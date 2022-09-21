الفرقة الوطنية للتمثيل على خشبة عربية

مهرجان بغداد يختار نصوص القائمة القصيرة

بغداد – ياسين ياس

أحتفاء بالنص المسرحي العراقي الذي قدم عطاءات مهمة على مستوى الكتابة منذ عقود طويلة من الزمن وما زالَ متواصلاً بألقهِ عراقياً وعربياً ودولياً.. اعلنت دائرة السينما والمسرح عن مسابقة النصوص المسرحية ضمن أعمال مهرجان بغداد الدولي للمسرح بنسخته الثالثة للفترة من 20 ولغاية 28 تشرين الثاني للعام 2022 وقد وصلت للمسابقة 32 نصاً مسرحياً وهي تحمل قراءات للواقع العراقي بكل همومه وأحلامه وتطلعاته، وتشير الى المستوى العالي لكتّاب المسرح واشارت الدائرة وفقا لصفحتها في (قيسبوك) انه (وبسرية تامة ومهنية وعلمية كانت النصوص على طاولة لجنة التحيكم دون معرفة أسماء المؤلفين تماماً لتفرز القائمة القصيرة التي سيتبعها إعلان النصوص الثلاثة الفائزة بعد أيام، وضمت القائمة 11 نصا مسرحيا وهي: “بزوع عند الالفية الثالثة” للمؤلف عمار نعمة جابر ، (ارض الحرام) للمؤلف عقيل العبيدي ، (مذبحة التماثيل المتنكرة) للمؤلف ليث فائز الايوبي ، (الراس) للمؤلفة اشواق النعيمي ، (يوسف) للمؤلف مثال غازي ، “جمع تكسير) للمؤلف احمد الماجد ، (سيرة ذاتية لحارس الفنار) للمؤلف ميثم هاشم طاهر ، (مارة والملك) للمؤلف عصام حسين حسن ، (شكسبير في الرقة) للمؤلف عواد علي ، (اللعبة) للمؤلف عبد علي كعيد و(كشف دلالة) للمؤلف زيدون داخل) .وضمن النشاطات العديدة للمهرجان تجري الاستعدادات لإقامة ورشة عمل في مجال التقنيات المسرحية وستكون الورشة مخصصة لهندسة الاضاءة حيث تستضيف الدائرة المصمم العربي السينوغراف ابراهيم الفرن، ودعت ادارة المهرجان (المختصين بالتقنيات المسرحية والراغبين في المشاركة ضمن اعمال الورشة التسجيل عليها ضمن رابط مخصص لذلك). موضحة انه (ستكون المشاركة مفتوحة لكافة الأعمار ومن كل المدن والمحافظات ).

الى ذلك تشارك الفرقة الوطنية للتمثيل في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بدورته 12 وتتوج مشاركتها بمسرحية (بلاك بوكس) ، بطولة :خضير ابو العباس وطه المشهداني وحيدر عبد ثامر وبسمه ياسين وحسين مدوحي وعلي عادل، تاليف واخراج ماجد درندش، كــــما تشارك الفرقة في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي الدولي في الاردن بدورته 20 وتتوج مشاركتها بمسرحية (المفتاح) ، بطولة مازن محمد مصطفى وايمان عبد الحسن،تاليف مثال غازي ،دراماتورج سعد عزيز واخراج اسامة السلطان.