مهرجان كان يمد سجادته الحمراء و21 فيلما في السباق للسعفة الذهبية

كان‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يمدّ‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬السجادة‭ ‬الحمراء‭ ‬لنسخته‭ ‬السادسة‭ ‬والسبعين‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بمشاركة‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬بينهم‭ ‬هاريسون‭ ‬فورد‭ ‬وجوني‭ ‬ديب‭ ‬وناتالي‭ ‬بورتمان،‭ ‬مع‭ ‬تنافس‭ ‬21‭ ‬فيلما‭ ‬على‭ ‬السعفة‭ ‬الذهبية،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬احتجاجات‭ ‬مطلبية‭ ‬محتملة‭.‬

من‭ ‬سيخلف‭ ‬السويدي‭ ‬روبن‭ ‬أستلوند،‭ ‬الفائز‭ ‬بالسعفة‭ ‬الذهبية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬فيلمه‭ “‬تراينغل‭ ‬أوف‭ ‬سادنس‭” ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬دورة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬من‭ ‬المهرجان؟‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تبيان‭ ‬النتائج،‭ ‬توضَع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬جادة‭ ‬لا‭ ‬كروازيت‭ ‬لاستقبال‭ ‬حوالى‭ ‬35‭ ‬ألف‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭.‬

ووُضعت‭ ‬الأحد‭ ‬قبالة‭ ‬واجهة‭ ‬قصر‭ ‬المهرجانات‭ ‬في‭ ‬كان،‭ ‬لافتة‭ ‬بطول‭ ‬25‭ ‬متراً‭ ‬وعرض‭ ‬11‭ ‬متراً‭ ‬تظهر‭ ‬عليها‭ ‬النجمة‭ ‬كاترين‭ ‬دونوف،‭ ‬وهو‭ ‬الملصق‭ ‬الرسمي‭ ‬للنسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والسبعين‭ ‬من‭ ‬الحدث‭. ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬التُقطت‭ ‬للممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الشهيرة‭ ‬بالأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ “‬لا‭ ‬شاماد‭” ‬لآلان‭ ‬كافالييه‭.‬

وفي‭ ‬تجسيد‭ ‬للإرث‭ ‬الذي‭ ‬يمثله‭ ‬المهرجان،‭ ‬تتولى‭ ‬كيارا‭ ‬ماستروياني،‭ ‬ابنة‭ ‬كاترين‭ ‬دونوف‭ ‬ومارتشيلو‭ ‬ماستروياني،‭ ‬تقديم‭ ‬حفلة‭ ‬الافتتاح‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬والختام‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬‮ ‬

وتوضع‭ ‬السجادة‭ ‬الحمراء‭ ‬الشهيرة‭ ‬الممتدة‭ ‬على‭ ‬60‭ ‬مترا،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬سلالم‭ ‬قصر‭ ‬المهرجانات‭ ‬في‭ ‬كان‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬السعي‭ ‬لتقليل‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي،‭ ‬عمد‭ ‬المنظمون‭ ‬إلى‭ “‬قسمة‭ ‬وتيرة‭ ‬تغيير‭ ‬السجادة‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭” ‬منذ‭ ‬2021،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ “‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬كيلوغرام‭ ‬من‭ ‬المواد‭”.‬

‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬النجوم‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬السعفة‭ ‬الذهبية،‭ ‬أسماء‭ ‬معتادة‭ ‬على‭ ‬الحدث‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬البريطاني‭ ‬كن‭ ‬لوتش‭ ‬البالغ‭ ‬86‭ ‬عاما‭ ‬والحائز‭ ‬جائزة‭ ‬المهرجان‭ ‬مرتين‭ (‬2006‭ ‬و2016‭)‬،‭ ‬والألماني‭ ‬فيم‭ ‬فندرز‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬المهرجان‭ ‬سنة‭ ‬1984‭ ‬مع‭ “‬باريس‭ ‬تكساس‭”‬،‭ ‬والإيطالي‭ ‬ناني‭ ‬موريتي‭. ‬كذلك،‭ ‬يشهد‭ ‬المهرجان‭ ‬عودة‭ ‬السينمائي‭ ‬الفنلندي‭ ‬أري‭ ‬كوريسماكي،‭ ‬وأيضاً‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماركو‭ ‬بيلوكيو‭ (‬83‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬الياباني‭ ‬هيروكازو‭ ‬كوري‭ – ‬ايدا‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬المهرجان‭ ‬سنة‭ ‬2018،‭ ‬يقدّم‭ ‬فيلمه‭ ‬الجديد‭ “‬مونستر‭” ‬الأربعاء‭.‬

بعد‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬1973‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬السويد‭ ‬تترأس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬بشخص‭ ‬إنغريد‭ ‬بيرغمان،‭ ‬والتي‭ ‬أثار‭ ‬فيها‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬بيغ‭ ‬فيست‭” ‬فضيحة،‭ ‬ما‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬سيثير‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬العام؟‭ ‬قد‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬فيلم‭ ‬الافتتاح‭ “‬جان‭ ‬دو‭ ‬باري‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬تواجه‭ ‬مخرجته‭ ‬مايوين‭ ‬دعوى‭ ‬مرفوعة‭ ‬من‭ ‬الصحافي‭ ‬إدوي‭ ‬بلينيل‭ ‬الذي‭ ‬أقرت‭ ‬السينمائية‭ ‬باعتدائها‭ ‬عليه‭ ‬داخل‭ ‬مطعم‭.‬

ويؤدي‭ ‬بطولة‭ ‬الفيلم‭ ‬الممثل‭ ‬جوني‭ ‬ديب،‭ ‬نجم‭ “‬بايرتس‭ ‬اوف‭ ‬ذي‭ ‬كاريبيين‭” ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬غير‭ ‬المرحب‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التصوير‭ ‬الأميركية‭ ‬منذ‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالعنف‭ ‬الأسري‭ ‬ثم‭ ‬تبادل‭ ‬تهم‭ ‬التشهير‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬زوجته‭ ‬السابقة‭ ‬أمبير‭ ‬هيرد‭. ‬كما‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يثير‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ “‬لو‭ ‬روتور‭” ‬لكاترين‭ ‬كورسيني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬ضمن‭ ‬المسابقة،‭ ‬تعليقات‭ ‬كثيرة،‭ ‬بعد‭ ‬سحب‭ ‬التمويل‭ ‬الحكومي‭ ‬عنه‭ ‬بسبب‭ ‬إغفاله‭ ‬الإعلان‭ ‬صراحة،‭ ‬بموجب‭ ‬القانون،‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مشهد‭ ‬جنسي‭ ‬فاضح‭ (‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬حقيقي‭)‬،‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬ممثلة‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭.‬

تحركات‭ ‬مطلبية

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬تقام‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والسبعون‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ “‬وسط‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غراس‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬كان،‭ ‬جان‭ ‬جوني،‭ ‬المكلف‭ ‬تنسيق‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بحوالى‭ ‬ألف‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬الدرك‭ ‬والشرطة‭ ‬الوطنية‭ ‬والبلدية‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الخاص‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يبرّد‭ ‬غضب‭ ‬نقابة‭ “‬سي‭ ‬جي‭ ‬تي‭” (‬الاتحاد‭ ‬العمالي‭ ‬العام‭) ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬تحركات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬معارضتها‭ ‬مشروع‭ ‬التقاعد‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬وأولى‭ ‬هذه‭ ‬التحركات‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬مع‭ ‬دعوة‭ ‬لتجمع‭ “‬ثابت‭” ‬في‭ ‬باحة‭ ‬فندق‭ ‬كارلتون‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت،‭ ‬حذر‭ ‬الفرع‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬النقابة‭ ‬من‭ “‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭” ‬خلال‭ ‬المهرجان،‭ ‬أي‭ ‬إمكان‭ ‬إطفاء‭ ‬أضواء‭ ‬كاشفة‭ ‬أثناء‭ ‬الحدث‭ ‬بسبب‭ ‬قطع‭ ‬التغذية‭ ‬بالتيار‭ ‬الكهربائي‭.‬‮ ‬