مهاجرون‭ ‬مغاربة‭ ‬محبطون‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬

عائد من جحيم السجون الروسية يحتضن والديه
الرباط – عبدالحق بن رحمون
بعد فترة اعتقال الطالب المغربي «إبراهيم سعدون دامت أكثر من خمسة أشهر ، تكون قضيته التي شغلت الناس والمنظمات الحقوقية عبر وسائل الاعلام العالمية، قد وصلت سلسلتها إلى نقطة النهاية، الأسبوع الماضي . وذلك خلال عودته إلى أحضان والديه عند وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، قادما عبر المملكة السعودية. وهو العائد من جحيم السجون الروسية، بعد أن أفلت من تنفيذ حكم الإعدام الذي سبق لإحدى المحاكم أن أصدرته في حقه إلى جانب شابين آخرين ينحدران من بريطانيا، حيث كانت القوات الروسية اعتقلت إبراهيم سعدون وحكمت عليه محكمة في جمهورية دونيتسك الانفصالية بالإعدام بتهمة «القيام بأنشطة مرتزقة». على صعيد آخر، يتابع مغاربة العالم، منذ صباح أمس الأحد بشغف تفاصيل وتوقعات نتائج الانتخابات بايطاليا لاختيار برلمان جديد. وهي انتخابات مرت تحت جسر نفق مغلق من التكهنات، ويتوقع فيها فوز اليمين المتطرف، وبالتالي فهي انتخابات تنطوي على الكثير من المفاجآت، والتسابق نحو المصالح الشخصية والاقتصادية، كما كان يعول من خلالها مشاركة قوية للمغاربة المقيمين بايطاليا ، سواء كناخبين أو مصوتين، وذلك من أجل صد اليمين المتطرف، والحد من تمدد أفكاره المعادية للتعددية الثقافية والدينية، والتضييق على مكتسبات المهاجرين وطالبي اللجوء. وما ميز هذه الانتخابات التي يتواجد في إدارة حملاتها بعض الشبان والشابات المغاربة أن القادة اقترح عليهم إلى الاستعانة بتطبيق «تيك توك» من أجل الاقتراب من الشباب، خاصة أن الجميع متوجسا من انخفاض نسبة المشاركة يوم 25 أيلول (سبتمبر) وكذا من نسبة الامتناع عن التصويت، حيث بلغت في آخر استقراء رأي 35%. وبحسب مصادر (الزمان) فإنه يوجد أزيد من 600 مهاجر مغربي بايطاليا ، وعدد كبير منهم له الحق في التصويت نظرا لحصولهم على الجنسية الايطالية. من جهة أخرى، تعتبر مكانة المغرب كشريك ذي أهمية كبرى بالنسبة لإيطاليا ، وفي سنة 2019 تم التوقيع من طرف مسؤولين مغاربة وإيطاليين على الإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد، الذي شكل خطوة مهمة بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية ، من خلال التواجد المهم للشركات الإيطالية بالمغرب في مختلف القطاعات، فضلا عن الامتيازات التي تمنحها السوق المغربية لهذه الشركات.
وفي ظل تكهنات للنتائج أن تحصد الأغلبية زعيمة حزب «فراتيلي ديتاليا» جورجيا (45 عاما) وتتولى رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.
إلى أن هذه النتائج ستغير من خارطة السياسة في الاتحاد الأوروبي وهناك من يتوقع حدوث زلزال سياسي باعتبار أن ايطاليا من الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، لأن سيناريوهات كثيرة تم رسمها لطريق التعامل مع هذه السياسية ذات المواقف المتشددة.
ويذكر أن الائتلاف اليميني يتألف من أربعة أحزاب وهم «إخوة إيطاليا» (فراتيللي ديتاليا)، «ليغا»، «فورزا إيطاليا»، و»نوى مودراتي». وكانت الأحزب المذكورة قدمت برنامجا سياسيا موحدا مقسما إلى 15 نقطة، يعالج قضايا مختلفة من الإصلاح الضريبي إلى إصلاح العدالة، بما في ذلك مراجعة دخل المواطنة، ومكافحة الهجرة وحماية البيئة. كما يقترح التحالف مراجعة مخطط الإنعاش وفقا لتطور الظروف والاحتياجات والأولويات، وإصلاح الدستور بغية الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية الإيطالية.
وبحسب مراقبين وملاحظين فإن تشريعيات الأحد 25 أيلول (سبتمبر) اختلفت عن سابقتها وعلى مستوى إدارة الحملات الانتخابية حيث تم الاستغناء على التجمعات الكبيرة في الساحات العمومية والاكتفاء بتجمعات خطابية في فضاءات صغيرة كما وقع في الاستحقاقات التشريعية التي جرت بالمغرب السنة الماضية، في المقابل لعب التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في مجال التواصل السياسي والتناظر بين مختلف قادة الأحزاب وشرح مفاصل البرامج الانتخابية، في سبيل الحصول على ثقة للناخب الإيطالي.