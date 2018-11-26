موجة‭ ‬غضب‭ ‬ضد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬ومصر‭ ‬واسبانيا

منظمات‭ ‬تونسية‭ ‬تعترض‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وانتقادات‭ ‬للعاهل‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬

مدريد‭- ‬تونس‭ ‬الزمان‭ ‬

تعرض‭ ‬العاهل‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬خوان‭ ‬كارلوس‭ ‬لانتقادات‭ ‬شرسة‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬تداول‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬تطاوله‭ ‬إتهامات‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭.‬

ونشرت‭ ‬الصورة،‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬أولا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬صحف‭ ‬إسبانية‭. ‬ونشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬«إل‭ ‬موندو»‭ ‬اليومية‭ ‬المحافظة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬«صورة‭ ‬العار»‭.‬

وانتقد‭ ‬الحزبان‭ ‬اليساريان‭ ‬المتشددان‭ ‬«بوديموس»‭ ‬و‭ ‬«ازكيردا‭ ‬أونيدا»‭ ‬المعارضان‭ ‬للملكية‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬اللقاء‭ ‬غير‭ ‬المتوقع‭ ‬بين‭ ‬الملك‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الحاكم‭ ‬الفعلي‭ ‬للمملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬ابو‭ ‬ظبي‭ ‬الأحد‭.‬

وكتب‭ ‬العضو‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬بوديموس‭ ‬بابلو‭ ‬إيخينيك‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أنّ‭ ‬الامر‭ ‬يشكّل‭ ‬«إهانة‭ ‬لإسبانيا‭ ‬والإسبان»‭. ‬فيما‭ ‬ندد‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬«ازكيردا‭ ‬أونيدا»‭ ‬ألبرتو‭ ‬غارزون‭ ‬بصداقات‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬قائلاً‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬إنها‭ ‬«انعكاس‭ ‬لعصر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي»‭.‬

وتابع‭ ‬أنّ‭ ‬«الملكية‭ ‬الاسبانية‭ ‬تعد‭ ‬مشكلة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬للشعب‭ ‬الاسباني‭ ‬كما‭ ‬تظهر‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭. ‬إنّها‭ ‬ليست‭ ‬صورة‭ ‬عادية،‭ ‬إنها‭ ‬رمز»‭. ‬وفي‭ ‬مصر‭ ‬،‭ ‬اعربت‭ ‬الحركه‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المصر‭ ‬فى‭ ‬اجتماعها‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬رفضها‭ ‬لزيارة‭ ‬ولى‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬للقاهرة‭ ‬واعتبرت‭ ‬الحركة‭ ‬ابن‭ ‬سلمان‭ ‬هو‭ ‬احد‭ ‬مهندسي‭ ‬جريمة‭ ‬انتزاع‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬المصريتين‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬محاولة‭ ‬لتجميل‭ ‬صورته‭ ‬المشوهة‭ ‬نتيجة‭ ‬جريمته‭ ‬فى‭ ‬قتل‭ ‬الصحفى‭ ‬السعودى‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجى‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬جرائمه‭ ‬باليمن‭ ‬ودوره‭ ‬فى‭ ‬تصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبى‭ ‬ضد‭ ‬زيارة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬للقاهرة‭ ‬فلقد‭ ‬لوحظ‭ ‬عدم‭ ‬تسليط‭ ‬الاعلام‭ ‬المصرى‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ .‬

وفي‭ ‬تونس‭ ‬،‭ ‬دعت‭ ‬جمعيات‭ ‬ونقابات‭ ‬تونسية‭ ‬الى‭ ‬وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬الاثنين‭ ‬اعتراضا‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المقررة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وهي‭ ‬الاولى‭ ‬لعضو‭ ‬في‭ ‬الاسرة‭ ‬المالكة‭ ‬السعودية‭ ‬لتونس‭ ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬2011،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬خارجية‭.‬

وكان‭ ‬مسؤولون‭ ‬أتراك‭ ‬ووسائل‭ ‬اعلام‭ ‬حكومية‭ ‬تركية‭ ‬اتهمت‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬باصدار‭ ‬الامر‭ ‬بقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬2018‭. ‬وأساءت‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬لصورة‭ ‬المملكة‭.‬

وبدأ‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬الامارات‭ ‬ثم‭ ‬البحرين‭ ‬وسيزور‭ ‬تونس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بحسب‭ ‬الرئاسة‭ ‬التونسية‭.‬

وهي‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لعضو‭ ‬في‭ ‬الاسرة‭ ‬المالكة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬لتونس‭ ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭ ‬التي‭ ‬فر‭ ‬اثرها‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬ولجأ‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭.‬

ووضعت‭ ‬قيادة‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحافيين‭ ‬التونسيين‭ ‬على‭ ‬واجهة‭ ‬مقرها‭ ‬بالعاصمة‭ ‬التونسية‭ ‬صورة‭ ‬عملاقة‭ ‬لسعودي‭ ‬يحمل‭ ‬منشارا‭ ‬مع‭ ‬عبارة‭ ‬«لا‭ ‬لتدنيس‭ ‬تونس‭ ‬أرض‭ ‬الثورة»‭. ‬واعتبرت‭ ‬سكينة‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬الامينة‭ ‬العامة‭ ‬للنقابة‭ ‬(المسؤول‭ ‬الثاني‭ ‬فيها)‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أن‭ ‬«تونس‭ ‬لا‭ ‬يشرفها‭ ‬قدوم‭ ‬شخص‭ ‬مورط‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬نكراء‭ ‬ضد‭ ‬صحافي‭ ‬ويشن‭ ‬حربا‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ … ‬وليس‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬احترام‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان»‭.‬