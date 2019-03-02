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مهرجان تعدد الثقافات العراقية – زيد الحلّي

من على شاشة التلفاز شاهدتُ الخميس الماضي، أضاءه فلمية عن مهرجان ضخم اقيم في استراليا حمل شعار (مهرجان تعدد الثقافات) وكان للعراقيين المقيمين في تلك القارة البعيدة ، وهم كُثر ، حضور لافت للإنتباه ، جزاهم الله خيرا ..

لقد تنوع المهرجان ، في كل شيء .. من الالعاب الشعبية لعشرات من البلدان المشاركة فيه ، الى الازياء والغناء والرقصات واشهر الاكلات ، وكل ما يخطر على بال .. كان لوحة فارهة الجمال ، لعالم جميل، في مساحة ارض خضراء ليست واسعة.. وبينما انا مستمتع بهذا البرنامج ، تساءلت مع نفسي ، ترى لماذا لم نفكر بمهرجان ، يمثل التلون العراقي المعروف ، من العرب والكرد والتركمان والآثوريين والارمن والصائبة المندائيين ، والايزديين والشبك ، وغيرهم؟ وهي تشكيلة موزائيك جميلة جدا ، فيها من تنوع الغناء والرقصات والملابس واصناف الطعام ، ما يثير الدهشة والفرح .. تجمعهم رقعة ارض في يوم ربيعي ببغداد ، يحدد موقعها في متنزه الزوراء او ابي نؤاس او جزيرة بغداد ، ندعو اليه السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي ، او نتوسع بدعوة ضيوف من الخارج ، للاطلاع على هذا التنوع الجميل في الخارطة العراقية ، ولاسيما الرقصات الشعبية المتداولة حتى هذا اليوم في العراق، كرقصة “الجوبي” بأنواعها، (يؤديها الجنسان بنحو مختلط كل من الكرد، والارمن، والآثوريين، واليزيدين، والتركمان، والكلدان، وغيرهم) ويؤديها العرب بالرجال فقط، ورقصة (الساس) العربية ، ورقصة ” الهجع ” و”الدبكه ” البدوية الخ .

أننا نحيا في ظرف مجتمعي أقرب الى الإطلاق منه الى التحديد والى الإرسال منه الى القيد ، والى الانسجام معنى بأكثر من الانسجام مع اللفظ والتنظير… وهذا الظرف يبحث عن مخاطبي العقل لاعن من يستسهل الخطابات، الموجهة لمجموعة واحدة ، وعقل واحد .. ان محبة العراق ، ووحدته ، لا تكون فكرة إلا حين يكون الايمان بها اصيلاً ، او في طريق الإيمان بكل ما يحمله لفظ الإيمان من قناعة داخلية ، واطمئنان نفسي ووثوق عقلي .. فالكلام والخطب المكررة ، التي لا تكون موضوع إيمان ، او احساس مجتمعي . تصبح تجارة ” سياسية ” وليس هناك أقسى من تجارة السياسة ، إنها الفتنة التي تخرج بالناس عن محاور حياتهم ، الى حياة من محاور متنافرة ..

ان دعوتي الى القيام بفعالية شعبية ، بعيدة عن التلون السياسي ، تمثل اطياف الشعب العراقي ، تفضي بلا شك ، الى اتساع الروح والاخوة ، والتماسك والالفة بين ابناء الوطن الواحد .. فهل يتداعى من يحمل راية وحدة العراق ، الى الشروع والقيام بهذا المهرجان ، ولاسيما اننا على مقربة من اعياد الربيع ؟

Z_alhilly@yahoo.com