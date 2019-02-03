وزير الصحة يكشف عن تحقيقات بشبهات فساد وصعوبات في تأمين الأدوية الأساسية

مواطنون لـ (الزمان): فضيحة لحوم الخيل البولندية تستدعي تعزيز الرقابة – كربلاء – الزمان

اعلن وزير الصحة علاء العلوان عن الشروع في تحقيق بشأن شبهات فساد في الوزارة، كاشفا عن إطلاق درجات وظيفية خلال الأيام المقبلة. وقال العلوان خلال مؤتمر صحافي عقده في كربلاء امس أن (هناك أموراً كثيرة تتعلق بشبهات فساد وهناك تحقيق جار)، مؤكدا (اتخاذ إجراءات فعالة للعمل بشفافية والابتعاد عن الفساد في كل المحافظات)، وتابع ان(أية معلومة تصل من خلال الإعلام أو من أية جهة اخرى ، تشير إلى شبهات فساد فسوف نستقبلها ونتحقق من الموضوع .(واشار الى (بدء العمل لاستكمال المستشفى التركي في كربلاء بعد ان كان المشروع يعاني من عوائق)، مؤكدا ان(إكمال المستشفى سيكون خلال ستة اشهر) . وفيما تحدث عن (وجود شحة دوائية في العراق وان جزءا من الأدوية الأساسية غير متوفر)، اكد (السعي لتوفير مثل هذه الادوية)، مستدركا أن(الوزارة تحتاج إلى تمويل، وعلى الحكومة أن تعطيها حقها لكي نوفر كل ما يطلبه منا المواطن من خدمات).وبشأن امكانية التعيين في الوزارة قال العلوان (سوف تطلق في الأيام المقبلة درجات وظيفية ضمن خطط عام 2019 وقد حصلنا على موافقة وزارة المالية)، مشيراً إلى أن (موازنة العام الجاري أفضل من موازنة العام السابق ولكن تخصيصات وزارة الصحة لا تكفي ، ونحتاج إلى مبالغ أكثر) من جهة اخرى دعا مواطنون الى اخذ الحذر بشأن امكانية دخول لحوم غير صالحة الى السوق في العراق. وقال جابر غازي من بغداد لـ(الزمان) امس (ورد في الاخبار ان دولا أوروبية تستقصي هذه الايام معلومات تفيد بدخول لحوم الأبقار مذبوحة بشكل مخالف للمعايير الى بلدانها ، من أجل إتلافها ومنع تناولها لكونها جاءت من ذبح حيوانات مريضة وهذا الامر يستدعي من الجهات المختصة ان تزيد من عمليات الرقابة خشية تسلل مثل هذه اللحوم الى العراق)، مضيفا ان(وضع العراق قد يشجع الشركات والموردين غير النزيهين على ادخال مثل هذه اللحوم وغيرها من البضائع والمنتجات الغذائية غير المستوفية للشروط بغض النظر عن صلاحيتها للاستهلاك البشري وفي المقابل على الجهات الحكومية ان تواجه مثل هذه المخططات وتضمن الامن الغذائي لمواطنيها) . واضاف ان(فضيحة اكتشاف لحوم الخيل على انها لحوم ابقار في بولندا يتطلب منا مزيدا من الحيطة والحذر بالاضافة الى الى الوعي والانتباه).

وبدأت دول أوروبية عدة منذ اول امس الجمعة البحث عن كميات من لحوم الأبقار المذبوحة بشكل مخالف للمعايير، من أجل إتلافها ومنع تناولها بعد استيراد نحو ثلاثة أطنان منها إلى الاتحاد الأور بي.وتؤكد وارسو أن اللحوم التي جاءت من ذبح حيوانات مريضة على ما يبدو كما كشف تقرير للتلفزيون البولندي، لا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين. لكن في فرنسا خصوصا، أعلن وزير الزراعة ديدييه غيوم أن السلطات الصحية اكتشفت نحو 800 كلغ من هذه اللحوم المغشوشة، عادا أن الشركات الفرنسية تعرضت للغش.وأكدت الوزارة ضبط 500 كلغ من هذه اللحوم وإتلافها، وقالت ان 150 كلغ منها بيعت للمستهكين عن طريق محال بيع اللحوم. وما زالت السلطات تبحث عن 150 كلغ أخرى.وتثير هذه القضية استياء خصوصا في فرنسا التي تشهد فضيحة تتعلق بـ500 طن من لحوم الخيل التي تم شراؤها من رومانيا عن طريق هولندا وباعتها شركة فرنسية على أنها لحوم أبقار.

وتتعلق القضية الجديدة بـ2,7 طن من اللحوم البولندية القادمة من مسلخ في قرية كالينوفو، استوردها 13 بلدا هي ألمانيا وفنلندا والمجر واستونيا ورومانيا والسويد وفرنسا واسبانيا ولاتفيا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا وتشيكيا، بحسب المفوضية الأوروبية.وسيزور فريق من الخبراء الأوروبيين بولندا من الرابع إلى الثامن من الشهر الجاري لتقويم الوضع ميدانيا.وأغلقت بولندا على الفور الشركة المعنية، بينما أعلن رئيس إدارة الطب البيطري بافل نيمجوك أن تحليل اللحوم المصادرة أثبت أنها لا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين.وكانت شبكة تلفزيون بولندية خاصة قد كشفت عن القضية بعدما انضم أحد صحفييها تحت غطاء موظف، للعمل في المسلخ الصغير الواقع في منطقة أوستروف مازوفيتسكا في شمال شرق بولندا.وكشف التحقيق أن تجارا كانوا يعرضون في إعلانات صغيرة بيع أبقار مريضة بأسعار أقل بكثير من أسعار الحيوانات السليمة، ما يثير تساؤلات عن استخدامها.وكشفت لقطات للشبكة أن عمالا موثوقا بهم يقومون ليلا بذبح الأبقار التي بدت ضعيفة جدا ، وان عملية الذبح التي تجري في المسلخ المعني تتم بعيدا عن عمليات المراقبة البيطرية الرسمية التي تجري في النهار.ولم تعلق المفوضية الأوربية بعدما أبلغتها السلطات البولندية بالقضية، على نوعية اللحوم، لكنها أكدت أن (جر الحيوانات الضعيفة غير القادرة على المشي كما ورد في التحقيق محظور بموجب قانون الاتحاد الأوربي بشأنحماية الحيوانات في أماكن الذبح(وقال وزير الزراعة البولندي يان كريستوف أردانوفسكي لصحفيين إن الشرطة فتحت تحقيقا بشأن مالكي المسلخ وكل الذين شاركوا في هذه العملية. وأكد أنه )لن يتم التسامح في هذه القضية(، معترفا بأنها ستؤثر td صادرات المنتجات الغذائية البولندية.وقد تكون لهذه القضية انعكاسات خطيرة على بولندا التي تصدر بين ثمانين وتسعين بالمئة من إنتاجها من لحوم الأبقار خصوصا إلى الاتحاد الأوربي، وكذلك إلى دول أخرى.