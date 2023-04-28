مهاجمة‭ ‬منحوتة‭ ‬الراقصة‭ ‬بالطلاء في‭ ‬واشنطن

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استهدف‭ ‬ناشطون‭ ‬بيئيون‭ ‬منحوتة‭ ‬شهيرة‭ ‬للفنان‭ ‬الفرنسي‭ ‬إدغار‭ ‬ديغا‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬المتاحف‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬إذ‭ ‬لطّخوا‭ ‬العلبة‭ ‬الزجاجية‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬بطلاء‭ ‬أسود‭ ‬وأحمر‭. ‬وأعلن‭ ‬متحف‭ “‬ناشونال‭ ‬غاليري‭ ‬أوف‭ ‬آرت‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬المتاحف‭ ‬الأميركية،‭ ‬أنّ‭ ‬تمثال‭ “‬الراقصة‭ ‬الصغيرة‭ ‬البالغة‭ ‬14‭ ‬عاماً‭” ‬الأصلي‭ ‬والمصنوع‭ ‬من‭ ‬الشمع‭ ‬استُهدف‭ ‬من‭ ‬محتجين‭ ‬ألقوا‭ ‬عليه‭ ‬طلاءً‭ ‬أحمر‭ ‬وأسود‭. ‬وهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬التي‭ ‬تُسجّل‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭. ‬وأوضح‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬المنحوتة‭ “‬التي‭ ‬لا‭ ‬تُقدّر‭ ‬بثمن‭” ‬سُحبت‭ ‬من‭ ‬صالة‭ ‬العرض‭ “‬لتقييم‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يُحتمل‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭”. ‬وأضاف‭ “‬ندين‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬أحد‭ ‬أعمالنا‭ ‬الفنية‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الشرطة‭ ‬الفدرالية‭ ‬الأميركية‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬بما‭ ‬حصل‭.‬

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ “‬واشنطن‭ ‬بوست‭” ‬ناشطة‭ ‬بيئية‭ ‬في‭ ‬الخمسينات‭ ‬تجلس‭ ‬أسفل‭ ‬التمثال‭ ‬الصغير‭ ‬ويداها‭ ‬ملطختان‭ ‬بطلاء‭ ‬أحمر‭ ‬أُلقي‭ ‬على‭ ‬العلبة‭ ‬الزجاجية‭ ‬للمنحوتة،‭ ‬وتقول‭ “‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬قادتنا‭ ‬أن‭ ‬يتّخذوا‭ ‬إجراءات‭ ‬جدية‭ ‬لقول‭ ‬الحقيقة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمسائل‭ ‬المناخية‭”. ‬وكتبت‭ ‬مجموعة‭ “‬ديكلير‭ ‬امردجنسي‭” ‬التي‭ ‬تبنّت‭ ‬الواقعة،‭ ‬في‭ ‬صفحتها‭ ‬عبر‭ ‬انستغرام،‭ “‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوة‭ ‬احتجاجية‭ ‬غير‭ ‬عنفية،‭ ‬لطخنا‭ ‬عملا‭ ‬فنيا‭ ‬بطلاء‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬سيعانون‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬واصلت‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬استخراج‭ ‬الفحم‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز‭ ‬من‭ ‬التربة‭”. ‬ودعت‭ ‬المجموعة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لإعلان‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬مناخية‭. ‬وأفادت‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬معروفة‭ ‬قبل‭ ‬الحادثة،‭ ‬بإخلاء‭ ‬سبيل‭ ‬أحد‭ ‬نشطائها‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬توقيفه‭. ‬وخلال‭ ‬خريف‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬ضاعف‭ ‬الناشطون‭ ‬البيئيون‭ ‬خطواتهم‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية،‭ ‬لتوعية‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬بشأن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬فلصقوا‭ ‬أياديهم‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ ‬رسمها‭ ‬غويا‭ ‬في‭ ‬مدريد،‭ ‬وألقوا‭ ‬حساء‭ ‬الطماطم‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬لوحات‭ ‬سلسلة‭ “‬دوار‭ ‬الشمس‭” ‬لفان‭ ‬غوخ‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وبطاطا‭ ‬مهروسة‭ ‬على‭ ‬تحفة‭ ‬فنية‭ ‬لكلود‭ ‬مونيه‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬قرب‭ ‬برلين‭.‬