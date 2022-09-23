مهرجان الموسيقي الإلكترونية يعود إلى باريس

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعود‭ ‬مهرجان‭ “‬تكنو‭ ‬بارايد‭” ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬بسبب‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية،‭ ‬وهو‭ ‬بمثابة‭ ‬الواجهة‭ ‬الاحتفالية‭ ‬للموسيقى‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وستكون‭ ‬منسقة‭ ‬الأسطوانات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كزينيا‭ ‬Xenia‭ ‬ضيفة‭ ‬الشرف‭.‬

وتبث‭ ‬نحو‭ ‬11‭ ‬مركبة‭ ‬الموسيقى‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬يمتد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭,‬5‭ ‬كيلومترات،‭ ‬وهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أطول‭ ‬المسارات‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬المهرجان‭ ‬‮ ‬عام‭ ‬1998‭. ‬وقد‭ ‬جمعت‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

وتشكّل‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرون‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬اعتراف‭ ‬أكبر‭ ‬بأهمية‭ ‬الموسيقى‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وكانت‭ ‬جمعية‭ “‬تكنوبول‭” ‬للثقافات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أسست‭ “‬تكنو‭ ‬بارايد‭” ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬جاك‭ ‬لانغ‭ ‬على‭ ‬مثال‭ ‬مهرجان‭ “‬لوف‭ ‬بارايد‭” ‬في‭ ‬برلين‭.‬

وبين‭ ‬العربات‭ ‬المشاركة‭ ‬واحدة‭ ‬لمعهد‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬تضم‭ ‬منسقي‭ ‬أسطوانات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الحاج‭ ‬سمير‭ ‬وزعتر‭ ‬وسارة‭ ‬دزيري‭ ‬وسواهم‭. ‬ويتناوب‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬منسق‭ ‬أسطوانات‭ ‬في‭ ‬المركبات‭ ‬الأخرى‭.‬‮ ‬