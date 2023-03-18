مهرجان المسرح العراقي يواصل فعالياته

بغداد- ياسين ياس

تتواصل على مسارح الرشيد والوطني والرافدين عروض مهرجان المسرح العراقي السادس التي انطلقت الخميس وتتواصل حتى الثلاثاء المقبل وشهد مسرح المنصور حفل الافتتاح بحضور جمهور غفير من محبي المسرح،والذي قدمه الفنان مازن محمد مصطفى،وابتدأ بعزف النشيد الوطني ووقفة استذكار لشهداء العراق ،وشهداء الفن والمسرح،بعدها القى ممثل رئيس الوزراء عارف الساعدي،كلمة ترحيبية بالحضور وعودة الروح للمسرح العراقي،وتحدث مدير عام دائرة السينما والمسرح احمد حسن موسى،في كلمته عن انجازات المسرح العراقي،الى جانب اقامة قصور الثقافة في كل محافظة،بعدها تم عرض فيلم وثاىقي بعنوان(مسيرة البناء والابداع) تضمن عدد من الاعمال المسرحية وحملات البناء والاعمار منها اعادة الروح الى مسرح الرشيد،،كما شهد حفل الافتتاح عروض فلكلورية للفرقة الوطنية للفنون الشعبية بقيادة الفنان فواد ذنون عكست خلالها مفردات المسرح العراقي تحت مسمى سلاما عليك يا وطني. وتكريم لجنة المشاهدة والاختيار،واعضاء لجنة التحكيم،ورواد المسرح العراقي تثمينا لماقدموه من انجازات واعمال فنية،،وشارك نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي في حفل افتتاح المهرجان الذي اقيم تحت شعار (لان المسرح يضيء الحياة) تحت ادار الفنان منير راضي, ومن المسرحيات التي تم عرضها خلال ايام المهرجان (مخدة) لفناني الديوانيه التي عرضت غلى خشبة الرافدين، كما عرضت مسرحية ملف 12 اخراج مرتضى نومي على المسرح الوطني وكذلك مسرحية لحظات. وعلى مسرح الرشيد عرضت مسرحية الراديو لفناني بابل إخراج محمد حسين حبيب وضيف مسرح الرافدين فناني الديواني بمسرحية المخدة.

وضمن فعاليات المهرجان اقيم متلقى فكري على مسرح اشور بعنوان (المسرح والأمة) ضم ثلاثة محاور هي :خطاب اللغة وأزمة التواصل ،المسرح بين الصناعة والانتاج ،أزمة الخطاب الأكاديمي .