مواقف‭ ‬وتصريحات‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭!‬ – كوهر يوحنان عوديش

زمان جديد

تغيير‭ ‬المواقف‭ ‬والمبادىء‭ ‬والاراء‭ ‬بما‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬المراحل‭ ‬والظروف‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الانسان‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬الامور‭ ‬والصفات‭ ‬المعيبة‭ ‬في‭ ‬الانسان،‭ ‬بل‭ ‬بالعكس‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فانها‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬النضوج‭ ‬الفكري‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الاحيان‭ ‬(‭ ‬نستثني‭ ‬منهم‭ ‬طبعا‭ ‬الذين‭ ‬يغيرون‭ ‬مواقفهم‭ ‬كلون‭ ‬الحرباء‭ ‬حسب‭ ‬اقتضاء‭ ‬مصالحهم‭ ‬الشخصية‭ ‬)،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مقرونة‭ ‬بالاعتذار‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الاساءة‭ ‬الى‭ ‬الغير‭ ‬او‭ ‬استغلالهم‭ ‬او‭ ‬استغبائهم‭ ‬او‭ ‬الضحك‭ ‬عليهم‭ ‬لتمرير‭ ‬غايات‭ ‬مدفونة،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬نلوم‭ ‬المثقف‭ ‬او‭ ‬السياسي‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬غير‭ ‬رأيه‭ ‬او‭ ‬موقفه‭ ‬او‭ ‬نظرته‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الايام‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المتمدنة‭ ‬والمتحضرة،‭ ‬عندما‭ ‬يبلغ‭ ‬العمر‭ ‬بالانسان‭ ‬حدا‭ ‬معينا‭ ‬يحيل‭ ‬الى‭ ‬التقاعد‭ ‬ليقضي‭ ‬بقية‭ ‬عمره‭ ‬مرتاحا‭ ‬هانئا‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يصرف‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬راتب‭ ‬تقاعدي‭ ‬حسب‭ ‬استحقاقه‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬اتعاب‭ ‬سنين‭ ‬خدمته‭ ‬في‭ ‬سلكه‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وهذا‭ ‬يشمل‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬ادنى‭ ‬وظيفة‭ ‬الى‭ ‬اعلى‭ ‬واسمى‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬البلد،‭ ‬والاهم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬نلاحظ‭ ‬ان‭ ‬المسؤولين‭ ‬الكبار‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬ورؤساء‭ ‬وزراء‭ ‬ورؤساء‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والمتحضرة‭ ‬ينهون‭ ‬فترة‭ ‬خدمتهم‭ ‬وحكمهم‭ ‬بخطاب‭ ‬او‭ ‬تصريح‭ ‬يلخص‭ ‬انجازاتهم‭ ‬وخدماتهم‭ ‬ويوضح‭ ‬نهجهم‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬البلد‭ ‬وكيفية‭ ‬مزاولة‭ ‬عملهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توليهم‭ ‬لمنصبهم‭ ‬الحساس‭ ‬في‭ ‬البلد،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬خطاباتهم‭ ‬الوداعية‭ ‬مقرونة‭ ‬باالاعتذار‭ ‬لشعوبهم‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬تقصير‭ ‬او‭ ‬شائبة‭ ‬تخللت‭ ‬فترة‭ ‬ادائهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬او‭ ‬اذا‭ ‬اتسمت‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬او‭ ‬المماطلة‭ ‬في‭ ‬اداء‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الواجب‭ ‬الوظيفي‭.‬

في‭ ‬شرقنا‭ ‬العظيم!‭ ‬عموما‭ ‬وعراقنا‭ ‬الحبيب‭ ‬خصوصا‭ ‬ليس‭ ‬للدستور‭ ‬والقانون‭ ‬والاخلاق‭ ‬والمبادىء‭ ‬مكان‭ ‬او‭ ‬تأثير‭ ‬في‭ ‬اداء‭ ‬المسوؤلين‭ ‬والمتسلطين‭ ‬على‭ ‬رقاب‭ ‬الشعب‭ ‬لوظائفهم،‭ ‬لان‭ ‬الكل‭ ‬اصبح‭ ‬يحكم‭ ‬حسب‭ ‬اهوائه‭ ‬ومصالحه‭ ‬ومصالح‭ ‬الذين‭ ‬سلطوه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنصب،‭ ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬ابناء‭ ‬طائفته‭ ‬او‭ ‬قومه‭ ‬او‭ ‬السذج‭ ‬الذين‭ ‬صدقوه‭ ‬وصفقوا‭ ‬له،‭ ‬لذلك‭ ‬استمر‭ ‬العراق‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬الفساد‭ ‬دون‭ ‬اي‭ ‬تقدم‭ ‬او‭ ‬محاولة‭ ‬محاربة‭ ‬هذه‭ ‬الافة‭ ‬السرطانية‭ ‬التي‭ ‬تدمر‭ ‬البلد‭ ‬وتفتك‭ ‬بحاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬ابنائه‭.‬

كلنا‭ ‬نعرف‭ ‬ان‭ ‬معاناة‭ ‬العراقيين‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬تربع‭ ‬الفاسدين‭ ‬والانتهازيين‭ ‬على‭ ‬العرش،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يؤلم‭ ‬اكثر‭ ‬هو‭ ‬تصريحات‭ ‬المسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬البلاد‭ ‬وتشريد‭ ‬العباد،‭ ‬فبعد‭ ‬كل‭ ‬سنوات‭ ‬حكمهم‭ ‬وادارتهم‭ ‬للبلد‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬فساد‭ ‬ونهب‭ ‬علني‭ ‬وتدمير‭ ‬وتهجير‭ ‬والرقص‭ ‬على‭ ‬معاناة‭ ‬والالام‭ ‬المواطنين،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬اعتذار‭ ‬للشعب‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬محاكمتهم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬التي‭ ‬اقترفوها‭ ‬بحقه،‭ ‬ينهون‭ ‬فترة‭ ‬حكمهم‭ ‬بتصريح‭ ‬او‭ ‬خطاب‭ ‬يوجز‭ ‬انجازاتهم!‭ ‬وخدماتهم‭ ‬التي‭ ‬قدموها‭ ‬للشعب‭ ‬والوطن‭ ‬(‭ ‬ما‭ ‬يؤسف‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬تصديقهم‭ ‬وتعظيمهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬السذج‭ ‬وبعض‭ ‬المنتفعين‭ ‬الذين‭ ‬يجعلون‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشياطين‭ ‬ملائكة‭ ‬وانبياء!‭ ‬)‭ ‬ليتم‭ ‬انتخابهم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬او‭ ‬اعطائهم‭ ‬منصب‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الامتيازات‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬محاسبتهم‭ ‬ومعاقبتهم‭ ‬على‭ ‬جرائمهم‭ ‬حسب‭ ‬القانون‭.‬