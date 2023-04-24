مواجهة‭ ‬التمدد‭ ‬الإيراني‭ ‬والجزائر‭..‬في‭ ‬أولويات المفتش الجديد‭ ‬للجيش‭ ‬المغربي

الحوار‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬وبعض‭ ‬النقابات‭ ‬يتجه‭ ‬نحو‭ ‬نفق‭ ‬مسدود

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

توجهت‭ ‬أنظار‭ ‬المراقبين‭ ‬الدوليين‭ ‬عقب‭ ‬تعيين‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬للفريق‭ ‬محمد‭ ‬بريظ‭ ‬مفتشا‭ ‬عاما‭ ‬جديدا‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الملكية،‭ ‬ثاني‭ ‬أعلى‭ ‬منصب‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬توترات‭ ‬إقليمية‭.‬‮ ‬وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬أن بحكم‭ ‬خبرته‭ ‬الطويلة،‭ ‬سيتوجه‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬المسار‭ ‬الانتقالي‭ ‬الذي‭ ‬تعرفه‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الملكية‭ ‬لمواجهة‭ ‬التمدد‭ ‬الإيراني‭ ‬بمعية‭ ‬الجزائر،‭ ‬والذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬تسليح‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاقليمية‭ ‬المتوترة‭ ‬سيفرض‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬المغربي‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لتدارك‭ ‬أي‭ ‬تحرك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

‮ ‬وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬المغربي،‭ ‬جيش‭ ‬نظامي‭ ‬ويمتاز‭ ‬بمؤهلات‭ ‬قوية،‭ ‬أهمها‭ ‬التمرس‭ ‬الميداني،‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الصراعات‭ ‬الدولية،‭ ‬وأداء‭ ‬دوره‭ ‬الأممي‭ ‬في‭ ‬القبعات‭ ‬الزرق‭ ‬بمهنية‭ ‬واحترافية‭ ‬عاليتين‭. ‬هل‭ ‬وصل‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬وبعض‭ ‬النقابات‭ ‬المركزية‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬النفق‭ ‬المغلق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تحقيق‭ ‬مطالب‭ ‬اجتماعية‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬تتوجه‭ ‬نقابة‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭ ‬بعد‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬إلى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬برنامجها‭ ‬التصعيدي‭ ‬لفاتح‭ ‬آيار‭ (‬مايو‭) ‬المقبل‭ ‬،‭ ‬وأوضحت‭ ‬مصادر‭ ‬نقابية‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬أن‭ ‬النقابة‭ ‬تتوجه‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غلاء‭ ‬الأسعار‭ ‬ليكون‭ ‬العيد‭ ‬الأممي‭ ‬للعمال‭ ‬مناسبة‭ ‬للاحتجاج‭ ‬القوي‭ ‬على‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭ ‬وغلاء‭ ‬الأسعار،‭ ‬والتعبير‭ ‬بقوة‭ ‬ووعي‭ ‬عن‭ ‬الرفض‭ ‬لتنصل‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتصدي‭ ‬لمخططات‭ ‬ضرب‭ ‬المكتسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتقاعد‭. ‬وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬أن‭ ‬نقابة‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬شددت‭ ‬في‭ ‬مطالبها‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الالتزامات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬30‭ ‬نيسان‭(‬أبريل‭) ‬2022‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الزيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬ومراجعة‭ ‬أشطر‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬والدرجة‭ ‬الجديدة‭ ‬للترقي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنفذ،‭ ‬وتنزيل‭ ‬ميثاق‭ ‬مأسسة‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وحل‭ ‬النزاعات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المزمنة‭ ‬ووقف‭ ‬التسريحات‭ ‬الجماعية‭ ‬للعمال‭ ‬واحترام‭ ‬الحريات‭ ‬النقابية‮»‬‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬عرفت‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬نقاشات‭ ‬في‭ ‬النوادي‭ ‬والصالونات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬استهلت‭ ‬بتبادل‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬وتلتها‭ ‬طرح‭ ‬مواضيع‭ ‬تهم‭ ‬الحالة‭ ‬السياسية‭ ‬الراهنة‭ ‬المتأزمة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬شبه‭ ‬إجماع‭ ‬ظهرت‭ ‬‮ ‬بوادر‭ ‬ومؤشرات‭ ‬للاعلان‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬جبهة‭ ‬سياسية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مهامها‭ ‬مواجهة‭ ‬الحكومة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬دعا حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬المعارض‭ ‬بعض‭ ‬‮ ‬الأحزاب‭ ‬المغربية‭ ‬إلى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬جبهة‭ ‬سياسية‭ ‬واجتماعية‭ ‬ضد‭ ‬سياسات‭ ‬الحكومة‭.‬‭ ‬وبالموازاة‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬مد‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬يده‭ ‬إلى‭ ‬نقابة‭ ‬الكنفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭. ‬وشكل‭ ‬اجتماع‭ ‬تشاوري‭ ‬حضره‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬والكاتب‭ ‬العام‭ ‬للكنفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬الزاير،‭ ‬على‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬التنسيق‭ ‬‮«‬وفق‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬مدقق‭ ‬يبقى‭ ‬مفتوحا‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والنقابية‭ ‬والمدنية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والتقدمية‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬مغرب‭ ‬الحرية‭ ‬والكرامة‭ ‬والعدالة‭ ‬الإجتماعية‭.‬‮» ‬

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