مواقف الصمت – حقي الراوي

الصمت لغة الاقوياء العقلاء ستجده حقاً في ( 21) موقفاً

1- القناعة بان الصمت حق اخلاقي ينبغي الالتزام به .

2- الحالة المزاجية المضطربة غير المستقرة .

3- الجهل للاهداف الحوار القائم .

4- عدم معرفتك للحاضرين من حولك .

5- لايوجد متسع من الوقت لانضاج الفكرة .

6- حالات الغضب الشديدة .

7- لا يوجد شيء جديد تقدمه .

8- استمرار حديث الاخرين من حولك .

9- الاحاديث المهلكة للنفس البشرية .

10- دعوة هوى النفس للتصريح عن الاسرار .

11- الحوار لايستحق المشاركة .

12- زميل لك يذكر الاخرين بسوء .

13-عندما ينتقدك احد بشدة دون تسمية.

14- اقرب الناس اليك وقد انكر الجميل .

15- ليس لديك ما تتحدث به .

16- الاسئلة المحرجة او التي لا تستحق الاجابة .

17- تزاحم الافكار وتداخل بعضها ببعض .

18- حينما تريد ان تقضي حاجة .

19- بعضاً من المواقف الخاصة بالتعلم .

20- العجز الفكري .

21- حينما يسأل سائل عن شيء وتعرف الاجابة ولم تكن معنياً بها .