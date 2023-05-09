مواجهة حذرة للزوراء وأخرى ساخنة بين كربلاء مع النجف

الناصرية- باسم الركابي

يامل ثالث الترتيب 52 الزوراء انهاء المواجهة الحذرة امام مضيفة القاسم اليوم في ملعب كربلاء عند الرابعة والنصف عصرا ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز على اكمل وجه والعودة لسكة الانتصارات بعد تعادلين متتالين بالاعتماد على التشكيل في تقديم الاداء المطلوب والتسجيل وحسم الامور التي لا تتحمل تعثر ثالث خشية توسع الفارق مع المتصدر والوصيف وتصعب معها ردم الفجوة ان حصلت في ظل رغبة الفريق تخطي المنافس دون مشاكل وتصعيد امال الانتقال للصدارة ويدرك اوديشو تحديات فرق وملاعب المحافظات للفرق الجماهيرية والفوز على الكبارما يجعل منه توجية المجموعة البيضاء دخول المباراة واللعب بقوة وتركيز وبرغبة الفوز وحدها لاعتبارات مختلفة والاهم الاخذ بزمام الأمور من البداية وعدم التقليل من تراجع قدرات صاحب الارض رغم ما يمتلكه الزوراء من أسماء مؤثرة مطالبة باستعادة دور الفريق في المنافسة والسير بخطى ثابتة لطمانةالانصار في البقاء في الجاهزية وخوض المباريات بأعلى مستوى لان القاسم سابع عشر الموقف 24 ليس لدية ما يخسرة فقط يسعى الابتعاد عن النفط بعد اكثر من اجل البقاء كم تميز بحظور واهتمام مباريات الذهاب وحصل على اكثر النقاط اخرها فرض التعادل على النجف كما يمني النفس بتحقيق ثاني افضل نتيجة بعد قهر الجوية في قلب العاصمة امام تحقيق مهمة البقاء التي تتطلب تدعيم ما تحقق للان عبر التعويل على عناصر الفريق التي تعلم انةلاشيءسهل مع مرور الوقت وسط تحديات المباريات التي نحتاج إلى التو ازن وعدم التفريط بنقاط الأرض لدورها في تحديد مصير المشاركة القلقة ومتوقع ان تستمر حملة الدفاع عن البقاء حتى اللحظات الأخيرة بعدما تجاوزالهبوط في الموسم الاخير بشق الانفس .

الكهرباء ونوروز

وسيكون الرابع49 الكهرباء امام مهمة استعادة التوازن وايقاف تراجع النتائج بعد خسارتين من ثلاث جولات امام الكرخ وزاخو عندما يضيف نوروز ثالث عشر34وكلاهما شربا من كأس واحدة الدور الماضي بعدما تلقى الضيف الخسارة الاولى في ملعبه وامام جمهوره من كربلاء لكن بمقدوره جمع شتاتة والعمل على التعويض بسرعة في ظل وجود العناصر المميزة القوية التي دعمت المشاركة عبر تقديم المستويات والعمل الواضح وبشكل جيد والقدرة على التهديف وفي دفاع متوازن وقادر على ايقاف الكهرباء ولان العودة ستكون مهمة للفريق لانه لا يريد أن يعاني ويراها الفرصة لاستعادة قوته والتوازن والنهوض مباشرة والبقاء داخل المنافسة ولان الكل يعي اهمية الفوز لتحسين المركز بعد التراجع متأثرا بخسارةكربلاء الحافز لخوض مهمة الكهرباء بحماس.

فيما تعني المباراة الكثير للكهرباء وهي غير سهلة لكنه سيبذل ما عندة للفوز للبقاء على فارق النقاط مع الطلاب كما يامل تعثر الزوراء لملاحقتةومؤكد كل ما يريدة الفريق يتوقف على جهود واداء اللاعبين في تقديم ما يقدرون علية ولان الفوز سيعيد الثقة لهم ودعم المهمة بعدما واصل الفريق البقاء ضمن رباعي المقدمة ويحظى باهتمام اقرانة بعد تحقيق الفوز في أربعة عشر مباراة ويتطلع وتعزيزها وذلك سيكون غاية في الأهمية.

كربلاء والنجف

ويسعى كربلاء العاشر 37 مواصلة تحقيق النتائج والفوز الرابع من خمس جولات في افضل حال والاهم في لقاء اليوم الذي سيقام عند التاسعة والنصف ليلا الثأر لخسارة المرحلة الأولى بهدفين لثلاثة بقيادة حيدر عوفي الذي يريد معاقبة فريقة السابق لاعبا ومدربا بعد التخلي عنة في ظل التغير الواضح الذي حققة لكربلاء في الحالة العالية من حيث النتائج والعلاقة مع الجمهور الذي ينتظر ديربي الفرات الاوسط بلهفة جريا على العادة وما تحمله لقاءات الفريقين من اهتمام خاص وتحديات لازالت مستمرة لغاية اليوم كما استمرت تحظى بالمزيد من الاهتمام الجماهيري وتاتي المواجهة بافضل فترات المشاركة للفريقين سوية ويامل ان يكونا على الموعد وسط رهان جمهورها الذي سيعطي زخما لهما وكل سيطلب من لاعبية الظهور على قدر الواجب وفي اللعب بشعار يجب الفوز الذي يخطط له كربلاء بدعم عاملي الارض والجمهور وإمكانات الاعبين التي تؤهله لحسم اللقاء كما يجب.

فريق النجف

ويجد النجف السابع 39 نفسه امام الاختبار الحقيقي ويرى سعد حافظ الفوز على الغريم سيكون خطوة بالاتجاة الصحيح وان الاعبين يدركون هذة المرة قيمة النتيجة التي تتطلب محاولة تخطي المنافس الجاهز تماما و تكرار سيناريو اللقاء الأول وعزف نغمة الفوز تحت انظار جمهورة في ظل المستويات الواضحة التي يقدمها الفريق خلال فترة جيدة شهدت تحقيق النتائج واستقرار المستوى وتوطيد العلاقة مع الجمهور المتوقع أن يرافقه لملعب المباراة القريب ولأنها ستكون مع المنافس اللدود ويامل ان لا تتوقف الانتصارات حصرااليوم والعودة باغلى ثلاث نقاط و سيكون الفوز الأغلى والاهم في اصعب مباريات المرحلة الحالية وسيكون الحدث في ذاكرة جمهور الفريقين .

ويامل منهما ان يقدما المستويات الفنية في ظل واقع المباراة التي تحتاج إلى التشجيع المثالي وقبلها ان يظهر اداريي الطرفين باعلى درجات ضبط النفس والابتعاد عن المزايدات والتصرفات المستهجنة اساسا .

الحدود والصناعة

ويدخل الحدود ثاني عشر37 والصناعة ما قبل الأخير20 بمعنويات مرتفعة بعد فوز الاول على الكرخ والثاني على نفط ميسان الذي سيخوض اللقاء باهتمام استثنائي من أجل تحقيق النتيجة المتتظرة على نار من أجل التقدم لمواقع النفط بفارق نقطة النتيجة التي قد تقربة من البقاء بعد قرار لجنة المسابقات بهبوط فريقين فقط للدرجة الاولى و مؤكد ان قصي منير سيطلب من التشكيل اللعب بتصميم والظهور بقوة وفي الحالة الاهم في مواجهةصعبة جدا وتحمل اكبرالتحديات للفريق والمدرب الذي يمني النفس بإدارة المهمة وتحقيق هدفها الوحيد بالبقاء موسم اخر والحاجة تدعو الاعبين العودة ولو من بعيد في ظل تدهور حالة النفط الذي أخذ يفتقد العودة للمنافسة والاندفاع للوراء وفي وضع محبط ويريد الصناعة اللعب بحذر شديد امام منافس متكامل ومتجانس والآن يقدم نفسة بشكل جيد وحقق الفوز سبع مرات وثاني اكثر تعادلا 16 مرة

ومن بين الفرق المستمرة طويلا مع نفس المدرب الذي عاد به الممتاز وفي حالة انسجام كبيرة مع الادارة المتمسكة به في ظل قيادته الناجحة والإسهام بأخذ الفريق والسير به بشكل واضح وبات منافسا صعبا ويتابع مبارياته باهتمام كبيرواستمرار الظهور المؤثر ويريد انهاء مغامرة الصناعة.

مباريات الغد

وتجري يوم غد الخميس اربع مباريات ضمن نفس الدور وفيها يسعى الكرخ لمحو اثار خسارة الارض من الحدود وتعويضها على حساب ضيفة دهوك الذي عاد لمسار النتائج بفوزه على نفط البصرة واستعادة مركزة السادس مقابل تراجع الكرخ ثلاثة مراكز.

وسيكون نفــــــــط البصرة امام الاختبار الحقيقي في مواجهة البطل المتصدر الساعي لتـــــــشديد قبضتة على الموقع امام رغبة المنافسة ورغبة تجاوز الفترة الصعبة والتراجع في المركز.

ويسعى ميسان استعـــــــادة التوازن بعد السقوط بملعب الصناعة وإقناع جمهوره بقدرتة على تجاوزها والعودة للنتائج المطلــــــوبة عندما يســـــتقبل زاخــــــو بقيادة نزار محروس الذي حقـــــــق التفوق على الكهرباء . ويامل الجوية بخطوة متكاملة عند مواجهة ضيفة المتذيل الديوانية والتطلع الى العودة للصدارة فيما يامل المنافـــــــس بنتيجة مهمة كما حقق التعادل امام الـــــــطلاب الدور الماضي قبل أن يفرط بالفـــــــوز في الوقت القاتل.