تغيّرات بالجملة في مواقع سلم الترتيب والكهرباء نجم الأسبوع

مواجهات اليوم في إفتتاح جولة الدوري الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

14 تغييرا شهدتها مواقع سلم ترتيب مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم متأثرة بالنتائج التي انتهت عندها مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم التي اختتمت الخميس الماضي فيما حافظت فرق الشرطة ونفط ميسان والنفط والطلاب والحدود والوسط على مواقعها قبل ان تدخل الفرق اليوم في مواجهات جديدة ضمن افتاح الجولة 16 التي تشهد اقامة خمس مباريات فيما تم تأجيل قمة الجولة بين الزوراء والجوية لسفر الثاني لمواجهة باختكور بعد غد ضمن ملحق دوري ابطال اسيا فيما تجري اربع مباريات يوم غد الاثنين على بعد ثلاث جولات من نهاية المرحلة الاولى المتوقع ان تجري الشهر الجاري في عمل مهم ان تسير الامور بهذه الطريقة بتعاون مشترك بين لجنة المسابقات والفرق التي تامل في موسم متقدم مختلف عن سابقاته من حيث تأثير الوقت السلبي الذي شكت منه لمواسم كثيرة والاهم ان تتضافر الجهود في انهاء الموسم بوقت يخدم الفرق صاحبت وتطلعاتها الى عمل اكثر تنظيما وفائدة تنعكس على طبيعة تحضيراتها ومشاركاتها القادمة وعلى اللعبة نفسها وفي ان تخرج الامور من وضعها التقليدي الى الاجواء الافضل ولو على مستوى تنظيم دول الجوار والحال ان ينسحب على تنظيم عملية عقود اللاعبين المحترفين والمحليين والحال لملاعب بعض الفرق والاهتمام بها من حيث الأرضية التي لا يمكن ان تستمر على هذه الوضعية

مباريات اليوم

وعودة الى مباريات الجولة واليوم التي تشكل ضغطا على الفرق بعد التغير الذي طال اغلب المواقع وظهور تداخل فارق النقاط من الموقع الخامس للأخير.

فيستقبل المتصدر الشرطة 36 نقطة النجف المتراجع 11 ويظهر في الوضع المطلوب والقدرة على حصاد كامل النقاط لتعزيز الصدارة والعمل على توسيع الفارق مع الكرخ بعدما توسع مع الغريمين الزوراء الذي تعثر مع ميسان والجوية مع الوسط الى 5 نقاط قبل ان يواصل السير بثقة ويبدو ان الامور مختلفة مع الشرطة الموسم الحالي الذي يبحث عن اللقب الغائب عن خزائنه لمواسم عدة رغم ان نفس الجهود والدعم وانتداب اللاعبين المعروفين تجري في بداية كل موسم لكنها لم تؤدي الى هدف المشاركة والمشوار الطويل الذي عليه الفريق في محاولة انهاء المرحلة الاولى لمصلحته ويجد نفسها امام الفرصة المواتية التي تحتاج الى الخروج باخر نتائج مبارياتها عندما يستقبل الميناء ويخرج للكرخ ويضيف البحري وله مباراة مؤجلة مع النفط ويقدم نفسه بقوة عبر خطوط فاعلة معتمدا على ارقامه الدفاعية والهجومية والامر الهام ان يستمر في طريق الانتصارات التي يعول على عناصره التي استمرت تؤدي كما يجب وتبحث عن تكليل النتائج في حسم المرحلة الاولى التي للان تواجه خطورة الكرخ الساعي لعرقلتها عبر مجموعة واعدة بالمقابل سيكون النجف مرة أخرى امام مباراة صعبة قد تكلفه كل العلامات لكنه يريد عرقلة الأمور من خلال عطاء اللاعبين وفي امكانية تدارك التعرض للخسارة الثانية تواليا المتوقع ان تصعبها قوة الشرطة الافضل بين الكل اليوم عبر الفوارق الفنية من حيث موجود اللاعبين ودكة الاحتياط عند الشرطة لكن هذا قد لا يمكن النجف من تقديم المردود رغم تحسن الاداء ولا يعني خسارته من الحدود ستزيد من مشاكله التي تجاوزها بسرعة ويأمل جمهوره ان يقدم ثائر جسام الفريق في مهمة الاختبار الحقيقي بعدما اخذ يعرف كيف يلعب كما فعل مع الجوية وخشية ملاحقة الجنوب ولأنه لا يريد اي مشاكل بعدما تراجع موقعين بسبب هزيمة الحدود التي يسعى لمحو اثارها لان اللعب والنتيجة مع الشرطة تختلف في جميع تفاصليها مع الرغبة الكبيرة في الحالق الخسارة الاولى به تحت انظار جمهوره.

الكرخ واربيل

ويأمل الوصيف الكرخ 33 في ان يتعثر الشرطة امام النجف من اجل مشاركته الصدارة عندما يضيف اربيل ويتطلع فيها لاستغلال فرصة اللعب عبر الارض التي منحته الكثير من النقاط وبقي يسير في الاتجاه الصحيح بعدما عاد بالفوز من الديوانية معززا مسيرة الانتصارات التي يتطلع الى تحقيق النتيجة على اربيل وهو المرشح لها لأنه يعرف كيف يتعامل ويقدم ويحسم الامور خصوصا في ملعبه الذي يراهن عليه والتعويل على قدرات اللاعبين الواعدين الذين واصلوا تأكيد تواجدهم باهتمام والتشديد على المباريات والتعرض للفرق وتحديد النتائج بنفسه وكل الدلائل تشير الى قدراته في حسم واجب اربيل لكي يبقى في المقدمة ولأنه يعرف كيف يتعامل مع مباريات عقر الدار التي نجح فيها بشكل افضل بين الكل بسبب ارتفاع مردود اللاعبين الذين يقدمون الكرخ في موسم جيد واستمر يشكل خطرا على الفرق الكبيرة بعد بداية لازال يحافظ عليها في مشاركة يشهد عليها موقعه الحالي وهو يقف فوق الزوراء والجوية ويريد ان يبتعد عنهما بعد تأجيل لقاء الغريمين الزوراء والجوية امام قوة الكرخ المؤثرة مع ضيوفه الذين ينظرون له باحترام وهم يدركون واقع حال الامور بفضل جهود لاعبي الكرخ على مستوى ملعبه وخارجه واحد المنافسين على الصدارة بعدما تمكن من الاستقرار والسعي لكتابة موسم ناجح بعد العودة للممتازة بثقة مقدما نفسه بقوة وفي احسن موقع منذ عودته قبل عدة موسم لمقعده امام التطلع لحسم الموسم في احد المواقع التي تمنحه مشاركة خارجية وهو يقدم مبارياته بجمالية بعد انتصارات مبهرة ويحمل معه امال الاستمرار في تحقيق النتائج وملاحقة الشرطة على امل تلق خدمة بقية الفرق بعدما حقق الفوز عشر مرات ويتطلع للحادي عشر على حساب اربيل الاكثر تأثرا عند الذهاب واخرها خسارته من النجف قبل ان يستعيد توازنه بملعبه مع الميناء وينتظر انصاره ان يتمكن من ايقاف تقدم الكرخ من خلال عكس قدراته الهجومية التي لازالت بعيدة عن مردود النتائج التي تحتاج الى عمل جدي من مجموع اللاعبين الذين يمرون بأزمة ثقة بنتائج الذهاب التي يسعى المدرب مع اللاعبين للتعبير عن رغبتهم في تحسين الامور عبر مهمة اليوم التي لا تظهر سهله اذا ما نظرنا لنتائج الكرخ بملعبه تحديدا وما يواجه اربيل من صعوبات حقيقة في ملاعب العاصمة التي حقق فيها فوزا واحدا على حساب فريق الحسين لكنه قادر على الحاق الخسارة الثالثة بالوصيف اذا ما لعب من اجل الفوز ويعلم شاكر ان المهمة ستصطدم بفريق عنيد لا يريد التنازل عن مباريات الارض امام أي عنوان وسط تطلعات العودة للصدارة فيما يأمل اربيل في تحسين موقعه وتوسيع الفارق عن مطارديه الوسط والنجف في طلعة اليوم والبدء بمرحلة جديدة ممثلة في التخلص من عقد مواجهات الذهاب ووضع حد لها من خلال طريقة اللعب وجهود اللاعبين الذين يدركون أهمية انهاء المرحلة الاولى بموقع يليق بصاحب الألقاب الأربعة الذي يمني النفس ان يعود بكل الفوائد عندما سيحضر ويلعب بمعنويات عالية اثر فوزه على الميناء الدور الماضي ما يجعله اللعب بروح التحدي للمضيف الذي يمر بأفضل ايامه والمرشح لتحقيق نتيجة جديدة لمواصلة سلسلة انتصاراته في مشاركة مختلفة يتصرف للان فيها بشكل جيد

الميناء الحدود

ويسعى الميناء العائد بالخسارة السابعة من اربيل وقف تحديات النتائج المخيبة التي طالته حتى بملعبه وبين أنصاره متراجعا للموقع الرابع عشر عندما يستقبل المجتهد الحدود في مهمة تظهر صعبة على اصحاب الارض وجمهورهم الذي لا يخفي تذمره من الحالة التي عليها الفريق بعد تقلص حظوظه بشكل واضح بعدما اخذت تشكل نتائج مبارياته صعوبات شبه كلي داخل وخارج ميدانه وظهر متذبذبا في الجولات الاخيرة ولا يهدا للإدارة بال امام الموقف الصعب ولان الفريق بغير القادر على التغير بعد تأثير النتائج في تراجعه للموقع الرابع عشر وافتقد للقدرة في استعادة دوره في المشاركة التي سيحضر الحدود لعرقلته كما يريد زيادة حاصل نقاطه في البحث عن الانتصار السادس وتأثير ذلك على موقعه في تخطي فرق الطلاب والنفط وميسان ما يدفعه للعب بقوة وتركيز وتظهر الامور مختلفة مع الفريق وعودة عادل نعمة الذي يقدمه بزخم كبير وطموحات التقدم بعد بالمنافسة عكس ما كان يجري في المواسم الاخيرة ويريد ايضا المضي بنتائجه التي اثر وتأثر بها ايجابيا واضافة كامل نقاط الفوز السادس من خلال قوته واستغلال حالة الميناء السلبية جدا.

البحري والديوانية

ويجد البحري في الموقع 16 نفسه امام فرصة تحقيق الفوز الثاني تواليا بعدما عاد بكامل نقاط لقاءه مع فريق الحسين التي ابعدته عن اخر المواقع الى 16 عندما يستقبل متذيل الترتيب الديوانية والتعامل مع ظروف اللقاء التي تقف لأصحاب الارض والتطلع الى الابتعاد اكثر امام تحقيق هدف البقاء من هذه الاوقـــات في ظل التراجع الواضح للديوانية الذي فـــشل في مواجهة الكرخ ما زاد الطــــين بله في مشاركة تراجعت فيها حظوظ الفريق في ملعبه وخارجه ويواجه شبح السقوط في الدرج الادنى التي عانى منها كثير قبل العودة الشاقة للممتازة التي يترنح فيها بعد تلقي الخسارة الثامنة وفقدان نقاط اكثر من نصف مبارياته التي لم يقدر رزاق فرحان من تغيرها.

كما يجد فريق الوسط عاشر الترتيب الاخر الذي عاد بنقطة غالية من تعادل ثمين من الجوية يسعى راضي شنيشل للاستفادة منها في رفع معنويات اللاعبين امام مواجهة فريق الحسين والعمل على تحقيق الانتصار وكامل النقاط والعودة بقوة لمباريات عقر الدار التي فرط فيها الكثير من النقاط التي يأمل تعويضها عبر خبرة المدرب ودور اللاعبين فيما يجد فريق الحسين نفسه امام مهمة صعبة بعد خسارة البحري وما تسببت في تراجعه للموقع 18 مهدد بتركه من الامانة والديوانية

وكانت اخر مباريات الدور 15 قد اسفرت عن تحقيق فوزا مهما ومثمرا للكهرباء على حساب النفط بهدفين لواحد وتعادل الزوراء مع نفط ميسان بهدف ويبقى على بعد خمس نقاط من الغريم الشرطة ووقع الطلاب بفخ الصناعات من دون اهداف فيما تغلب الجنوب على السماوة بهدفين لواحد.