مهاجرون‭ ‬مغاربة‭ ‬محبطون‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬

عائد‭ ‬من‭ ‬جحيم‭ ‬السجون‭ ‬الروسية‭ ‬يحتضن‭ ‬والديه‮ ‬

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‮ ‬

بعد‭ ‬فترة‭ ‬اعتقال‭ ‬الطالب‭ ‬المغربي‭ ‬‮«‬إبراهيم‭ ‬سعدون‭ ‬دامت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬،‭ ‬تكون‭ ‬قضيته‭ ‬التي‭ ‬شغلت‭ ‬الناس‭ ‬والمنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬العالمية،‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬سلسلتها‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬النهاية،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ . ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬أحضان‭ ‬والديه‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‮ ‬‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬قادما‭ ‬عبر‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭.‬‮ ‬‭ ‬وهو‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬جحيم‭ ‬السجون‭ ‬الروسية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أفلت‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬لإحدى‭ ‬المحاكم‭ ‬أن‭ ‬أصدرته‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شابين‭ ‬آخرين‭ ‬ينحدران‭ ‬من‭ ‬بريطانيا،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬اعتقلت‭ ‬إبراهيم‭ ‬سعدون‭ ‬وحكمت‭ ‬عليه‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬دونيتسك‭ ‬الانفصالية‭ ‬بالإعدام‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬القيام‭ ‬بأنشطة‭ ‬مرتزقة‮»‬‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬يتابع‭ ‬مغاربة‭ ‬العالم،‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بشغف‭ ‬تفاصيل‭ ‬وتوقعات‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬بايطاليا‭ ‬لاختيار‭ ‬برلمان‭ ‬جديد‭.‬‮ ‬‭ ‬وهي‭ ‬انتخابات‭ ‬مرت‭ ‬تحت‭ ‬جسر‭ ‬نفق‭ ‬مغلق‭ ‬من‭ ‬التكهنات،‭ ‬ويتوقع‭ ‬فيها‭ ‬فوز‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهي‭ ‬انتخابات‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المفاجآت،‭ ‬والتسابق‭ ‬نحو‭ ‬المصالح‭ ‬الشخصية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يعول‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مشاركة‭ ‬قوية‭ ‬للمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بايطاليا‭ ‬،‭ ‬سواء‭ ‬كناخبين‭ ‬أو‭ ‬مصوتين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صد‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تمدد‭ ‬أفكاره‭ ‬المعادية‭ ‬للتعددية‭ ‬الثقافية‭ ‬والدينية،‭ ‬والتضييق‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬المهاجرين‭ ‬وطالبي‭ ‬اللجوء‭. ‬وما‭ ‬ميز‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬حملاتها‭ ‬بعض‭ ‬الشبان‭ ‬والشابات‭ ‬المغاربة‭ ‬أن‭ ‬القادة‭ ‬اقترح‭ ‬عليهم‭ ‬إلى‭ ‬الاستعانة‭ ‬بتطبيق‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬متوجسا‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬أيلول‭ (‬سبتمبر‭) ‬وكذا‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬التصويت،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬استقراء‭ ‬رأي‭ ‬35‭%.‬‭ ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ (‬الزمان‭) ‬فإنه‭ ‬يوجد‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬مهاجر‭ ‬مغربي‭ ‬بايطاليا‭ ‬،‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬نظرا‭ ‬لحصولهم‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬الايطالية‭.‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تعتبر‭ ‬مكانة‭ ‬المغرب‭ ‬كشريك‭ ‬ذي‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإيطاليا‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬سنة‭ ‬2019‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬مسؤولين‭ ‬مغاربة‭ ‬وإيطاليين‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬المشترك‭ ‬حول‭ ‬الشراكة‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬متعددة‭ ‬الأبعاد،‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لعلاقاتنا‭ ‬الثنائية‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواجد‭ ‬المهم‭ ‬للشركات‭ ‬الإيطالية‭ ‬بالمغرب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الامتيازات‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬السوق‭ ‬المغربية‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬تكهنات‭ ‬للنتائج‭ ‬أن‭ ‬تحصد‭ ‬الأغلبية‭ ‬‮ ‬زعيمة‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬فراتيلي‭ ‬ديتاليا‮»‬‭ ‬جورجيا‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬وتتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬حكومة‭ ‬ائتلافية‭ ‬تكون‭ ‬الهيمنة‭ ‬فيها‭ ‬لليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اليمين‭ ‬التقليدي‭.‬

إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬ستغير‭ ‬من‭ ‬خارطة‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬زلزال‭ ‬سياسي‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬ايطاليا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المؤسسة‭ ‬لأوروبا‭ ‬وثالث‭ ‬قوة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو،‭ ‬لأن‭ ‬سيناريوهات‭ ‬كثيرة‭ ‬تم‭ ‬رسمها‭ ‬لطريق‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬السياسية‭ ‬ذات‭ ‬المواقف‭ ‬المتشددة‭.‬

ويذكر‭ ‬أن الائتلاف‭ ‬اليميني‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أحزاب‭ ‬وهم‭ ‬‮«‬إخوة‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ (‬فراتيللي‭ ‬ديتاليا‭)‬،‭ ‬‮«‬ليغا‮»‬،‭ ‬‮«‬فورزا إيطاليا‮»‬،‭ ‬و»نوى‭ ‬مودراتي‮»‬‭.‬‮ ‬وكانت‭ ‬الأحزب‭ ‬المذكورة‭ ‬قدمت‭ ‬برنامجا‭ ‬سياسيا‭ ‬موحدا‭ ‬مقسما‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬يعالج‭ ‬قضايا‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الإصلاح‭ ‬الضريبي‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬العدالة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مراجعة‭ ‬دخل‭ ‬المواطنة،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭.‬‮ ‬كما‭ ‬يقترح‭ ‬التحالف‭ ‬مراجعة‭ ‬مخطط‭ ‬الإنعاش‭ ‬وفقا‭ ‬لتطور‭ ‬الظروف‭ ‬والاحتياجات‭ ‬والأولويات،‭ ‬وإصلاح‭ ‬الدستور‭ ‬بغية‭ ‬الانتخاب‭ ‬المباشر‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭.‬

وبحسب‭ ‬مراقبين‭ ‬وملاحظين‭ ‬فإن‭ ‬تشريعيات‭ ‬الأحد‭ ‬25‭ ‬أيلول‭ (‬سبتمبر‭) ‬اختلفت‭ ‬عن‭ ‬سابقتها‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬إدارة‭ ‬الحملات‭ ‬الانتخابية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاستغناء‭ ‬على‭ ‬التجمعات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الساحات‭ ‬العمومية‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بتجمعات‭ ‬خطابية‭ ‬في‭ ‬فضاءات‭ ‬صغيرة‭ ‬كما‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بالمغرب‭ ‬السنة‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬لعب‭ ‬التلفزيون‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التواصل‭ ‬السياسي‭ ‬والتناظر‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬قادة‭ ‬الأحزاب‭ ‬وشرح‭ ‬مفاصل‭ ‬البرامج‭ ‬الانتخابية،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬للناخب‭ ‬الإيطالي‭.‬