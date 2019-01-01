مهرجان المسرح العربي يطلق دورته الحادية عشرة

القاهرة – الزمان

تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة الدورة المقبلة من مهرجان المسرح العربي والتي يعتقد منظم الحدث أنها ستكون الأضخم من حيث المشاركة المسرحية على مدى تاريخ المهرجان.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله في مؤتمر صحفي بالشارقة حيث مقر الهيئة هذه الدورة (نعتقد أنها ستكون الأضخم من خلال الحضور المسرحي العربي، حيث يصل عدد المشاركين إلى 650 مسرحيا).

وأوضح (أن 250 مسرحيا مصريا سيشاركون في المهرجان والباقي من جنسيات عربية أخرى).وأضاف (العروض المسرحية تقدم في ثلاثة مسارات، المسار الأول هو مسار عروض المهرجان وتشارك فيه تسع مسرحيات عربية، والمسار الثاني هو مسار جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي وتشارك فيه ثماني مسرحيات عربية و المسار الثالث هو العروض المصرية، والتي يبلغ عددها تسعة عروض مسرحية، تقدم في القاهرة والمحافظات المصرية المجاورة للقاهرة).

وتقــــــــــام الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 كانون الثاني الجاري.

عبد الله (إن الدورة الجديدة ستكون حافلة بالأنشطة ومنها ست ورش عمل يقدمها خبراء مسرحيون عرب وأجانب موجهة إلى الطلاب والمسرحيين العرب المشاركين بالمهرجان إضافة إلى إصدار عدد كبير من المطبوعات عن المسرح خاصة المسرح المصري). وأضاف أن المهرجان سيكرم هذا العام 25 شخصية مسرحية مصرية من القامات المعروفة التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير في الحراك المسرحي أو المشهد المسرحي المصري والعربي.

ومن بين المسرحيين المصريين المكرمين أشرف عبد الغفور ورشوان توفيق وجلال الشرقاوي وسميحة أيوب وسمير العصفوري وسناء شافع وسهير المرشدي وعبد الرحمن أبو زهرة وهدى وصفي ويحيى الفخراني.ويتزامن افتتاح الدورة الحادية عشرة من المهرجان مع اليوم العربي للمسرح في العاشر من كانون الثاني، ويلقي رسالة المسرحيين العرب بهذه المناسبة الممثل الجزائري أحمد أقومي.

وتأسس مهرجان المسرح العربي في 2009 وتنظمه الهيئة العربية للمسرح في مدينة عربية مختلفة كل عام.