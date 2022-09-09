مهرجان تورنتو السينمائي ينطلق بتكريم لإليزابيث الثانية

تورونتو‭ (‬كندا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬انطلق‭ ‬مهرجان‭ ‬تورونتو‭ ‬السينمائي‭ (‬تيف‭) ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬قاتمة‭ ‬مع‭ ‬إطفاء‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬لافتاتها‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬قبل‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬درامي‭ ‬يتناول‭ ‬لاجئتين‭ ‬سوريتين‭.‬

وأطفأ‭ “‬ذي‭ ‬برينسس‭ ‬أوف‭ ‬وايلز‭” ‬و‭”‬رويل‭ ‬ألكسندرا‭”‬،‭ ‬وهما‭ ‬مسرحان‭ ‬سُميا‭ ‬تيمناً‭ ‬بأفراد‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬البريطانية‭ ‬الملكية‭ ‬واعتُمدا‭ ‬لاستضافة‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان،‭ ‬لافتاتهما‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬خبر‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬السينمائي‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬كاميرون‭ ‬بايلي‭ “‬بينما‭ ‬نجتمع‭ ‬للاحتفال‭ ‬بقدرة‭ ‬السينما‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬بنا‭ ‬وإنارة‭ ‬عالمنا‭ (…) ‬نفكّر‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬حزن‭ ‬لرحيل‭ ‬الملكة‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬موجوداً‭ ‬معنا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭”.‬

وانطلق‭ ‬المهرجان‭ ‬بعرض‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬سويمرز‭” ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬القصة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للشقيقتين‭ ‬السوريتين‭ ‬يسرا‭ ‬وسارة‭ ‬مارديني،‭ ‬اللتين‭ ‬كادتا‭ ‬أن‭ ‬تغرقا‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬سنة‭ ‬2015‭ ‬أثناء‭ ‬محاولتهما‭ ‬إنقاذ‭ ‬قارب‭ ‬كانتا‭ ‬تستقلانه‭ ‬وعلى‭ ‬متنه‭ ‬لاجئون‭ ‬متجهون‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬يونانية‭.‬‮ ‬

ولاقت‭ ‬خطوتهما‭ ‬البطولية‭ ‬اهتماماً‭ ‬دولياً،‭ ‬وبعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الواقعة‭ ‬حققت‭ ‬يسرا‭ ‬مارديني‭ ‬فوزاً‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬سنة‭ ‬2016‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬للاجئين‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭. ‬وقالت‭ ‬ناتالي‭ ‬عيسى‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬دور‭ ‬يسرا‭ ‬مارديني‭ ‬في‭ ‬الفيلم،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬العقليات‭ (…) ‬لأنّ‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬لديهم‭ ‬نظرة‭ ‬سلبية‭ ‬تجاه‭ ‬اللاجئين‭”. ‬وشهد‭ ‬المهرجان‭ ‬الخميس‭ ‬عرضاً‭ ‬أول‭ ‬عالمياً‭ ‬لفيلم‭ “‬ذي‭ ‬إنسكبشن‭” ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬قصة‭ ‬شاب‭ ‬أميركي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إفريقي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬المشاة‭ ‬البحرية‭ ‬بعدما‭ ‬طردته‭ ‬والدته‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬لأنه‭ ‬مثلي‭ ‬الجنس‭. ‬وتولي‭ ‬دورة‭ ‬المهرجان‭ ‬هذه‭ ‬مكانة‭ ‬بارزة‭ ‬للأفلام‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬موضوع‭ ‬المثلية‭ ‬الجنسية،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ “‬ماي‭ ‬بوليسمان‭” ‬الذي‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬قصة‭ ‬شرطي‭ ‬يؤدي‭ ‬دوره‭ ‬المغني‭ ‬هاري‭ ‬ستايلز،‭ ‬و‭”‬بروز‭” ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬بيلي‭ ‬ايكنر،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬كوميدي‭ ‬رومانسي‭ ‬يتناول‭ ‬موضوع‭ ‬المثلية‭ ‬الجنسية‭ ‬تنتجه‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬شركات‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭.‬

ويُعرف‭ ‬مهرجان‭ ‬تورونتو‭ ‬السينمائي‭ ‬بجذبه‭ ‬حشوداً‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬الأعمال‭ ‬السينمائية‭ ‬خلال‭ ‬عروضه‭ ‬الأولى‭ ‬الكبيرة،‭ ‬إلا‭ ‬انه تضرر‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬الجائحة،‭ ‬بينما‭ ‬يعقد‭ ‬آمالاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬لاستعادة‭ ‬بريقه‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬حضور‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬هوليوود‭ ‬إلى‭ ‬المهرجان‭ ‬المُقام‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬أبرزهم‭ ‬المخرج‭ ‬الأميركي‭ ‬ستيفن‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬المهرجان‭ ‬عرضاً‭ ‬أولاً‭ ‬لفيلمه‭ “‬ذي‭ ‬فايبلمانز‭” ‬المستوحى‭ ‬من‭ ‬طفولته‭ ‬في‭ ‬أريزونا‭.‬