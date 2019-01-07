موائد متنقلة لمنطوحات الغزاة – علي السوداني

مكاتيب عراقية
وهذا زمان صار الكلام والقول فيه معلناً مشهراً من دون غطاء أو تقيّة ، حيث شاشات التواصل وخدمات التناطح وساحات الفيسبوك والتويتر واخوانهما بالرضاعة ، قد وفرت للناس منصات متاحة لا رقيب عليها ولا حسيب ولا حسيبة ، وصمام أمان تلك الوسائل الألكترونية هو فقط ضمير الكاتب الناشر ، أكان من النخبة المفكرة أو من عامة الرعية الجاهلة كتابياً وقليلة الوعي والثقافة ، أو ذلك النوع الخطير الذي يصدّق ويحب ويروّج الكذب الذي يخدم مصالحه وهواه وهوى المرجعية الفكرية والعرقية التي ينتمي إليها ، ويكره ويهاجم الفكرة التي تؤذيه وتفضحه ومراجعهُ ، حتى لو كان على قناعة بها في السر وفي العقل وفي الصدر .
أمام هذا الطوفان الهائل من الكذب والتلفيق والتدويخ ، تقول لواحدهم لماذا تنشر هذا الكذب المفضوح وأنت تعلم أو قد تعلم الحق من الباطل ، فيقول لك إن ذلك هو جزء هام من المعركة ضد الخصوم من باب الحرب النفسية !!
تضربه باليقين وتفضحه وتقول له يا عزيزي إنّ كذباتك وإشاعاتك غبية جداً ، فيرد عليك رد الواثق من أمره ، بأنك على حق في هذه ، لكنه ينشرها لأنه يعلم أن نصف الناس أغبياء وكسالى ، وسيصدقون قولك والرسم والصورة والفيديو ، وبذلك ستتحق مصداقيتك أمام حشد كبير جداً من القراء والمنصتين والمنقولة اليهم كتاباتك وبوستاتك !!
تقول له لكنهم في النهاية سيكتشفون كذبك وتدليسك وخداعك لهم ، فتخسرهم خسارة لا رجعة فيها . هنا سيبتسم ويقول لك أنه في هذه الحال ، سيبني حساباً وصفحة جديدة على الفيسبوك واخوته ، ولكن بإسم مستعار جديد هذه المرة ، وهكذا ستستمر اللعبة التدويخية وأفوز بها !!
تتوالى القصص وتتوالد فتلوكها الناس لوكاً ، وكلما انتهت من اجترار قصة سخيفة وثانوية مأخوذة من خارج مشهد الفضيحة الكبرى ، قام الذباب الألكتروني الموظف المرتزق ومن وقع ضحية له ، بنشر قصة جديدة يدوخ بها القوم ويتناطحون حتى انكشاف ظهر ووجه المقصوصة ، فتأتيهم الثالثة طازجة ومنمقة ومدوزنة على ما يشتهون أو لا يريدون ، وهكذا يستمر ضحك المنغلة الحاكمة والغزاة الأوباش ، على خبر انقلاب عسكري مرة ، ونبأ القاء القبض على ستين حرامياً مرة اخرى ، ونبأ عن تدنيس وتنجيس ضباط أمريكان ، شارع المتنبي وكان في استقبالهم عازف عود حالم برحلة أو بسلة دولارات ، وصاحب مقهى لم تعد ابتسامته مقنعة أمام « السيلفي « وعشاق كبة السراي المجيدة !!