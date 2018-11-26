موجة‭ ‬غضب‭ ‬ضد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬ومصر‭ ‬واسبانيا

منظمات تونسية تعترض على زيارة محمد بن سلمان وانتقادات للعاهل الإسباني السابق
مدريد- تونس الزمان
تعرض العاهل الإسباني السابق خوان كارلوس لانتقادات شرسة الاثنين بعد تداول صورة له في أبوظبي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تطاوله إتهامات في ملف مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ونشرت الصورة، التي وضعت أولا على حساب وزارة الخارجية السعودية على تويتر، في عدة صحف إسبانية. ونشرتها صحيفة «إل موندو» اليومية المحافظة تحت عنوان «صورة العار».
وانتقد الحزبان اليساريان المتشددان «بوديموس» و «ازكيردا أونيدا» المعارضان للملكية في إسبانيا اللقاء غير المتوقع بين الملك وولي العهد الذي يعد الحاكم الفعلي للمملكة الخليجية الغنية بالنفط والذي تم في ابو ظبي الأحد.
وكتب العضو البارز في بوديموس بابلو إيخينيك على تويتر أنّ الامر يشكّل «إهانة لإسبانيا والإسبان». فيما ندد زعيم حزب «ازكيردا أونيدا» ألبرتو غارزون بصداقات العائلة المالكة الإسبانية، قائلاً على تويتر إنها «انعكاس لعصر يجب أن ينتهي».
وتابع أنّ «الملكية الاسبانية تعد مشكلة ليس فقط للشعب الاسباني كما تظهر هذه الصورة. إنّها ليست صورة عادية، إنها رمز». وفي مصر ، اعربت الحركه الديموقراطية المصر فى اجتماعها مساء السبت عن رفضها لزيارة ولى العهد السعودي للقاهرة واعتبرت الحركة ابن سلمان هو احد مهندسي جريمة انتزاع تيران وصنافير المصريتين وان تلك الزيارة محاولة لتجميل صورته المشوهة نتيجة جريمته فى قتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فضلا عن جرائمه باليمن ودوره فى تصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ صفقة القرن وفى ظل الغضب الشعبى ضد زيارة بن سلمان للقاهرة فلقد لوحظ عدم تسليط الاعلام المصرى على تلك الزيارة .
وفي تونس ، دعت جمعيات ونقابات تونسية الى وقفة احتجاجية الاثنين اعتراضا على زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان المقررة الثلاثاء وهي الاولى لعضو في الاسرة المالكة السعودية لتونس منذ ثورة 2011، وذلك ضمن جولة خارجية.
وكان مسؤولون أتراك ووسائل اعلام حكومية تركية اتهمت الامير محمد بن سلمان باصدار الامر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2018. وأساءت هذه الجريمة لصورة المملكة.
وبدأ ولي العهد السعودي جولته في الامارات ثم البحرين وسيزور تونس الثلاثاء، بحسب الرئاسة التونسية.
وهي أول زيارة لعضو في الاسرة المالكة في السعودية لتونس منذ ثورة 2011 التي فر اثرها الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي ولجأ الى السعودية.
ووضعت قيادة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين على واجهة مقرها بالعاصمة التونسية صورة عملاقة لسعودي يحمل منشارا مع عبارة «لا لتدنيس تونس أرض الثورة». واعتبرت سكينة عبد الصمد الامينة العامة للنقابة (المسؤول الثاني فيها) خلال مؤتمر صحافي أن «تونس لا يشرفها قدوم شخص مورط في جريمة نكراء ضد صحافي ويشن حربا على اليمن … وليس لديه أي احترام لحقوق الإنسان».