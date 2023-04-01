مواطنون يقترحون إطلاق حملة إستباقية لصيانة منظومة الكهرباء قبل حلول الصيف

بغداد- ابتهال العربي

طالب مواطنون ،وزارة الكهرباء باجراء عملية صيانة فورية لصناديق خطوط الكهرباء الارضية ،نظرا لمرور مدة زمنية تسببت بتقادمها ،والعبث بها من قبل عمال هدم الدور السكنية وبناء وحدات جديدة. وقالوا لـ (الزمان) ان (منطقة الكرادة تشكو من سقوط بوابة صناديق الكهرباء ،التي يتعمد فتحها من قبل اصحاب المولدات للسطو على الشبكة او من قبل الذين يحاولون تخريبها،مما يهدد بتوقفها او حصول صعق للاطفال والاشخاص)، واشاروا الى ان (الوزارة لم تعمم تجربة دفن الاسلاك ،برغم نجاحها وعدم اتلاف القابلوات المدودة تحت الارض ،وما زالت هناك الكثير من المناطق اسلاكها معلق وعند حدوث العواصف والامطار تتعرض لمشاكل تماس الاسلاك مع بعضها ،فضلا عن اصدار اصوات قوية شبيهة بالانفجارات)، مؤكدين انه (لا ضير من ابقائها اذا كانت هذه الاسلاك مؤمنة ،ولكن عند تعرضها للسقوط بعد تماسها مع الاسلاك الاخرى، تقوم فرق الصيانة بترقيعها مؤقتا ومن ثم بعد يومين او اكثر تعود لنفس المشكلة التي اصبحت تقلق اصحاب المركبات والاشخاص الذين يمرون من تحت هذه الاسلاك المعرضة للسقوط في اي لحظة)، واوضح المواطنون ان (الوزارة تمتلك طاقات بشرية وجهد الي يمكنها من القيام بعمليات تأهيل واسعة قبل حلول فصل الصيف الذي عادة ما تزداد فيه مشاكل انقطاع الطاقة نتيجة اعطال فنية احيانا تكون بسيطة لكنها تحرم ازقة كاملة من التنعم بهذه الخدمة لعدم استجابة قسم الشكاوى للحالة ومعالجتها بشكل فوري)، مشددين على (ضرورة الايعاز لقسم الشكاوى الذي يعد واجهة الوزارة ،الالتزام بابلاغات المواطنين عن اي حادث عرضي ،فضلا عن اعادة هيكلة فرق الصيانة وتجهيزها بمعدات متطورة ليسهل عليهم اصلاح الاعطال ،اضافة الى اهمية نشر مفارز ثابتة ومتحركة مماثلة لما تقوم به دوريات النجدة حتى نضمن سرعة الاستجابة لاي عطل كهربائي ،ولاسيما ان تفاعل الوزارة مع هذا المقترح يؤكد جديتها في انهاء المعاناة المتكررة يوميا)،

ودعا المواطنون الى (اجراء حملة استباقية تكون الاولى من نوعها على مستوى العراق لفحص الاسلاك الرئيسة والفرعية والمغذية وصناديق الكهرباء ومحولات الطاقة وقواطع الدورة ،لاصلاح الاعطال وتبديل التالف منها استعدادا لفصل الصيف). وكان الوزير زياد علي فاضل، قد اكد المضي بخطوات التحول الالكتروني والشبكة الذكية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (الوزير ترأس اجتماعاً يضم دائرة توزيع كهرباء بغداد وفرع توزيع كهرباء الصدر والدائرة الاقتصادية ومدير مكتب الوزير ،ناقش مبيعات الطاقة وكلفها والآليات التي يجرى العمل بها)، واكد انه (الاجتماع تطرق الى محاور ومقترحات للمضي بإجراءات رصينة حقيقية وفعالة لجباية طاقات مهدورة وضائعة)، واوضح فاضل ان (التوجه الحكومي بصورة عامة يدعو الجميع الى ضرورة تعظيم موارد الجباية والحد من الضياعات والتجاوزات).