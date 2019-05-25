توزيع جوائز مسابقة الساعاتي لأدب الرحلات

مواصلة مسير الجائزة في نسختها العاشرة يعطي للإحتفال أهمية

بغداد – حمدي العطار

جرى حفل توزيع جوائز مسابقة الراحل الاديب (ناجي جواد الساعاتي) السبت الماضي في قاعة الجواهري بمقر الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق، وحضر الاحتفال جمهور من والمثقفين ووسائل الاعلام ،واكد مسؤول لجنه الحفاظ على أدب وتراث الرحالة الساعاتي توفيق التميمي اهمية الاحتفال لهذه السنة.

وقال ان (له طعم خاص ومميز لبلوغ مســـــــابقة الساعاتي عامها العاشر دون تلكــــــؤ أو تعثر بسبب الاصرار راعي هذه الجائزة سعد ناجي جواد الساعــــاتي على مواصلة مســـير هذه الجائزة وحسب الامكانات المتاحة وعدم توقفها مهما كانت الظروف والعقبات).

وتميزت الجائزة بإتساع حجم المشاركات العراقية والعربية التي اخذت بالتزايد عاما بعد اخر لما نالته من شهرة ومكانة مستحقة على المستويين المحلي والعربي خلال هذه السنوات العشر من انطلاقها ،حيث بلغت عدد المشاركات العربية لهذه الدورة العاشرة اربع مشاركات من مصر وفلسطين والجزائر وسلطنة عمان.

وتقدمت لجنة الحفاظ على ادب وتراث الساعاتي بالشكر الجزيل للمبادرة الطيبة من قبل الاتحاد متمثلة برئيسه ناجح المعموري وأمينه العام ابراهيم الخياط لنيتهما في تقديم دعم لتعزيز نجاح الجائزة يتعلق بطــــــبع الاعمال الفائزة في المسابقة على نفــــــــقة الاتحاد ابتداء من هذه الدورة،بحـــــيث سيــــــتم توزيع الاعــــــــمال الفائـــــــزة مـــــطبوعة لهذه الدورة في حفل توزيع جـــــــوائز مســـــابقة الدورة المقــــــبلة.

وبعد القاء الكلمات من قبل الدكتور واثق الهاشمي رئيس لجنة الحفاظ على تراث الساعاتي، وكلمة لوكيل وزير الثقافة جابر الجابري وكلمة اتحاد الادباء حسين الجاف وعلي الفواز وكلمات الفائزين من الدورات السابقة حسن البحار و”زينب ساطع″،تم اعلان النتائج فمن بين المتنافسين الذين بلغ عددهم عشرة،فاز بالجائزة الاولى الكاتب العراقي المقيم في بروكسل زهير كريم عن مخطوطته (أغاني الرمل والمانجو رحلة الى نواكشوط/باماكو) فيما جاءت الجائزة الثانية مناصفة بين الكاتبين “د. حلمي محمد القاعود”من مصر عن مخطوطته (عابر سبيل) مع مخطوطة (طريق البلقان) للدكتور “حسن عبد راضي” من العراق.

كما قررت اللجنة،وبمبادرة من راعي الجائزة د. سعد الساعاتي، منح جائزة مالية تقديرية لعائلة الشهيد الروائي والاكاديمي الراحل “علاء مشذوب تقديراً لشجاعته وإسهاماته ومكانته الادبية،وهو الذي سبق وأن فاز بالجائزة قبل 3 سنوات.