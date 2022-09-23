مهرجان الموسيقي الإلكترونية يعود إلى باريس

باريس (أ ف ب) – يعود مهرجان “تكنو بارايد” إلى باريس السبت بعد عامين من الغياب بسبب الأزمة الصحية، وهو بمثابة الواجهة الاحتفالية للموسيقى الإلكترونية، وستكون منسقة الأسطوانات الأوكرانية كزينيا Xenia ضيفة الشرف.
وتبث نحو 11 مركبة الموسيقى على مسار يمتد أكثر من 6,5 كيلومترات، وهو واحد من أطول المسارات منذ إطلاق المهرجان عام 1998. وقد جمعت النسخة الأخيرة عام 2019 نحو 300 ألف شخص.
وتشكّل النسخة الرابعة والعشرون من المهرجان دعوة إلى اعتراف أكبر بأهمية الموسيقى الإلكترونية.
وكانت جمعية “تكنوبول” للثقافات الإلكترونية أسست “تكنو بارايد” بدعم من وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ على مثال مهرجان “لوف بارايد” في برلين.
وبين العربات المشاركة واحدة لمعهد العالم العربي تضم منسقي أسطوانات على غرار الحاج سمير وزعتر وسارة دزيري وسواهم. ويتناوب نحو مئة منسق أسطوانات في المركبات الأخرى.