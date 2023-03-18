الأنواء: الحرارة مقاربة للموسم الماضي والصيف لن يكون جافاً

موجة أمطار جديدة تتأثر بغزارتها مدن الشمال حتى الأربعاء المقبل

بغداد – الزمان

توقع متنبىء جوي ،تأثر الطقس بمنخفض جوي محمل بامطار خفيفة الشدة وتكون غزيرة على المناطق الشمالية. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (منخفضا جويا تبدأ تأثيراته علئ البلاد ، ويتسبب بحالة جوية ممطرة خفيفة الشدة في كافة المدن عدا بعض مناطق مدن الشمال)، واشار الى ان (بوادر الامطار الخفيفة بدأت اولا على مناطق من نينوى يوم امس،ثم تاثرت الانبار وبادية الجنوب)، واشار الى ان (الامطار تتوقف مؤقتا فجر اليوم الاحد في الانبار وغرب البلاد ،تتبعه صباحا بغداد ومدن الفرات الاوسط ثم تتوقف فرص الامطار خلال الظهيرة في مدن الجنوب،لكن تستمر في مدن شمال البلاد مصحوبة ببعض الغزارة بالسليمانية )، واستطرد بالقول ان (فرص الامطار تعود مع حالة عدم استقرار جديدة تبدأ اعتبارا من ليلة اليوم الاحد وغدا الاثنين وتنتهي صباح الاربعاء ،حيث يكون تركيز كميات الامطار الاعلى فيها من حصة مدن شمال ثم اقل في وسط وغرب وجنوب البلاد). فيما رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون الصيف المقبل غير جاف ودرجات الحرارة مقاربة للموسم الماضي. وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح امس إن (الهيئة ليس لديها أي مؤشر بشأن جفاف الصيف المقبل، وتوقع أن تكون درجات حرارة المسجلة للصيف الماضي مقاربة للموسم المرتقب)،واشار الى انه (في عام 2021 كانت هناك مؤشرات جفاف واضحة الملامح، بسبب انعدام الأمطار، مما تسبب بجفاف تربية المواشي والهشاشة فيها نتيجة انحسار المياه، فضلا عن الاحتباس الحراري وجفاف الأنهر)، مضيفا (لكن في الثلث الأخير من العام الماضي وبداية العام الجاري، شهدت البلاد أمطارا جيدة، وكانت مبكرة قبل موعدها، ، وتركزت على شمال العراق والاقسام الغربية، مما أدت الى حدوث سيولا)،واستطرد بالقول ان (المناطق الشمالية من البلاد شهدت سقوط كميات كبيرة من الأمطار خلال الأيام الماضية، ووصلت نسبتها الى 104 ملم)، مؤكدا (استمرار الأمطار والتقلبات الجوية خلال الشهر الحالي)، واوضح الجابري أن (الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتنبؤات زلزالية قوية سيتعرض لها العراق، ، لكن الهيئة كذبت ذلك، حيث لا يمكن إمكانية التنبؤ بالزلازل)، واشار الى ان (هناك بعض المناطق في العراق تم تشخيصها مثل السليمانية ومندلي وخانقين وعلي الغربي في العمارة ومنطقة بدرة في واسط، تقع على الخط الزلزالي، وتحدث فيها هزات خفيفة، لكنها لا تؤثر على الموارد البشرية والمادية،واننا تتابع الوضع بشكل مستمر، وليس هناك ما يدعو للقلق). ووقع زلزال بقوة 4 درجات في طاجيكستان.وقالت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ والدفاع المدني عميدة يوسفي ان (قوة لبزلزال 4 درجات)،وأضافت أن (مركز الهزة كان يقع على بعد 260 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه). من جهة اخرى ،أكدت أمانة بغداد، تحسن الوضع البيئي في العاصمة،.وقال معاون مدير عام دائرة المخلفات الصلبة والبيئة في الأمانة أحمد عبد الإله الزيدي في تصريح امس إن (الوضع البيئي في بغداد أفضل لما كان عليه قبل عشرين عاماً)، واضاف ان (بيئة بغداد تتجه نحو الأفضل)، واشار الى (أهمية أن يلتزم المواطنون بساعات معينة لرمي النفايات، حفاظاً على البيئة)، مؤكدا ان (أهم المشاكل التي تواجهنا هي امتناع المصانع ومعامل القطاع الخاص عن مخاطباتنا، حيث يجب التعامل مع نفاياتهم بشكل خاص حسب نوع المنتجات).