭ ‬وعمق‭ ‬45‭ ‬متراً‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬غاتوزو‭.‬

وتفضّل‭ ‬الأنواع‭ ‬الأخرى‭ ‬الهجرة‭ ‬نحو‭ ‬القطبين‭. ‬وبحسب‭ ‬الباحث،‭ ‬فإن‭ “‬مياه‭ ‬النروج‭ ‬وأيسلندا،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬ستصبح‭ ‬أكثر‭ ‬غنى‭ ‬بالأسماك‭”‬،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬المدارية‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬الاحترار،‭ ‬يمكن‭ ‬للمحيط‭ ‬الذي‭ ‬يلتقط‭ ‬ربع‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬التي‭ ‬يخلّفها‭ ‬البشر،‭ ‬أن‭ ‬يفقد‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬دوره‭ ‬كمضخة‭ ‬للكربون‭. ‬عندئذٍ‭ ‬سيكون‭ ‬لهذا‭ “‬تأثير‭ ‬تضخيم‭ ‬على‭ ‬الاحترار‭ ‬الجوي‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬مينيو،‭ ‬متحدثة‭ ‬عن‭ “‬نقطة‭ ‬تحول‭” ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬ما‭ ‬بعدها‭ ‬كما‭ ‬قبلها‭.‬

ويقول‭ ‬ساليه‭ “‬نقاط‭ ‬التحول‭ ‬هذه،‭ ‬نعلم‭ ‬أنها‭ ‬موجودة‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬معرفة‭ ‬مستوى‭ ‬الاحترار‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬فيه‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬نقاط‭ ‬تحول‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تسجيل‭ ‬احترار‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬درجتين‭ ‬مئويتين‭ ‬و3‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭”.‬

بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬القرن،‭ ‬تتوقع‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬زيادة‭ ‬50‭ ‬ضعفاً‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬موجات‭ ‬حرارة‭ ‬المحيطات‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬سيناريوهاتها‭ ‬تشاؤماً،‭ ‬مع‭ ‬حلقات‭ ‬ستتضاعف‭ ‬حدتها‭ ‬بمقدار‭ ‬عشر‭ ‬مرات‭.‬

لكن‭ ‬غاتوزو‭ ‬يطمئن‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ “‬يمكننا‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الضرر‭”. ‬ويؤكد‭ ‬أنه‭ “‬إذا‭ ‬اتبعت‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬مساراً‭ ‬متوافقاً‭ ‬مع‭ ‬اتفاقية‭ ‬باريس،‭ ‬فيمكننا‭ ‬إيقاف‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬المحيط‭ ‬وتحمضه‭ ‬تماماً‭”‬،‭ ‬إذ‭ “‬لم‭ ‬نفقد‭ ‬كل‭ ‬شيء‭”.‬