مواجهة حاسمة لوطني الشباب والشرطة تبحث عن لقب الكأس

الناصرية – باسم الركابي

بعدما فقد السيطرة على مبارياته وافتقد للعروض والانتصارات خلال الجولات الاربع الاخيرة داخل وخارج ملعبه واظهر عجزا في تغير المسار امام اغلب المنافسين وبسببهاوقبلهاتراجع للموقع الخامس في جدول الترتيب العام على بعد سبع نقاط عن المتصدر يدخل اكثر الحاصلين على لقب كاس العراق14 مرة الزوراء مباريات البطولة اليوم عندما يخرج بمهمة حذرة وخطرة الى زاخو ضمن مباريات الدور32 لبطولة الكاس لمواجهة اصحاب الارض في مهمة تأكيد البداية وعدم التعثر في ظل الشكوك بقدرات الفريق لتخطي عقبة زاخو وانتهاز الفرصة لتصحيح الامور وتغيرها باسترجاع المستوى ومطالبة جمهوره اللعب بقوة وحماس لدعم حظوظة بالمنافسة الثانية سعيا للحصول على اللقب في تجديد الثقة بلاعبي الفريق لامتلاك فرصة الفوز والحد من معاناة الفريق الهجومية في ظروف لعب صعبة تواجه الفريق ذهابا ولا يريد تكرار الاخطاء في مباراة مختلفة للمرور منها وللصراع على اللقب وللمساعدة في دخول سباق المرحلة الثانية الحاسم والعودة في مهمة تحسين المستوى والسيطرة على الامور وتقليص الفارق وتأكيد دوره في الصراع على لقب الدوري كما يضع اوديشو لقب الكاس نصب عينيه فيما يريد الاخر دخول الملعب بقوة واللعب بشعار يجب الفوز في لقاء الموسم رغم تغلبه على الطلاب في قلب العاصمة لكن تجاوز حاجز اليوم سيدعم الكثير من الأشياء في المقدمة مصالحة الأنصار والدفع بالفريق إلى الادوار الاخيرة والتوجة برغبة نحو لقب البطولة الاخرى وستكون توجيهات حيدر عبد الرزاق اللعب بدون خوف و بروح عالية وتفجير المفاجأة للإطاحة بالضيوف اضافة لتعويض السقوط امام الجوية وتكرار سيناريو الموسم الاخير بعد بلوغ الدور النصف النهائي في ظل تصاعداداء الفريق ومواصلته تقديم عروض واضحة في الدوري لكن المهمة غير سهلة اطلاقا .

جمهور الشرطة

ويترقب جمهور الشرطة ان يظهر فريقهم منافسا على قدر التحدي بحثا عن اللقب الاول عندما يستهل مشواره في الكاس ويتطلع لتجاوز ضيفه مصافي الجنوب معتمدا على جهودالاعبين الذين استعان بهم الموسم الحالي والأسماء التي فرضت الايقاع وتقدم مباريات مهمة في الدوري وهم في الجاهزية وبمقدورهم الدفاع ولحسم المهمة ودعم دور الفريق لمتابعة المنافسات وعكس هيبة الفريق للقبض على الكأس فيما يريد احد ممثلي البصره المتعثر في الأولى قهر الشرطة في معقله وامام جمهوره واللعب بذكريات الموسم الاخير بوصوله الدور الربع نهائي والاستمرار كلما امكن في البطولة التي تظهر شهية الشرطة مفتوحه.

افضل فوز

وسيدخل السماوة امام جمهوره بمعنويات مرتفعةبعدافضل فوز على حساب المتصدر ديالى ولتأكيد قدراته على مقارعة الضيوف باستغلال ظروف اللعب عندما يستقبل اربيل بحثا عن انتصار ثاني تواليا في الموسم على اربيل الذي استعاد شيء من توازنه وهرب من منطقة الهبوط بثلاثة تعادلات وفوز على النجف وفي محاولة لتقديم المهمة على أكمل وجه لتحقيق التواصل في البطولتين.

ويتطلع الشرقاط تقديم الاداء وخطف الفوز امام جمهوره بدعم جهود الاعبين ومحاولة تخطي ثالث احد فرق الدرجة الثانية غاز الشمال الذي وصل للدور الحالي بفوزه على البيشمركة بفارق الركلات الترجيحية( 5 _4) ما زاد من ثقتةفي خوض لقاء اليوم بتركيز والتحكم بالامور لتأمين النتيجة والانتقال للدور التالي والبقاء ما امكن في البطولة وتعويض فشل الدوري

محمد يوسف

ويدخل النفط بقيادةمدربه الثالث المصري محمد يوسف خلفا لحكيم شاكر سعيا للمساعدة في معالجة ازمة الدوري الخانقة المهددة للفريق بالهبوط لعل يظهر دورالمدرب لانقاذ ما يمكن انقاذه ولو من بعيد وةن يكون لقاء اليوم بداية التصحيح من خلال بطولة الكاس ومنها العودة للدوري من بوابة جاره مصافي الوسط المتاخرفي الاولى لكنه سيبحث عن النتيجة وتقديم ما لدى الاعبين من مستوى لزيادة متاعب واقصاء النفط .

التحدي اكبر

وسيكون التحدي اكبر امام مهمة فريق نفط ميسان الواضح في الممتاز المتاثر كثيرا ذهابا عندمايسافر لاربيل لمواجهة المجتهدنوروز الذي يدير مبارياته باهتمام و لم يخسر بعد اختياره لملعب فرانسو واســـــــتمر يقدم نفسه بثـــــــقة بفضل عطاء المجموعة الساعية للنتيجة الاهــــــــم وفي ظل الظهـــــــــور المتميز لنـــــــفط البصرة وامتلاك فرص التوقيع على المواجهات بتوازن يظـــــــهرمرشحا للفوز على عفك الساعي لمتابـــــــعة اللقاء بجهود لاعبية والتطلع لتـــــــجاوز المهمة والاحتفال في البصرة.

عودة منتظرة

وبعد التراجع في المستوى والنتائج وخسارة مركزه السابع يامل النجف بعودة متميزة بجهود التشكيل وتحقيق دفعة نفسية ومحاولة الحد من تحديات النتائج من خلال مباراة اليوم امام جمهوره عندما يكون عند اختبار غير سهل امام متصدر مجموعتة الأمانة القوي الذي يمر بفترة جيدة استمر تقديم مستويات واضحة وبمقدوره زيادة متاعب المضيف بالعودة بالنتيجة الحاسمة لقاء في المتناول وسيكون الحدود امام لقاء بالمتناول في مواجهة ضيفه الحويجة وقد لايجد صعوبة في استعادة نغمة الفوز التي طال انتظارها على حساب ضيفه المنهار والمشتت متذيل ترتيب مجموعته.

الشباب وسوريا

يخوض وطني الشباب عند الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء مواجه حاسمة امام نظيرة السوري في اخر مباريات تصفيات المجموعة الأولى في بطولة منتخبات شباب آسيا تحت سن 20 سنة الجارية في أوزبكستان ويتحتم على المنتخب بثلاث نقاط من فوزه على اندونيسيا بهدف الفوز لضمان الانتقال للدور التالي في المجموعة التي يتصدرها البلد المضيف بست نقاط من الفوز على الوطني بهدف وعلى سوريا بهدفين وسيلتقي اندونيسيا بنفس الوقت في اخر ادوار المجموعة التي خرج منها منتخب سوريا بخسارتبن وتتصدر فيتنام المجموعة الثانية وكوريا الجنوبية الثالثة واليابان الرابعة.