مها المصري مشغولة بسلاسل دهب

دمشق – الزمان

تتابع الفنانة القديرة مها المصري تصوير مشاهدها بأحد أدوار البطولة في مسلسل (سلاسل دهب) للكاتب سيف رضا حامد و إخراج إياد نحاس و إنتاج شركة غولدن لاين . وعن شخصيتها في العمل، قالت المصري (أؤدي شخصية أم سليم وهي امرأة قوية وأحياناً تتعامل كـند لزوجها، كما أن الشخصية فيها جانب من كيد النساء). وعن سبب عودتها للدراما السورية بعد غياب ثماني سنوات، أضافت مها في مقابلة تلفزيونية (سبب عودتي للعمل بعد غياب ثماني سنوات هو إعجابي بالنص بالدرجة الأولى، وتواجد مجموعة كبيرة من النجوم والأصدقاء المميزين) وعما إذا كانت المرأة القوية موجودة في الزمن الذي تدور فيه أحداث المسلسل، قالت (المرأة القوية موجودة في كل زمان، والأمر ليس مرتبطا بالفترة الزمنية).ولفتت مها إلى (أن تواجد نجوم كبار وممثلين مهمين يعطي دافعا أكبر للممثل للمشاركة بالمسلسل، لأنه عامل مشجع). وعن جديدها كشفت (أن هناك حديثا عن عمل شامي آخر، بالإضافة لعمل كوميدي من تأليف الكاتب مازن طه) .