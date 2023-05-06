مهرجان الصحافة بكلية الإعلام ينطلق بتوقيع إبتسام عبدلله

بغداد – رحيم الشمري

نظم قسم الصحافة في كلية الإعلام بجامعة بغداد ، المهرجان السنوي الخامس عشر دورة الصحفية أبتسام عبدلله. وابتدأ المهرجان بمعرض خارجي تضمن نتاجات وانشطة الطلبة في القسم من خلال عرض شامل للفنون الصحفية، واستكمل في قاعة مسرح السلام بالنشيد الوطني العراقي، ثم عرض لأهم انشطة وأعمال قسم الصحافة خلال العام الحالي، وتقديم فيلم قصير عن حياة الصحفية الراحلة أبتسام عبدلله، تناول سيرتها الذاتية، وأهم محطاتها المهنية وانجازاتها الصحفية ، مع تقديم عملا فنياً موسيقياً لطلبة قسم الصحافة تغنوا فيه بحب بالعراق واهله والذي لاقى إعجاب وتفاعل كبير من الحاضرين. وقال معاون العميد للشؤون العلمية علي جبار الشمري ان (قسم الصحافة من الأقسام الأم في الكلية ، وساهم بشكل كبير في تخريج عدد كبير من الأسماء الصحفية اللامعة في العراق، وان النتاجات والأعمال الصحفية المعروضة في المهرجان والتي تفرح القلب وتسر الناظرين ما هو الا دليل على نجاح القسم في رفع أسم الكلية عالياً). وعبرت رئيس قسم الصحافة ازهار صبيح عن (شكرها وامتنانها لعمادة واقسام الكلية وطلبة واساتذه القسم المشرفين على المشاريع ، لتعاونهم في انجاح عمل القسم) كما قدمت الشكر (لشركة ايرثلنك الراعية للمهرجان على دعمها الحثيث من أجل انجاح المهرجان)، ووزعت الهدايا والشهادات التقديرية على الطلبة اصحاب المشاريع الصحفية المتميزة، وتكريم الاساتذة لدورهم الكبير في تطور مستويات ومهارت الطلبة عن طريق دراستهم الاكاديمية والعملية.