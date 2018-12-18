رونالدو عقدة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

مواجهات متوازنة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول بالتشامبيونزليج

{ مدن – وكالات

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو متوقع حيث يصطدم يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد، بينما يواجه بايرن ميونخ نظيره ليفربول في لقاء ناري.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة أياكس، بينما يلاقي برشلونة فريق ليون، ويواجه مانشستر يونايتد غريمه باريس سان جيرمان.

كما يلتقي مانشستر سيتي نظيره شالكه، ويصطدم بوروسيا دورتموند بتوتنهام أما اللقاء الأخير فيجمع بين روما وبورتو.

وأقيمت القرعة بمدينة نيون السويسرية، وشارك فيها الإسباني لويس جارسيا، نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد السابق واللاعبة الفرنسية لورا جورج.

وكانت قد تأهلت الفرق ال16 من خلال دور المجموعات .

التصنيف الأول ” أصحاب مركز الصدارة بدور المجموعات” : بوروسيا دورتموند “ألمانيا”، وبرشلونة “إسبانيا”، وباريس سان جيرمان “فرنسا “، وبورتو “البرتغال”، وبايرن ميونيخ “ألمانيا”، ومانشستر سيتي “إنجلترا”، وريال مدريد “إسبانيا”، ويوفنتوس “إيطاليا” .

التصنيف الثاني “أصحاب مركز الوصافة بدور المجموعات” : أتلتيكو مدريد “إسبانيا”، وتوتنهام “إنجلترا”، وليفربول “إنجلترا”، وشالكه “ألمانيا”، وأياكس “هولندا”، وليون “فرنسا”، وروما “إيطاليا”، ومانشستر يونايتد “إنجلترا”.

وضمت قائمة المتأهلين 4 فرق إنجليزية هي: توتنهام هوتسبير، ليفربول، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

كما تواجد 3 فرق إسبانية هي: ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد، إلى جانب الثلاثي الألماني بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند وشالكه.

ومن إيطاليا تأهل الثنائي يوفنتوس وروما، كما تواجد باريس سان جيرمان وليون من فرنسا، إلى جانب أياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي.

طريقة إجراء القرعة

تم تقسيم الـ16 فريق على وعائين، الأول ضم متصدري المجموعات، والثاني تواجد به أصحاب المركز الثاني.

وتم سحب ورقة من الوعاء الأول، قبل أن تُسحب أخرى من الوعاء الثاني، ليلتقي كل متصدر مع فريق من أصحاب المركز الثاني.

وتجنب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” المواجهات بين الفرق التي تواجدت في مجموعة واحدة، حيث استبعد كل فريق عن مواجهة من تأهل معه من ذات المجموعة في دور الـ16.كذلك منعت القرعة أي فريق من مواجهة آخر من ذات البلد.

ويملك كل متأهل، ممن تصدر مجموعته، أفضلية لخوض مواجهة إياب دور الـ16 على ملعبه، بينما يخوض صاحب المركز الثاني لقاء الذهاب في عقر داره.

وسيتم إستخدام تقنية الفيديو في الأدوار الإقصائية من البطولة بدء من دور ثمن النهائي. مواعيد مباريات دور الـ16وتقرر خوض مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين، في أيام 12و 13و 19 و 20 فبراير/شباط 2019. ومن المقرر أيضًا إقامة مباريات الإياب خلال شهر مارس/آذار 2019 على مدار أيام 5 و 6و 12 و13. أوقعت قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال، أتلتيكو مدريد الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سبق وأقصى النادي العاصمي 4 مرات من البطولة، بل إن اثنتين منها كانت في النهائي عامي 2014 و2016.

وتأهل أتلتيكو لثمن النهائي، بصفته ثاني المجموعة الأولى، ليلاقي يوفنتوس متصدر المجموعة الـ8.ومن عناصر الفريق الإيطالي، يبرز البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إليه هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني، مقابل 100 مليون يورو.ولم يتمكن أتلتيكو مدريد قط من عبور مرحلة إقصائية في دوري الأبطال أمام فريق لعب فيه رونالدو، الذي نجح في التفوق في المرات الـ4 التي واجهه فيها في الـ”تشامبيونزليج” مع فريقه السابق ريال مدريد.وتظل ذكرى نهائي لشبونة عام 2014 خالدة، حينما لجأ الفريقان للوقت الإضافي، بعد التعادل 1-1 عبر رأسية سرجيو راموس القاتلة في الوقت بدل من الضائع، لتنتهي المباراة في الوقت الإضافي 4-1.وتأتي ذكرى نهائي 2016 هي الأخرى، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي 1-1 ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، ويسجل كريستيانو الركلة الأخيرة ويفوز الريال باللقب.

وبخلاف النهائيين، تلاقى الفريقان في ربع نهائي البطولة، موسم 2014-2015 حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب فيسينتي كالديرون بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز الريال إيابا على البرنابيو 1-0 للمكسيكي خابيير تشيتشاريتو، بعد تمريرة من كريستيانو.ويأتي أيضا نصف نهائي نسخة 2016-2017 والذي سجل فيه البرتغالي هاتريك في مباراة الذهاب على البرنابيو، قبل أن يخسر الريال إيابا 2-1.وبعيدا عن دوري الأبطال، يعرف الأتلتي معنى أن تهزم رونالدو، فحدث هذا في كأس السوبر الإسباني 2014 بالتعادل 1-1 في البرنابيو، وسلبيا في فيسينتي كالديرون، وكذا في نهائي كأس الملك عام 2013. 2-1في الوقت الإضافي في المباراة التي سجل فيها البرتغالي.

ويضم الفريق الإيطالي في الوقت الحالي، لاعبين سبق ومروا بالأتلتي، مثل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، الذي لعب للأخير في موسم 2014-2015 قادما من بايرن ميونخ الألماني.وشارك ماندزوكيتش مع الأتلتي في 43 مباراة، وسجل 20 هدفا، لكنه عجز عن التأقلم مع أسلوب المدرب الأرجنتيني، دييجو سيميوني، ولهذا انتقل في الصيف التالي إلى اليوفي مقابل 19 مليون يورو.ويظهر في فريق ماسيمليانو أليجري أيضا الألماني سامي خضيرة، الذي سبق وواجه الأتلتي كلاعب في صفوف ريال مدريد من ضمنها نهائي لشبونة 2014 وكذا الجناح البرتغالي جواو كانسيلو الذي واجه الـ”روخيبلانكوس″ 4 مرات، حينما كان لاعبا في صفوف فالنسيا، ويحمل في جعبته 4 هزائم.