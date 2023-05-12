مواقع عالمية: منصة 1001 تفوق جميع التوقّعات وتحقّق إنتشاراً واسعاً

لندن – الزمان

حققت منصة 1001، التي تدار بشراكة مع مجموعة قنوات (الشرقية)، نجاحاً كبيرأً ، وأصداء واسعة تجاوزت حدود العالم العربي لتصل إلى العديد من الدول الأجنبية ، خلال وقت قياسي.

صحف ومواقع أجنبية أفردت مساحات واسعة تحدثت فيها عن الشهرة التي حققتها منصة 1001، لاسيما مع تجاوز عدد مستخدمي التطبيق على الهواتف الذكية، التي تعمل بنظامي آي أو إس وآندرويد، المليون مستخدم في ثلاثة أسابيع فقط .

وذكر موقع (برودكاست برو) أن (منصة 1001 فاقت جميع التوقعات وحققت انتشاراً وقبولاً واسعين داخل العراق وخارجه، وإن هذه المنصة الترفيهية تمكنت من فهم ذائقة المشاهد العراقي والعربي، من خلال ما تقدمه من أعمال درامية وترفيهية جذابة). وفي حديثه عن نجاح منصة 1001 قال ويليام بيج كبير مسؤولي الإستراتيجية للمنصة لموقع (برودكاست برو) إن (الاستجابة الساحقة التي تلقيناها في هذه الفترة الزمنية القصيرة هي شهادة على التزامنا بفهم الأذواق المتنوعة لجمهورنا والتعامل معها)، مؤكداً أن (الفريق في 1001 يعمل على تحسين المنصة بشكل مستمر وإثرائها بالمحتوى الحصري والخاص، ما يضمن بقاءها الخيار الأول للمشاهدين).وأضاف بيج إن (العاملين في منصة 1001 متحمسون من أجل إحداث ثورة في الطريقة التي يستهلك بها المستخدمون المحتوى الترفيهي، من خلال إتاحة تقنيات متطورة تسهم في تقديم المحتوى بشكل محترف). وعن المحتوى المنوع الذي تقدمه المنصة، كتب موقع (رابيد تي في نيوز) وهو موقع متخصص بوسائل الإعلام الذكية، مقالاً فصل فيه أسباب الشهرة الواسعة والسريعة لمنصة 1001.وذكر الموقع أن منصة 1001 تمكنت من تقديم محتوى جذاب ومنوع يلائم الذائقة العربية وغير العربية، لاسيما وأنه يقدم هذا المحتوى الترفيهي باللغتين العربية والإنكليزية.

وأشار موقع (رابيد تي في نيوز) إلى أن (أهم ما يميز منصة 1001 احتواؤها على مكتبة فيديوية متنوعة تضم مسلسلات عربية وأجنبية وبرامج منوعة وحصرية، إضافة إلى وثائقيات عالمية، وبرامج تتناول قضايا المرأة العصرية).