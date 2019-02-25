موجة باردة يبدأ تأثيرها اليوم

بغداد – الزمان

حذر منبىء جوي من موجة باردة يبدأ تأثيرها على البلاد اليوم الثلاثاء لتستمر التقلبات الجوية الى الجمعة المقبلة. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (منخفضا قطبيا في طبقات الجو العليا مصحوبا بمنخفض جوي جبهوي سطحي يبدأ تأثيره على العراق اليوم)، متوقعا ان (تنشط الرياح الجنوبية الشرقية وربما تثير الغبار في وسط وجنوب البلاد خلال نهار اليوم حيث تبدأ السحب تندفع من الجهة الغربية للبلاد وتسبب اجواء غائمة جزئيا)، لافتا الى ان (تساقط الامطار يبدأء بعد ظهر اليوم في مناطق شمال العراق دهوك و الموصل و أربيل وتكون معتدلة الشدة نسبيا ثم تتبعها مناطق السليمانية واربيل وكركوك ومناطق متفرقة من الموصل وتكون خفيفة الشدة)، ورجح عطية ان (تشمل الامطار الخفيفة مناطق البصرة وميسان وذي قار والسماوة وبادية السماوة وأطراف مناطق واسط الجنوبية)، مبينا ان (درجات الحرارة تستمر بالارتفاع لغاية الجمعة المقبلة ولاسيما في الوسط والجنوب ولكنها ستنخفض عدة درجات يوم السبت المقبل الذي سيشهد اخر موجات البرودة).