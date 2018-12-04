روبن يفتح الباب أمام مغامرة جديدة بعد رحلة بايرن ميونخ

مواجهة نارية بين هولندا وإنكلترا في نصف نهائي دوري أمم أوربا

{ مدن- وكالات

أجريت قرعة نصف نهائي دوري أمم أوروبا، في العاصمة الأيرلندية دبلن، وأسفرت عن مواجهة متوازنة بين البرتغال وسويسرا.

في حين أبرزت القرعة مواجهة نارية بين المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الهولندي في نصف النهائي الآخر.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي، متصدرو المجموعات الأربع في التصنيف الأول من دوري أمم أوروبا (هولندا وسويسرا والبرتغال وإنجلترا).

البرتغال تستضيف

وكانت البرتغال قد حصلت على حق استضافة الأدوار النهائية لدوري الأمم، سواء نصف النهائي، أو مباراة تحديد المركز الثالث، وكذلك المباراة النهائية.

وحدد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ملعبي الدراجاو، معقل بورتو، وأفونسو هنريكيس، معقل فيتوريا جيماريش، لاستضافة مباريات الأدوار النهائية.

مواعيد المباريات

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرعة الدور نصف النهائي دون أي قيود أو توجيه، على عكس ما حدث في قرعة تصفيات يورو 2020 أمس الأحد.

وحدد “يويفا” يوم 5 يونيو/ حزيران 2019 لخوض المباراة التي ستجمع منتخب البلد المضيف، البرتغال، بمنافسه الآخر، وفي اليوم التالي، ستقام المباراة الثانية.

ومن المقرر خوض مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم 9 يونيو/ حزيران 2019.

جوائز البطولة

حصل المنتخب الفائز باللقب على كأس فضية، ليصبح أول فريق مُتوج بها على مدار التاريخ، إلى جانب حصوله على مكافأة مالية تبلغ 7.5 مليون يورو.

أما صاحب المركز الثاني، فسيحصد 6.5 مليون يورو، بينما يجني الحاصل على الميدالية البرونزية 5.5 مليون يورو.

ولن يخرج صاحب المركز الرابع خالي الوفاض، إذ سيحصل على مكافأة تبلغ 4.5 مليون يورو.

وتشمل هذه المكافآت 3 ملايين يورو جناها المتأهلون للدور نصف النهائي، حيث حصلت كافة منتخبات المستوى الأول على 1.5 مليـــون يـورو، بجـــانب 1.5 مليون يورو أخرى للفرق المتأهلة بعد تصدر مجموعات المستوى (A).

ومن جانبه أو ضح الهولندي آريين روبن، نجم بايرن ميونخ، أسباب إعلانه الرحيل عن النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن النجم الهولندي، هذا الأسبوع، رحيله عن البايرن بنهاية الموسم، ليضع حدًا لمسيرة بدأت عام 2009 منذ قدومه من نادي ريال مدريد.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري، قال روبن: “عندما اتفقنا على تمديد العقد العام الماضي، تناقشنا في الأمر، وتواصل هذا النقاش للموسم الحالي، قبل أن أتخذ هذا القرار”.

وأضاف: “لقد أمضيت 10 سنوات رائعة هنا، وهي فترة طويلة، لكني أبلغ عامي الـ35 في الصيف، وهذا يصب في صالح الجميع، سواء بالنسبة لي، أو للنادي”.

ورفض لاعب ريال مدريد السابق حسم مصيره، سواء بالاعتزال أو بدء تجربة جديدة، قائلًا: “كل شيء وارد أن يحدث، لكن الجميع يعلم الآن أن مسيرتي هنا ستنتهي بنهاية الموسم”.

واختتم: “لا زال لدي وقت كافٍ للتفكير بشأن مستقبلي، والخطوة القادمة، ربما أنهي مسيرتي تمامًا، لكني قد أخوض تجربة أخرى مثيرة في مكان آخر”.

أعلن الهولندي آريين روبن، نجم بايرن ميونخ الألماني، رحيله عن النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي 2018/2019.

وقال روبن، البالغ من العمر 34 عامًا، في تصريحات تلفزيونية لقناة “Omnispor: هذا آخر موسم لي في بايرن، بعدما أمضيت 10 سنوات رائعة هنا”.

من جانبه، ألمح أيضًا أولي هونيس، رئيس النادي، إلى رحيل فرانك ريبيري، خلال تصريحات أبرزها موقع “سبورت 1 حيث قال: “روبن وريبيري في طريقهما لقضاء آخر عام لهما في بايرن”.

وكان هونيس قد أعلن مؤخرًا عن عزم إدارة النادي إحداث ثورة داخل صفوف الفريق، مشيرًا إلى رحيل بعض اللاعبين، للتعاقد مع آخرين في الصيف.

يذكر أن الثنائي قد تعرضا لانتقادات بالغة منذ بداية الموسم، في ظل تراجع نتائج البايرن، لا سيما على المستوى المحلي، بسبب تقدم اللاعبين في العمر.