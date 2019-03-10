مهرجان الزبالة – فائز جواد

في الوقت الذي تعاني فيه غالبية مناطق العاصمة بغداد من تكدس النفايات اي الزبالة في الاماكن العامة والمتنزهات والشوارع والزويا الجميلة بل وزحفت الى واجهات بيوتنا بالتالي اثرت سلبا على نفسية المواطن والمارين من تلك الشوارع والساحات الى جانب انتشار الامراض المعدية ومازاد الطين بلة ان المواطن وخاصة من سكنة المناطق التي تنتشر فيها القمامة او الزبالة يزيدها ويضيف عليها عندما يرمي ماتبقى من فضلات على تلك القمامة مايصعب ازالتها ، وبدلا من مساهمتنا بازالتها او التثقيف بعدم رمي القمامة في الاماكن العامة من خلال محاسبة اطفالنا والمواطنين الذين يساهمون برمي تلك القمامة او حملها باكياس خاصة ونقلها الى اماكن تجمعها ، نعم ثقافة الشعور بالمسؤولية ليست تدرس في مدارس او معاهد بل تأتي من الذات ومن الاحساس بالمسؤولية تجاه انفسنا وعوائلنا وابناء محلتنا ومحافظتنا ومدينتنا وصولا الى عاصمتنا ودولتنا التي صارت تحرز المراتب الاولى للاسف في العالم في تكدس النفايات والفوضى وضرب القوانين عرض الحائط بل المراتب الاولى في الفساد والنصب والاحتيال بعدما كان الاول في الجريمة وانعدام الامن والامان ، والان وبعد ان طوينا اهم مرحلة وهي طرد الارهاب داعش من كل شبر من اراضينا ، فلماذا نمهد لهذا الارهاب الاعمى العودة لاحتلال اجزاء رخوة من مدننا ، نعم تهميش القانون وعدم احترامه ينسحب على الفوضى التي تحدث اليوم في شوارعنا واهم اسبابها نحن عندما نضرب القوانين عرض الحائط الى جانب عدم احترامنا وعدم شعورنا بالمسؤولية ومنها مايحصل من تكدس النفايات في اهم شوارع العاصمة في الوقت نتابع تقارير متلفزة عن مهرجانات تقام في دول عربية وآخرها في مصر تسمى بمهرجان الزبالة تهدف الى التخلص من القمامة بكافة الطرق من قبل جميع المواطنين وبكافة شرائحهم عندما يتعاونون على التخلص من الازبال للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة وصارت تلك المهرجانات تقليدا سنويا مايعطي المواطن الشعور بالمسؤولية ، فهل هناك اقتراحات لاقامة مثل تلك المهرجانات قبل الاستهزاء بها ؟