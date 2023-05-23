موازنة‭ ‬مَن؟‭ ‬ومع‭ ‬مَن؟

فاتح عبدالسلام

لماذا‭ ‬تتعثر‭ ‬دائما‭ ‬عملية‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وتصبح‭ ‬مادة‭ ‬للمناكفات‭ ‬السياسية‭ ‬زمناً‭ ‬طويلاً،‭ ‬وكأنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى؟‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أسباب‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬القواعد‭ ‬العلمية‭ ‬لهذا‭ ‬التأخير،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬ملاحظات‭ ‬على‭ ‬ظاهرة‭ ‬غير‭ ‬معهودة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الموازنات‭ ‬المالية‭ ‬أهمها،‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬اليات‭ ‬تنفيذية‭ ‬وبرلمانية‭ ‬لعرض‭ ‬تفاصيل‭ ‬الموازنة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬دراسة‭ ‬كيف‭ ‬صرفت؟‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬باب‭ ‬نجحت؟‭ ‬وكم‭ ‬مرة‭ ‬أخفقت؟‭ ‬وكيف‭ ‬حدثت‭ ‬الخروقات‭ ‬المالية؟‭ ‬ومَن‭ ‬وراءها؟‭ ‬وهل‭ ‬يمتلك‭ ‬البلد‭ ‬إمكانية‭ ‬حماية‭ ‬نفسه‭ ‬منها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى؟‭ ‬وهل‭ ‬ناقش‭ ‬الوزراء‭ ‬الجدوى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمشاريع‭ ‬المقترح‭ ‬التعاقد‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬الموازنة؟‭ ‬وهل‭ ‬لها‭ ‬فوائد‭ ‬في‭ ‬الريع‭ ‬أو‭ ‬الإنتاجية‭ ‬أو‭ ‬التدريب‭ ‬الفني‭ ‬أو‭ ‬التكوين‭ ‬الأساسي‭ ‬لمجالات‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والزراعة‭ ‬والدفاع‭ ‬والنقل‭ ‬والصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والثقافة‭ ‬والري‭ ‬والاعمار؟‭ ‬

ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬نسأل‭ ‬هنا‭: ‬عن‭ ‬كمية‭ ‬الاستشارات‭ ‬الاكاديمية‭ ‬والعلمية‭ ‬التي‭ ‬استعانت‭ ‬بها‭ ‬الوزارات‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مشاريعها‭ ‬للاقرار‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬؟

‭ ‬وهل‭ ‬يكفي‭ ‬ان‭ ‬نأمن‭ ‬جانب‭ ‬النزاهة‭ ‬في‭ ‬ترك‭ ‬تقدير‭ ‬الأمور‭ ‬لوزراء‭ ‬يعرف‭ ‬الأربعون‭ ‬مليون‭ ‬عراقي‭ ‬ارتباطاتهم‭ ‬الحزبية‭ ‬ومرجعياتها‭ ‬الكتلوية‭ ‬التي‭ ‬تحتمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشبهات‭. ‬ألا‭ ‬يجدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬ان‭ ‬تدعو‭ ‬الى‭ ‬مؤتمر‭ ‬تخصصي‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬ثقاة‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الوزارات‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المسؤولية‭ ‬الدقيقة‭ ‬لمناقشة‭ ‬الحاجة‭ ‬الفعلية‭ ‬لكل‭ ‬مشروع‭ ‬مقترح‭ ‬لتغطيته‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬قبل‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬الجلسة‭ ‬الصاخبة‭ ‬غير‭ ‬التخصصية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬الحاجة‭ ‬الفعلية‭ ‬لاستحداث‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬منها،‭ ‬مع‭ ‬مناقشة‭ ‬الإمكانات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬تقليص‭ ‬الكادر‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬بما‭ ‬يرشق‭ ‬الوزارات‭ ‬ويزيد‭ ‬فاعليتها‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬مصاحب،‭ ‬ولعل‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تنفع‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تجارب‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ .‬

لكن‭ ‬هناك‭ ‬مدخل‭ ‬لا‭ ‬يبشر‭ ‬بخير‭ ‬كثيراً،‭ ‬وغير‭ ‬مبرر‭ ‬قانونياً‭ ‬ودستورياً،‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬موازنة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬،‭ ‬ونحن‭ ‬أمام‭ ‬حقائق‭ ‬مرعبة‭ ‬في‭ ‬تقلب‭ ‬اقتصاديات‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬وما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬لأسعار‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بها‭ ‬أنفاس‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭.‬

رئيس التحرير- الطبعة الدولية

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