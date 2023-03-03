مواطنون يطالبون بحصة العنبر ضمن التموينية

بغداد – الزمان

طالب مواطنون ،وزارة التجارة الايفاء بالتزاماتها وتنفيذ برنامج تسلم الحصة التموينية لمستحقيها دون نقص بمفرداتها. وقال في مناشدة تلقتها (الزمان) امس انه (منذ سنة ونحن نطالب المسؤولين في وزارة التجارة الايفاء بالتزاماتها بشأن تنفيذ برامج تسليم الحصة التموينية للعوائل من دون اي نقص في مفرداتها وعلى اساس العدالة بين مراكز التوزيع او التعويض المالي الذي ذهب ،هو ايضا مع الحصص التموينية المتاخرة والتي قاربت 6 حصص تموينية بحسب تأكيدات مسؤولين الوزارة والوكلاء مركز تموين الطالبية رقم 102 وعموم وكلاء العراق)، واعربوا عن اسفهم ان (تسرق حصة التمن العنبر للشهر الثاني من العام 2022 بعد ان تم القطع عليها ودفع مبالغها ولم يتسلمها المواطن حتى هذه اللحظة مع حصص اخرى التي ننتظر ايجاد تفسير وحل جاد يضمن حقوق المواطنين بعد ان دفعت الدولة استحقاقتها المالية للمجهزين)، مطالبين (بتوضيح وزير التجارة يبين سبب تاخر الحصص وهدر حق المواطن).