بحضور جماهيري لافت

مهرجان قمرة السينمائي يقام على تايمز سكوير البصرة

جبارالنجدي

تدافع الجمهور البصري وبحضور لافت يشده سحر السينما الذي يختزن من طاقة الحياة قدرا كبيرا ليندمج في مجراها النابض فيزداد حيوية وحبورا محققا اسمى مايستطيع الانسان ان يحقق لنفسه من مكانة ترتفع به فوق سائر الكائنات هذا ماتجلى في الحضور اللافت الذي اكتنف حفل افتتاح مهرجان القمرة السينمائي الذي اقيم في البصرة بنسخته الرابعة يوم الاحد الموافق 24/شباط/2019 على قاعة سينما تايمز سكوير وتضمن حفل الافتتاح وصلة غنائية للفنان علي يوسف وعزف منفرد لعازف الناي بشار فاضل وقد تم خلال الحفل تكريم عدد من المبدعين وهم : الدكتور عبدالستار عبد ثابت والناشط المدني راعي الطفولة والايتام هشام الذهبي والفنان الدكتور حميد صابر ومن بين ضيوف المهرجان الفنانة آلاء حسين والفنان اياد راضي والفنان الكويتي احمد ايراج وقد عالجت افلام المهرجان عدد من الظواهر في المجتمع العراقي والعربي وقال الدكتور سرمد ياسين مدير المهرجان ان (50 فلما سينمائيا سيعرض في المهرجان وبمشاركة 34 مخرجا ومن بين شروط المهرجان ان الفلم المشارك لم يعرض سابقا وتكون المشاركة فيه لأول مرة كما وفر المهرجان فرصة ثمينة للمخرجين الشباب الذين لم يشاركوا سابقا وهذا بحد ذاته يشكل تحديا ابداعيا وفنيا لهم موضحا:

افلام متنوعة

ان افلام المهرجان تنوعت بين افلام الطفولة والعائلة وافلام الحرب واخرى كوميدية وعبر عدد من الحاضرين عن غبطتهم بانعقاد المهرجان حيث تفتقر البصرة الى دور العرض السينمائي لاسيما وان البصريين يمتلكون خزينا ثرا من الذكريات عن دور العرض السينمائي التي كانت تتوزع في شتى مناطق البصرة ولاسيما في حقبتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي وقال احد الذين حضروا افتتاح المهرجان الاستاذ وليد جاسم : ان الفلم السينمائي يشكل حلقة وصل بين الانسان والمجتمع من جهة وبينه وبين الطبيعة من جهة اخرى وهو وسيلة ثقافية بارعة في جمع كافة الفنون المتسمة بالجمال والحركة لذا فان النفوس البشرية تستجيب لها بكل ملكاتها وقالت الست بلقيس محمد مصطفى احد الحاضرات في المهرجان ان الفلم السينمائي يكشف عن اعماق مجهولة في نفس الانسان وهو بذلك يربطنا بالمنابع العميقة للحيـــــــــــــــاة معبرة عن سعادتها في وترحيبها في عقد هكذا مهرجانات ظلت تفتقر لها مدينة البصرة منذ امد بعيد