موانع الحمل الهرمونية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تؤدي‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬وسائل‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭ ‬الهرمونية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لدى‭ ‬النساء،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬تلك‭ ‬المركبة‭ ‬من‭ ‬البروجستيرون‭ ‬فقط‭ ‬والتي‭ ‬يتزايد‭ ‬استخدامها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬نُشرت‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأشار‭ ‬الباحثون‭ ‬الذين‭ ‬أعدّوا‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الفوائد‭ ‬التي‭ ‬تحملها‭ ‬وسائل‭ ‬منع‭ ‬الحمل،‭ ‬كحماية‭ ‬مَن‭ ‬تتناولها‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬سرطانية‭ ‬أخرى،‭ ‬عند‭ ‬تحليل‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬المحدودة‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭.‬‮ ‬‭ ‬وسبق‭ ‬لدراسات‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬توصّلت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يتزايد‭ ‬جراء‭ ‬تناول‭ ‬وسائل‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭ ‬المركّبة‭ ‬من‭ ‬البروجستين‭ ‬والإستروجين‭ ‬معاً‭. ‬وفيما‭ ‬يتزايد‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬تحوي‭ ‬البروجستيرون‭ ‬فقط،‭ ‬لم‭ ‬تتناول‭ ‬دراسات‭ ‬كافية‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭.‬

وتوصلت‭ ‬الدراسة‭ ‬الحديثة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬بلوس‭ ‬ميديسين‭” ‬الطبية‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬تناول‭ ‬موانع‭ ‬الحمل‭ ‬المركبة‭ ‬من‭ ‬البروجستيرون‭ ‬فقط‭ ‬يحمل‭ ‬خطر‭ ‬إصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬مماثلاً‭ ‬لما‭ ‬ينطوي‭ ‬عليه‭ ‬تناول‭ ‬الأدوية‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬الاستروجين‭ ‬والبروجستيرون‭. ‬وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يستخدمن‭ ‬موانع‭ ‬الحمل‭ ‬الهرمونية‭ ‬يواجهن‭ ‬خطراً‭ ‬متزايداً‭ ‬بنحو‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬30‭% ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نوع‭ ‬موانع‭ ‬الحمل‭ (‬حبوب،‭ ‬لولب،‭ ‬غرسة،‭ ‬حقن‭) ‬أو‭ ‬تركيبتها‭ (‬الاستروجين‭ ‬والبروجستيرون‭ ‬معاً‭ ‬أو‭ ‬البروجستيرون‭ ‬فقط‭). ‬وأتى‭ ‬هذا‭ ‬المعدل‭ ‬مشابهاً‭ ‬لما‭ ‬ذُكر‭ ‬في‭ ‬دراسات‭ ‬سابقة‭ ‬بينها‭ ‬دراسة‭ ‬واسعة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬1996‭. ‬ولإيضاح‭ ‬ما‭ ‬تعنيه‭ ‬هذه‭ ‬النتائج،‭ ‬احتسب‭ ‬الباحثون‭ ‬عدد‭ ‬الحالات‭ ‬الإضافية‭ ‬المُصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أنّ‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬ترتفع‭ ‬مع‭ ‬التقدّم‭ ‬في‭ ‬السن‭. ‬وأُصيبت‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ثماني‭ ‬نساء‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ألف‭ ‬امرأة‭ ‬تناولن‭ ‬موانع‭ ‬الحمل‭ ‬الهرومنية‭ ‬مدى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وتُراوح‭ ‬أعمارهنّ‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬و20‭ ‬عاماً‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬بين‭ ‬35‭ ‬و39‭ ‬سنة،‭ ‬فسُجّلت‭ ‬إصابة‭ ‬265‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السرطان‭. ‬وقالت‭ ‬غيليان‭ ‬ريفز،‭ ‬وهي‭ ‬أستاذة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬ومن‭ ‬معدّي‭ ‬الدراسة،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ “‬لا‭ ‬يروق‭ ‬لأي‭ ‬امرأة‭ ‬أن‭ ‬تسمع‭ ‬أنّ‭ ‬دواءً‭ ‬ما‭ ‬سيرفع‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬إصابتها‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أنّ‭ “‬الخطر‭ ‬الذي‭ ‬تحدثت‭ ‬عنه‭ ‬الدراسة‭ ‬طفيف‭ ‬جداً‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬الخطر‭ ‬الفعلي‭”. ‬وتابعت‭ “‬ينبغي‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الفوائد‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬وسائل‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭ ‬الهرمونية،‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحمل‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬موانع‭ ‬الحمل‭ ‬المأخوذة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفم‭ ‬توفير‭ ‬حماية‭ ‬كبيرة‭ ‬وعلى‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬ضد‭ ‬أنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬لدى‭ ‬النساء،‭ ‬كسرطان‭ ‬بطانة‭ ‬الرحم‭ ‬وسرطان‭ ‬المبيض‭”.‬

كذلك،‭ ‬أكّدت‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أعمال‭ ‬بحثية‭ ‬أخرى،‭ ‬أنّ‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬المرتبط‭ ‬بموانع‭ ‬الحمل‭ ‬الهرمونية‭ ‬تنخفض‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬توقّف‭ ‬المرأة‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭. ‬ورأى‭ ‬ستيفن‭ ‬دافي،‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كوين‭ ‬ماري‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ “‬تبعث‭ ‬على‭ ‬الاطمئنان‭ ‬لأنّ‭ ‬التأثير‭ ‬الذي‭ ‬تحدثت‭ ‬عنه‭ ‬محدود‭”. ‬واستندت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬ألف‭ ‬امرأة‭ ‬دون‭ ‬الخمسين‭ ‬أُصبن‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1996‭ ‬و2017‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬الشائع‭ ‬راهناً‭ ‬استخدام‭ ‬موانع‭ ‬الحمل‭ ‬المركبة‭ ‬من‭ ‬البروجستين‭ ‬فقط،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تلك‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬البروجستين‭ ‬والإستروجين‭.‬

ويُنصَح‭ ‬باستخدام‭ ‬موانع‭ ‬الحمل‭ ‬التي‭ ‬تحوي‭ ‬البروجستين‭ ‬فقط‭ ‬للنساء‭ ‬المرضعات،‭ ‬أو‭ ‬مَن‭ ‬يواجهن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تناول‭ ‬الأدوية‭ ‬المركبة‭ ‬من‭ ‬الاستروجين‭ ‬والبروجستيرون‭ ‬معاً،‭ ‬مخاطر‭ ‬صحية‭ ‬كالإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬أو‭ ‬النساء‭ ‬المُدخنات‭ ‬اللواتي‭ ‬تتخطى‭ ‬أعمارهنّ‭ ‬35‭ ‬سنة‭.‬

وأشارت‭ ‬غيليان‭ ‬ريفز‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬من‭ ‬بين‭ “‬العوامل‭ ‬الكثيرة‭” ‬التي‭ ‬تفسّر‭ ‬زيادة‭ ‬استخدام‭ ‬موانع‭ ‬الحمل‭ ‬التي‭ ‬تحوي‭ ‬البروجستين‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ “‬النساء‭ ‬يتناولن‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬حياتهن‭”‬،‭ ‬وبطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬تتوافر‭ ‬فيهنّ‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭.‬