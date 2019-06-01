موجة حارة تضرب العراق خلال عيد الفطر

بغداد – فائز جواد

رجح متنبىء جوي تأثر البلاد بموجة حارة خلال ايام عيد الفطر حيث ستصل درجات الحرارة المتوقعة لمدينة بغداد الى 48 مئوية . وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (البلاد تتأثر بموجة حارة مصحوبة برطوبة عالية تستمر خلال ايام عيد الفطر ومتوقع ان تصل درجات الحرارة لبغداد 48 درجة وذي قار 49 درجة والبصرة 48 درجة والموصل 44 والرطبة 42 درجة مئوية)، مشيرا الى ان (هذه الموجة هي اول موجات الحر الصيفية ستؤثر في المدن كافة). فيما انعشت الامطار الغزيرة المحافظات الجبلية في جازان بالسعودية ممثلة في فيفا والداير والعارضة ، وضربت موجة غبار محملة بالاتربة معظم المحافظات ونتج عنها انقطاع تام للكهرباء واعاقة الحركة المرورية وانعدام الرؤية الافقية وسط استنفار الجهات الحكومية والامنية .وضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر سواحل ولاية موغلا المطلة على بحر أيجه جنوب غربي تركيا .وجاء ذلك بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية ان (الزلزال وقع في خليج غوك أوفا بقضاء بدروم التابع لولاية موغلا بلغت قوته 4.2 درجة)، واضاف ان (مركز الهزة يقع على بعد 4 كيلومترا من سواحل بدروم،وعلى عمق 7 كيليومترات تحت سطح البحر). وضرب زلزال اخر بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين ، ولم ترد تقارير على الفور بحدوث أضرار أو إصابات حسب المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.وذكرالمعهد ان مركز الزلزال يقع على بعد 92 كيلومترا جنوب شرق بلدة جافرنر جينيروسو بإقليم دافاو اورينتال على بعد أكثر من ألف كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة مانيلا. ونبّهت السلطات الأمريكية مواطني المناطق الساحلية إلى ضرورة تخزين المواد اللازمة والتزام الحذر بعد موجة من العواصف العنيفة في السنوات الماضية.

واجتاحت أربعة أعاصير قوية فلوريدا أو عبرت سواحل الولاية بعد عقود من هدوء نسبي. لكن مدير المركز الوطني للأعاصير في ميامي كين غراهام قال إنه (يتعيّن الاستعداد في كل سنة)، واكد ان (عدد العواصف القوية التي ضربت في السنوات الماضية جعلت الناس أكثر إدراكًا بالحاجة إلى التزود بالماء والغذاء والدواء عندما تكون عاصفة آتية). وتعرّضت أجزاء أخرى من الولايات المتحدة في السنوات الماضية لعواصف قوية مدمّرة.