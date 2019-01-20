موت العفة والطهارة في عهد سلطة القذارة – قاسم حمزة

ماذا جرى لنا ونحن اصبحنا اضحوكة للعالم ومواد لتسلية القراء في الصحف والفضائيات وكلها تعمل المقارنة بين من يسمون شعوب وحكومات الدنيا كفارا وبين من ختموا جباههم العفنة زورا ليوهموا العالم ؟

بان ذلك من اثر السجود وهم ابعد من تباعد القطبين بينهم وبين ما اراده الخالق لمخلوقاته بل اصبحت المنظمات العالمية والتي تهتم بقضايا حقوق الانسان والمرأة والحريات وطبيعة الحياة والنزاهة ومدى قيمة العملة والديون والتربية والصحة والجنسية وجوازات السفر والحمد لله حصلنا على اسوأ المواقع واخر الارقام بالتسلسلات العالمية.

فعلا اضحوكة للعالم عندما يعيدون صورة لمحافظ البصرة سابقا وهو يمتنع من مصافحة سفيرة الامم المتحدة للقضايا الانسانية لانها من الكفار وحرام ملامسة يد المراة وبعد ذلك بايام سرق المليارات من اموال الشعب وهرب عن طريق ايران الى استراليا والتي يحمل جنسيتها ثم يعيدون صورة احدى النائبات وهي قطعة من السواد من الراس حتى القدمين وايديها كفوف تمتنع من مصافحة الرجال لوفد اجنبي ثم يفضحونها بصورة في دولة اوربية لا يمكن وصفها لانها تخدش الحياء وقد علق عليها عراقي من فوك هلهله ومن تحت يستر الله اي عهرهذا واية قذارة تحكم العراق منذ 15 سنة والعجب كل العجب انهم يصرون على البقاء في مواقع صنع القرار ويستعملون ابشع الاساليب من خطف وتهديد وابتزاز ورشا وكذب وقتل وتجنيد للعصابات وها هم يغتالون مسؤولا بعد ان اخبر بشكل سري السيد رئيس الوزراء بان هناك مبلغ-144 مليار دينار ضائع لاسماء وهمية وتم الاتفاق سريا ان تكمل الاضبارة يوم 1-5 ولكن يد الغدر تم اغتاله يوم 28-4 والجميع يــــــعرف من هم المجرمين من اللصوص والعملاء ولكي تختفي الجريمة ولكن هناك من الاشراف لم يتركوا القضية وسيتابعونها .

ثم والان يخرج عضوا في البـــــــرلمان وسبق ان اعترف بقبوله رشوة2 مليـــــــون دولار ثمنا لسكوته عن تجاوزات مهمة لكنه مع ذلك اصبح عضو في البرلمان واليوم يفجر قنـــــــبلة اخرى وهي انه احد ابطالها اعضاء الجمعية الوطنية والتي اسسها بريمـــــــر لاشهر يصرف لهم من ميزانية الدولة شهريا مليار و500 مليون ديناركرواتب وبــــــــــدون اي عمل عدا رواتب الحمايات الله كبر ياعراق يحــــــــكم شعبك اهل العهر والقذارة بعد ما كنــــــــت نموذجــــــا في المنـــــــطقة كدولة ومؤســـــــسات بالعفـــــــة والطهارة.