موازنة ومليارات وعواصم – قابل الجبوري

لكل دولة عاصمة تفتخر بها وتهتم بمعالمها وخدماتها لانها تمثل رمز هذه الدولة .

لكن الغريب في الامر عندما تكون لهذه الدولة اربعة عواصم في آن واحد ماذا سيكون رد فعلك وماذا يتبادر في ذهنك وانت تسمع هكذا خبر ؟!

فبعد القراءآت والصراع القائم منذ ستة اشهر على موازنة العراق والجميع ينتظر بفارق الصبر المصادقة عليها من اجل تسيير الامور في الدوائر والوزارات وتقديم الخدمات لسائر المجتمع ،تفاجأنا جميعاً عند سماعنا للقراءآت الشبه نهائية لهذه الموازنة فهناك بنود وفقرات مضحكة ادرجت في نص الموازنة واهمها تخصيص مليارات الدنانير لعواصم العراق المستحدثة وهي :ص

– تخصيص 175 مليار دينار لمشروع (سامراء عاصمة العراق الاسلامية)

– تخصيص 100 مليار دينار لمشروع (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية)

– تخصيص 100 مليار دينار لمشروع (بابل عاصمة العراق الحضارية)

-بالاضافة الى تخصيص موازنة بغداد

اذاً اصبح من الواضح ان للعراق اربعة عواصم ولكل عاصمة موازنتها الخاصة بها وهنا لايخفى على الجميع ان هذا الامر هو مشروع للفساد وسرقة المال العام .

ويقابل هذا التخصيص المالي لعواصمنا (الاسلامية والاقتصادية والحضارية والاصلية) هناك الاف العوائل المهمشة التي تسكن الصفيح والخريجين البدون تعيين والشباب العاطلين عن العمل .وهنا يفترض ان تخصص هذه الاموال لهذه الشرائح التي ذكرناها فهي الاولى من غيرها بخيرات بلدها .فإلى متى ؟ ومتى تضعون دراسات وخطط رصينة لانقاذ الشعب من الهلاك ؟!

الى متى تبقى عيون اليتامى والكهول شاحبة تسطنت الى خبر يسرها لكن بدون جدوى؟!

متى تعيدون البلاد الى هيبته وتتركون التآمر على شعبكم هذا الشعب الذي ضحى بكل شيء من اجل ان يعيش بسلام .متى يادولة الاربعة عواصم ؟!