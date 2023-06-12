مهرجان بغداد يعلن عن مسابقة للنصوص المسرحية

بغداد – ياسين ياس

اعلنت ادارة مهرجان بغداد الدولي للمسرح عن فتح باب استقبال النصوص المسرحية التي ستتنافس على ثلاث جوائز قيمة ضمن مسابقة النصوص المسرحية العراقية إحدى فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح بنسخته الرابعة وفق شروط اطلتع عليها (الزمان ) وهي ان ( يكون النص المرشح للمسابقة جديداً ولم يسبق فوزه في مسابقة أخرى, ولم يسبق نشره بأية وسيلة نشر أو تقديمه بعرض مسرحي، تستقبل المسابقة النصوص المكتوبة باللغة العربية الفصحى واللهجة العامية العراقية، ولا يتم قبول نصوص المونودراما ونصوص الاطفال في المسابقة،وأن يقدم صاحب النص المقدم للمسابقة إقراراً بملكية النص والتزامه بالشروط الواردة بهذا الإعلان. وأن يكون عمر الكاتب فوق الثامنة عشرة وعراقي الجنسية). واعلنت إدارة المهرجان انه (تم البدء باستقبال النصوص من 7 حزيران ولغاية 7 تموز المقبل ، وانه يحق لدائرة السينما والمسرح طباعة ونشر النصوص الفائزة بما تراه مناسبا، او انتاجها ضمن اعمال موسمها المسرحي خلال عام واحد من اعلان النتائج ولا يجوز طباعة ونشر النصوص الفائزة من قبل أصحابها أو جهات غير دائرة السينما والمسرح لمدة عام واحد).