مهرجان سفر الملوك يكرّم شخصيات ملهمة

بغداد – الزمان

كرمت مؤسسة الحلم العراقي للتنمية والتطوير الاقتصادي و شبكة الصحافة العربية نخبة متميزة من القامات الوطنية ضمن مهرجان سفر الملوك – ملهم وطن من بينهم رواد الفن والصحافة وكبار قادة الجيش كاللواء الركن هشام الدراجي وفـــــــــريق الشرطة رياض عبد الباقي الشمري والسفير الفلسطيني في العراق ، وقام الصحفي علاء ال عواد العزاوي بتكـريم الصحفي سعد الاوسي والاكاديمي كاظم المقـــــــدادي و رئيس تحرير جريدة (الزمان) الدولية -طبعة العراق احمد عبد المجيد لاختيارهم افضل صحفيين عمالقة وفقا للجنة التحكيم والاختيار التي ضمت نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص .