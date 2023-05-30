مواقف الصمت – حقي الراوي
الصمت لغة الاقوياء العقلاء ستجده حقاً في ( 21) موقفاً
1- القناعة بان الصمت حق اخلاقي ينبغي الالتزام به .
2- الحالة المزاجية المضطربة غير المستقرة .
3- الجهل للاهداف الحوار القائم .
4- عدم معرفتك للحاضرين من حولك .
5- لايوجد متسع من الوقت لانضاج الفكرة .
6- حالات الغضب الشديدة .
7- لا يوجد شيء جديد تقدمه .
8- استمرار حديث الاخرين من حولك .
9- الاحاديث المهلكة للنفس البشرية .
10- دعوة هوى النفس للتصريح عن الاسرار .
11- الحوار لايستحق المشاركة .
12- زميل لك يذكر الاخرين بسوء .
13-عندما ينتقدك احد بشدة دون تسمية.
14- اقرب الناس اليك وقد انكر الجميل .
15- ليس لديك ما تتحدث به .
16- الاسئلة المحرجة او التي لا تستحق الاجابة .
17- تزاحم الافكار وتداخل بعضها ببعض .
18- حينما تريد ان تقضي حاجة .
19- بعضاً من المواقف الخاصة بالتعلم .
20- العجز الفكري .
21- حينما يسأل سائل عن شيء وتعرف الاجابة ولم تكن معنياً بها .