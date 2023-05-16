

مهمة الأذكياء فتح المغاليق‮ – حسين الصدر‮ ‬

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-1-

الذكاء منحة ربانية‮ ‬يمن بها الله على بعض عباده فتراهم‮ ‬يتوقدون فطنه‮ ‬،‮ ‬ويوصلهم ذكائهم الى فتح المغاليق‮ .‬

-2-

فالذكاء فطريٌّ‮ ‬لا‮ ‬يمكن تحصيله عبر الدراسة،

‮ ‬وليس ثمة من‮ ( ‬حُبوب‮ ) ‬تبعثُ‮ ‬الذكاء في‮ ‬نفوس الباحثين عنه‮ .‬

-3-

واذا كان الذكاء فطرياً‮ ‬فمن‮ ‬غير الغريب أنْ‮ ‬تجد‮ (‬ولداً‮ ) ‬يَقْطُرُ‮ ‬فطنةً‮ ‬وذكاءً‮ ‬الى جانب رجال كبار ولكنّهم لم‮ ‬ينعموا بتلك الفطنة المدهشة‮ .‬

نعم انّ‮ ‬الذكاء عابرٌ‮ ‬للقوميات والأديان والمذاهب والأعمار والأقطار.

-4-

ومن أروع قصص الفطنة والذكاء قصةُ‮ ‬وَلَد‮ ‬للأمير‮ (‬أسامة بن منقذ‮) ‬الذي‮ ‬عمل لردح من الزمن في‮ ‬خدمة‮ (‬بن صالح‮) ‬صاحب حلب ثم اضطر‮ (‬ابن منقذ‮) ‬لحادثة حصلت بينهما أنْ‮ ‬يهرب منه الى طرابلس‮ .‬

وطالَبَهُ‮ (‬ابن صالح‮) ‬أنْ‮ ‬يعود الى‮ (‬حلب‮) ‬فلم‮ ‬يُجبْهُ‮ ‬خوفاً‮ ‬منه‮ .‬

‮ ‬وهنا أَحَضَر‮ (‬ابنُ‮ ‬صالح‮) ‬رجلاً‮ ‬وأَمَرُه أنْ‮ ‬يكتب للامير ابن منقذ كتابا‮ ‬يشجعه على العودة‮ ‬،‮ ‬

وهنا خشي‮ ‬هذا الرجل على صديقه ابن منقد ففكر في‮ ‬طريقة‮ ‬يُنقِذُهُ‮ ‬فيها من التورط بالعودة،‮ ‬ولكي‮ ‬ينجو الرجل مِنْ‮ ‬بطش‮ (‬ابن صالح‮ ) ‬كتب الكتاب كما أراد صاحب حلب ولكنّه ختمه بقوله‮ ( ‬إن شاء الله تعالى‮ ) .‬

فلما قرأ ابن منقذ الكتاب قال‮ :‬

هذا كتاب صديقي‮ ‬،‮ ‬ولا أحسب انّه‮ ‬يغشني‮ ‬ولولا انّه‮ ‬يعلم بعفو صاحب حلب عني‮ ‬لما كتب اليّ‮ ‬،‮ ‬وعَزم على السفر‮ ‬،

وكان له ولد ذكيّ‮ ‬فقرأ الكتاب وأمعن النظر فيه ثم قال لأبيه‮ :‬

يا أبتِ‮ ‬مكانك لا تعجل بالسفر فانّ‮ ‬صديقك قد حذّرك من العودة‮ :‬

فقال له أبوه‮ :‬

وكيف‮ ‬يا بُنيّ‮ ‬؟

قال‮ :‬

انه كتب في‮ ‬آخر الكتاب‮ ( ‬إنْ‮ ‬شاء الله تعالى‮ ) ‬وشدد إنّ‮ ‬،

واعتقد انه‮ ‬يشير الى قوله تعالى‮ :‬

‮( ‬انّ‮ ‬الملأ‮ ‬يأتمرون بك ليقتلوك‮ ) ‬

القصص‮ / ‬20

وحين استطلع الامير الأمر قبل السفر أيقنَ‮ ‬بصحة كلام ولده‮ ‬

-5-

ومن أصعب مشكلاتنا في‮ (‬العراق الجديد‮) ‬إبعاد الأذكياء عن تولي‮ ‬المهمات،‮ ‬وتقديم

الأغبياء عليهم استناداً‮ ‬الى معادلات المحاصصة‮ ‬،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬أدّى الى تفاقم الأزمات،‮ ‬وجاؤو بمن لا‮ ‬يملكون الخبرة والقدرة على تصريف الأمور الى مواقع لا‮ ‬يستطيعون ادارتها،‮ ‬وكانت الحصيلة المزيد من الاخفاقات والاهدارات للمال العام واستمرار ليالي‮ ‬المعاناة‮ .‬