مواهب فنية تطرّز فضاءات مهرجان أغنية الطفل

بغداد – الزمان

أختتمت امس الاربعاء دار ثقافة الأطفال مهرجانها الأول لأغنية الطفل بعد تواصله ليومين تحت شعار (سنابل العراق تغني للمحبة والسلام) وعلى قاعة النوارس في مقر الدار . وافتتح وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار قاسم طاهر السوداني فعاليات مهرجان أغنية الطفل الأول بقص شريط ورشة الرسم الحر للأطفال كما افتتح المعرض الاستذكاري لرائد الفن التصويري والكوميكس في العراق الراحل طالب مكي أحد أعلام دار ثقافة الأطفال الى جانب المعرض السنوي لشعبة الرسوم المتحركة في الدار والذي حمل عنوان ( تحية الى الفنان طالب مكي ) وضم نماذج من نتاجات فناني الرسم وعد فوزي وفدوى ودود ومها طالب.كما جرى افتتاح المعرض الدائم لمطبوعات واصدارت الدار من مجلتي مجلتي وكتب السلسلة القصصية.وشهدت الفعاليات عرض فيلم وثائقي عن مهرجان أغنية الطفل الأول من تصوير واخراج أحمد عبد الله ومونتاج محمد جبار ، استعرض فكرة تنظيم المهرجان مروراً بالتحضيرات والاستعدادات له وجهود المدير العام للدار ابتهال خاجيك تكلان ومتابعتها واشرافها على تفاصيله منذ لحظاته الأولى ودور مبدعي الدار بحسب توصيف مهامهم .

وقدمت مجموعة من طلاب مدرسة الدراية الحكومية أغنية ( نحن عراقيون ) كلمات الشاعر جليل خزعل والحان عبدالله الربيعي أعقبتها أغنية ( وعيونك فرحانة ) من كلمات والحان صالح الفهداوي واداء كورال قسم التربية الفنية في كلية الفنون الجميلة .

ثم جرى عرض فيلم وثائقي عن الدمية نصوح من تصوير واخراج حيدر منير بعنوان ( هكذا بدأت الفكرة ) يجسد المساحة الفنية والثقافية للدمية نصوح والتي تخطت كونها مجرد دمية لطيفة فنية متحركة كباقي الدمى ، لتتحول الى شخصية تفاعلية افتراضية أُريد بها تعزيز الوعي والسلوك الإيجابي للأطفال بتقدميها نصائح تمثل رسائل تربوية وتوجيهية وقيمية تُبث من منصة الدار، هدفها بناء الجيل الجديد بناءً سليماً معافى باسلوب جميل يمزج بين الفرح و المرح والمتعة والفائدة . كما كان للدمية نصوح حضور فاعل من نوع آخر من خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان حيث تم عرض أغنية تراثية للدمية من كلمات يمامة يعقوب وأداء الدمية نصوح وتحريك الفنان قائد عباس. كما قدمت (أغنية أجمل ما يكون) من كلمات الشاعر الراحل محمد جبار حسن والحان أمير علي رضا وأداء الطالبة هيا سيف عبد الكريم من مدرسة بغداد للفنون الموسيقية والتعبيرية .

وآخر المشاركات الفنية للمهرجان في يومه الأول وفقا لصفحة الدار في (فيسبوك) كانت أغنية ( أحلى حرفين ) من كلمات الشاعر جليل خزعل والحان كاظم عطية وأداء الطالبة طيف حسين من مدرسة أسمرة الابتدائية . وفي ختام فعاليات اليوم الأول للمهرجان وزع وكيل وزارة الثقافة قاسم طاهر السوداني وبمشاركة المدير العام للدار دروع الأبداع والشهادات التقديرية على المشاركين والمبدعين في الفعاليات الفنية .