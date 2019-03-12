ميسي يقود هجوم برشلونة أمام ليون في دوري الأبطال

مواجهة قوية تجمع بايرن ميونخ مع ليفربول بربع النهائي

مدن – وكالات

تقام اليوم الاربعاء مباراتان مهمتان في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوربا بكرة القدم حيث يلتقي بايرن ميونخ الالماني مع ليفربوب الانكليزي وبرشلونة الاسباني مع ليون الفرنسي.

وأكدت تقارير صحفية جاهزية الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى لقيادة البلوجرانا ضد أولمبيك ليون الفرنسى فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو”.

وبينت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن ليونيل ميسي قائد برشلونة بات جاهزًا بنسبة 100% لخوض مواجهة ليون بدورى أبطال أوروبا، بعدما كان يعانى من ألم عضلى فى الفخذ الأيمن خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات. وأوضحت الصحيفة، أن ليونيل ميسي قاد المران الجماعى لفريق برشلونة صباح امس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة أولمبيك ليون الفرنسى فى إياب ثمن نهائى تشامبيونزليج. وخاض الأرجنتينى ليونيل ميسي 5 مباريات مع برشلونة فى دورى أبطال أوروبا هذا الموسم وأحرز 6 أهداف وصنع هدف وحيد. وكشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادى برشلونة تستعد لتجديد عقد الأرجنتينى ليونيل ميسي، الذى ينتهى فى صيف 2021 للانتهاء من هذا الملف قبل معركة انتخابات رئاسة النادى. وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن إدارة النادى تسعى لتجديد عقده مجددًا لينتهى فى 2023 بدلاً من 2021 حيث ستجرى انتخابات الرئاسة فى العام الذى ينتهى فيه عقد نجم برشلونة. وأشارت الصحيفة إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة الحالى والذى سينافس فى انتخابات 2021 أيضًا، يتمسك باستمرار ليونيل ميسي وإنهاء فترته الرئاسية بضمان تواجد أفضل لاعب فى التاريخ لمدة عامين على الأقل داخل قلعة “كامب نو”. وأوضحت موندو ديبورتيفو، أن ليونيل ميسي سيشارك بالتأكيد فى كأس العالم 2022 وسيكون فى الـ35 من عمره، وتسعى الإدارة لضمان استمراره ليكون فى نادى القمة كمكافأة له على إخلاصه، خاصة أنه يتلقى عروضًا مغرية باستمرار لكنه يرفضها جميعًا من أجل برشلونة.

وكشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم عن حكم مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون، وكان فريق برشلونة قد تعادل سلبياً ضد أولمبيك ليون فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا 19 شباط الماضى. وعين الاتحاد الأوروبى “يويفا” الحكم البولندى سيمون مارسينياك لإدارة مباراة برشلونة ضد أولمبيك ليون فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا. ولم يحقق برشلونة الإسبانى الفوز مع الحكم البولندى سيمون مارسينياك فى دورى أبطال أوروبا، حيث لعب تحت إدارته تحكيمياً 3 مباريات خسر فى مباراتين ضد يوفنتوس بثلاثية نظيفة وأمام باريس سان جيرمان 0-4 ثم تعادل بنتيجة 1-1 ضد إنتر ميلان الإيطالى.

طموحات ليفربول

وتحدث جيمس رودريجيز، لاعب وسط بايرن ميونخ الألمانى، عن مباراة ليفربول الإنكليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، المحدد لها اليوم الأربعاء على ملعب “أليانز أرينا”، فى “إياب” ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا. وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على ملعب “أنفيلد” معقل نادي ليفربول انتهت بالتعادل السلبى. وقال جيمس رودريجيز، فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، “علينا أن نقدم مباراة مثالية على أرض الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تؤهلنا للدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، ليفربول يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب السرعة الفائقة، فهم يشعرون بالراحة عندما يحصلون على المساحات، ولهذا السبب يتعين علينا أن نلعب بشكل قوي، ونقدم مباراة جيدة”.

وأضاف لاعب بايرن ميونخ، “علينا الحذر من نتيجة مباراة الذهاب، ليفربول يمتلك الأفضلية في تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة، لكن أعتقد أن حظوظ البايرن في الوصول للدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا كبيرة”. وعن سجله الخالى من الهزائم فى المباريات الثلاث التى خاضها أمام ليفربول قال جيمس رودريجيز، “لدى دائماً الإيمان وأريد دائماً أن أفوز، أريد دائماً أن ألعب فى دورى الأبطال وهذا هو السبب فى أننى أتمنى أن نكون بخير وأن نمضى قدماً، هذا ما نريده جميعا”. وواصل جيمس رودريجيز حديثه عن مباراة بايرن ميونخ وليفربول قائلاً، “أتوقع أن المشجعين فى الملعب سيدعموننا كثيرا ويدفعونا للأمام، حتى نشعر بالثقة ونقدم كل ما لدينا”. ورفض لاعب بايرن ميونخ اختيار لاعب بعينه كأفضل لاعب في ليفربول، قائلاً، “كلهم لاعبون رائعون، لا يمكنك التركيز على واحد فقط، كلهم جيدون جداً ولهذا يجب علينا العمل معاً كمجموعة للتغلب عليهم والانتقال للدور المقبل”.ويكفى ليفربول التعادل الإيجابى أو الفوز بأى نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بينما يكفى بايرن ميونخ الفوز بهدف دون مقابل لتخطى دور الـ 16.

فان ديك: سنهز شباك بايرن

وقال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، إن ناديه يجب أن يكون مستعدا لخوض “قتال كبير” عندما يلعب في ضيافة بايرن ميونخ، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء. وسيلعب ليفربول في ألمانيا بعد التعادل ذهابا على أرضه دون أهداف في أنفيلد، الشهر الماضي.

وعانى ليفربول، الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد العام الماضي، خارج أرضه خلال الموسم الجاري في أوروبا، حيث خسر أمام نابولي وريد ستار بلجراد وباريس سان جيرمان في دور المجموعات. وفان فان ديك لوسائل إعلام بريطانية “نتائج دور المجموعات، لم تكن جيدة بالشكل الذي كنا نريده، لكننا وصلنا إلى الأدوار الإقصائية، ستصبح الأمور صعبة ونحن في حاجة إلى اللعب بشكل أفضل من المباريات السابقة خارج أرضنا في دوري الأبطال، نريد أن نفعل كل شيء ممكن من أجل التأهل”. وكان بايرن سعيدا بالدفاع في لقاء الذهاب، لكن فان ديك يترقب مباراة هجومية أكبر في ميونخ، ويثق في قدرة فريقه على التسجيل واستغلال قاعدة الهدف خارج الأرض.

وأضاف المدافع الهولندي “في بعض الأوقات سنتعرض للضغط لأن المنافس يملك إمكانيات عالية، لكن بكل تأكيد سنحصل على بعض الفرص بسبب الإمكانيات الموجودة لدينا أيضا”.

وتابع “نحن نحتاج إلى أن نكون على مستوى القتال الكبير، لأن المنافس سيلعب بكل قوة خاصة في البداية، الحفاظ على نظافة الشباك يكون جيدا دائما للفريقين ذهابا، لكننا ندرك أنه إذا سجلنا هدفا سيحتاج المنافس إلى هدفين، هكذا تسير الأمور، نريد الفوز والتأهل”.