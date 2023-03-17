مهرجان الزهور الدولي ينطلق في بغداد بعد إنقطاع ثلاث سنوات

بغداد – ندى شوكت

افتتح امين بغداد عمار مسوى ، فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور بنسخته الثانية عشر بمشاركة 7 دول وعشرات الاجنحة المحلية والبلدية والمشاتل والشركات الزراعية بعد انقطاع دام ثلاث سنوات. وقال موسى ان (الامانة افتتحت المهرجان تحت شعار بغداد اعمار وزهور بعد انقطاع لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا )

واشار الى ان (رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،وجه بزيادة وتيرة العمل في العاصمة وزيادة المساحات الخضراء والاماكن الترفيهية لاهالي بغداد ، وان هذا المهرجان رسالة للمواطنين والدول المشاركة التي تدعم العاصمة للنهوض بواقعها الخدمي). واضاف (ماضون وبقوة لزيادة المسطحات الخضراء عبر مشاريع كثيرة وكبيرة يتم تنفيذها بمدينة بغداد ،تتضمن تطوير المتنزهات ومنها متنزه ابو نؤاس بمساحة 100 دونم وبارك السعدون بمساحة 55 ألف متر مربع واماكن ترفيهية ومسطحات وحدائق خضراء سترى النور قريباً وبمتابعة من الحكومة)، وتابع ان (ساحات وتقاطعات بغداد ستتألق بالزهور مع حلول موسم الربيع والقادم افضل للعاصمة)، معربا عن (شكره لجميع الدول المشاركة الصديقة والشقيقة التي اسهمت في هذا المهرجان ).

تضمن المهرجان مشاركة دول مصر والسودان وسوريا ولبـــــنان والاردن وهولندا وايران واجنحة محافظة اربيل والعتبتين الحسينية والعباسية والدوائر البلدية لامانة بغداد وعشرات المكاتب والمشاتل والشركات الزراعية ،كما تخــــلله احتفال رسمي كبير وعروضــــــاً فنية وفلكلورية اضافة الى الاجنحة المشاركة بلوحات فنية من الزهور والنباتات ،على ارض متنزه الزوراء بحضور رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وعدد من اعضاء مجلس النواب والسفير السوري ووكيلا الامانة للشؤون الادارية والفنية والمديرين العامين للدوائر الخدمية.