مواجهة ساخنة بين الجوية والكهرباء وتصاعد حمى صراع الصدارة

النا صرية – باسم الركابي

يواجه الجوية 47 الساعي لاستعادة وتعزيز موقعه في صدارة الدوري الممتاز اختبارا صعبا عندما يضيف الثالث الكهرباء42 في ملعب الشعب ضمن اختتام مباريات الدور23 للدوري الممتاز لكرة القدم واللعب بقوة من أجل خطف النقاط الثلاث لاستعادة الصدارة وتوسيع الفارق مع الغريم الشرطة الذي خطفها امس الاول اثر فوزه على النفط بهدف أسو رستم د.7

ويبدو الجوية حذرا للغاية من مقابلة الكهرباء في ظل رغبة الثاني تعزيز مكانه والابتعاد عن الزوراء المتربص به ورغم أن الجوية استعاد الصدارة مرتين من ملعب النجف وكربلاء لكنه سيكون امام مهمة غير سهلة يتطلب خوضها بتحدي اكبر واللعب بشعار يجب الفوز عبر اللعب بكثافة وبخطوط فعالة وقوية امام منافس قوي يتمتع بمجموعة لاعبين لازالت تقدم نفسها بالشكل المطوب .

دون التخلي عن المباريات والظهور في المواجهات الحاسمة محققا12فوزا وواضح ان الفريق يريد المزيد من الظهور والبقاء في موقعه الحالي واستغلال الفرص لتميزة باللعب السريع والخطورة و التطلع لإنهاء لقاء اليوم بافضل طريقة لاثبات انه الفريق المنافس القوي بعد الذي يقدمه ولان الفوز على الجوية يعني أكثر من شيء وله خصوصية بعدما انتهى الاول بتعادلهما بهدف لكن الجوية يريد الحفاظ على الحفاظ على تو ازن العلاقة مع الانصار المرهون بتحقيق الفوز من خلال الحضور بكثافة لان الأمر يتعلق باستعادة الموقع الاول ومن الغريم الشرطة على امل حسم الامور بالشكل الصحيح والابتعاد عن الموقف الصعب الذي يبيت له لؤي صلاح وهمه عرقلة مهمة جثير في لقاء الاسبوع.

ميسان والطلاب

مازال الطلاب يعانون منذ الفترة الأخيرة من المسابقة بعدماتاثروا للغاية بفقدان افضل مراكز جدول الترتيب والتراجع خامسا 39 وفشل في تحسينة قبل توتر الامور بوجة المدرب المتوقع سيكون الضحية لعدم تمكنه من تجاوز الأزمة بسرعة والفشل في استعادة توازن الفريق بعد هزيمة كربلاء بهدف لثلاثة والتعادل مع الكهرباء وقبلها سيواجه اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على نفط ميسان السابع 32 في اختتام مباريات الدور23 اليوم الاحد ويسعى للثأر من خسارة العاصمة بهدف والتطلع للعودة بكل الفوائد في اختبار و ملعب صعب استمر يقف مع اهلة وتحقيق الفوائد في دعم الموقف والدفاع عن المركز الحالي واعطى النتائج للاعبي الفريق في خوض اللقاءات بافضلية ظروف اللعب التي تشكل تحد للاثنين لكنه اكبر للطلاب امام سعي المضيف للدفع بالطلاب للوراء والدفاع بقوة عن نتائج الميدان والاستفادة منها كل ما أمكن بعد تعثر الفريق ذهابا وخسارته من اربيل ولازالت ملاعب المحافظات مصيدة لفرق العاصمة ولان الطلاب يمرون بكبوة وسعي اهل العمارة إلى تعميقها وتعقيد مهمة المدرب التونسي يأمن الزلفاني.

الحدود واربيل

ويامل كل من الحدود الثامن 31واربيل الثالث عشر 28 الوصول لهدف المباراة من أجل تعزيز النتائج التي حسنت من المشاركة والنتائج ومركزيهما ومنحت الفترة الحالية سيطرة الحدود لمواصلة تحقيق وتصعيد النتائج خلال الادوار الماضية وفي عودة بقودها بثقة عالية عادل نعمةالساعي لايقاف نجاحات اربيل عبر دعم الظهور الجيد للاعبي الفريق وامتلاك القدرة على ايقاف الضيف عبر التسلح بثقة عناصره والحالة المعنوية العالية بالفوز الثالث تواليا منذ بدء المرحلة الثانية والتقدم في الترتيب وبات يعمل ويلعب بخطورة عالية وينسج النتائج ما منح لنفسه الاستقرار للمباريات داخل وخارج اربيل وقدم للعاصمة برغبة تحقيق الفوز دون توقف وهو ما يخطط له عباس عبيد الذي عزز من قدرات الاعبين بالاتجاه الصحيح وفي خوض اللقاء بتصميم وحذر لان المنافس في افضل حال ويذكر أن اللقاء الأول انتهى بتعادلهما بهدف.

البصرة وكربلاء

ويضع نفط البصرة الامال على التشكيل العائد بفوز مهم من ملعب القاسم عند مواجهة كربلاء في المركز الحادي عشر30 كما يربد استعادة توازنه في ميدانه بعد خسارة النجف والعودة بقوة للاستفادة منها في ظل ظروف اللعب التي تظهر اسهل من الخروج ومن الصعب التفريط بنقاط مصدر دعم النتائج والموقف وتظهر حاجة كربلاء للنفط حتى بعد الفشل في جميع مباريات الذهاب دون تحقيق الفوز فيها للان وسيدخل في وضع سلبي بعد تلقي هزيمة الجوية والتراجع للخامس عـــــــشر24الامر الذي سيجعله اللعب تحت ضغط النتيجة في ظل الحالة المرتبكة التي عليها ويـــــعاني كثيرا وسط مخاوف الاندفاع اكثر للوراء .

فوز الشرطة

ونجح الشرطة في استعادة الصدارة بفوزه على النفط بهدف ليرفع رصيده الى48 كما يامل بخدمة الكهرباء في عرقلة الجوية من أجل البقاء وقت أطول فيها ومن ثم الدفاع عن اللقب وقدم الفريق الاداء المطلوب ولم يواجه صعوبات من المنافس في محاولة لإدراك التعادل في اخر الوقت عندما توغل لمنطقة الشرطة لكنه افتقد للتركيز قبل الخروج بالخسارة الثانية عشرة 19مع اتساع معاناة المشاركة والبقاء في منطقة الهبوط.

تعادل دهوك والوسط

وفشل دهوك في استعادة توازنه عقب الخسارة العريضة من النفط برباعية نظيفة الدور الماضي عندما تعادل بدون اهداف مع ضيفه الوسط الذي عجز من كسر النتائج السلبــــــية بدون فوز لسبعة ادوار في الموقـــع السادس عشر24 والمضيف إلى 36 لنفس مكانه السادس.