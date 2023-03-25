مهرجان رمضاني للفروسية وقفز الحواجز

بغداد – قحطان سليم.. حضر رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي مهرجان الفروسية الرمضاني لقفز الحواجز الذي أقامه الاتحاد العراقي للفروسية مساء الجمعة. ويأتي المهرجان الذي أقيم بعد موعد الافطار في سياق تفعيل الحركة الرياضية في الشهر الفضيل وتوقيتات ممارسة الرياضة فيه. وحضر المهرجان وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، رئيس اتحاد الفروسية عقيل مفتن وشهد المهرجان العاباً بالتقاط الاوتاد واستعراض الخيول وركوبها من الفرسان الشباب والشابات.