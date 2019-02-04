من يقف وراء هذه الظاهرة؟ – حسين الذكر

في الدكتاتورية كانوا لا يسمحون باي كلمة تجاه النظام، والا فالعواقب وخيمة ولا تشمل المتكلم فحسب بل تطال اقاربه حتى الدرجة السابعة، كحق مباح للأجهزة القمعية في معالجة أي قضية يشم منها الإساءة ولو بالتلميح للنظام الحاكم.. لذا انتشرت فلسفة الاعلام الممجد والمطبل اذ ليس من المعقول ولا من الشجاعة ان يتفوه احد الاعلامين بكلمة تجاه حكم لا يعرف غير البطش، مما جعل الأصوات (اما تؤثر السلامة او تاكل وتوصوص).. واصبح الفارق شاسعا بين ما يحدث في الشارع وعلى ارض الواقع وبين ما ينقل الى السلطة الدكتاتورية على لسان المطبلين والمستفيدين. بصورة تشل رؤية الحاكم وتجعله يعيش أجواء مخملية في وقت الواقع نخر حد النتانة وتلك من مساوئ أحادية الاعلام او عدم السماح والسماع الا من جهة واحدة لا تستطيع ان تقول (ثلث الثلاثة كم). النتيجة إساءة الأوضاع وفساد الأجهزة وقمع الشعب وتحامله على السلطة ليس فقط نتيجة اخطائها تجاه الامة بل جعلت السلطة تتحمل مسؤولية أخطاء ازلامها وجرائمهم التي ترتكب باسم السلطة وربما هو لم يعلم ذاك لعدم سماحه باعلام نزيه محايد مهني ينقل الحقائق ويسمع اهات الناس. اليوم وتحت حكم النظام الموسوم بالديمقراطية ظلما، اذ لا ديمقراطية فيه الا بشكل فوضوي انفلاتي افقده قيمته، اذ سمحت السلطة للجميع يتكلم بما يراه وبكل الوسائل واللغات المتاحة لدرجة أضاع فيها صوت الحق عن الباطل وصوت المصلح عن المعطل.. فلا قيمة لما يكتب ما دامت السلطة لا تسمع ولا تقرا ولا تتخذ أي اجراء لما يكتب ولاسيما من الأقلام والاصوات المعروفة بمهنيتها وحيادها ووسطيتها فضلا عن وطنيتها المهمومة والمشغولة فيها من الالف الى الياء، وبسببها افلست وضغطت ولم تعد تمتلك غير قوتها الذي تعيش عليه. فيما اختلط حابل ونابل الاخرين كضجيج يخرس ويعطل أي صوت يمكن ان يسمع او في الأقل يفهم لدرجة أصبح الرف الإعلامي واحدا، في زمنين مختلفين، فالدكتاتورية لا تسمح للاعلام الوطني ان يأخذ دوره فيما الديمقراطية لا تسمع منه همومه ومعاناته.. النتيجة واحدة وطن مهدوم ومواطن ضحية.. الفارق يكمن في تبديل الأدوات والازياء والالقاب والشعارات.. فالضحية دوما تحت فكي السلطة ان كانت بزيها الاستبدادي او الانفلاتي. منذ أيام انتشرت ظاهرة إيقاف أصحاب الدراجات الصغيرة ولاسيما من يذهبون الى اعمالهم صباحا، اذ أصبحت المفارز والافراد يوقوفهم ولن يتركوهم الا عبر دفع مبالغ نقدية معينة تتناسب مع مزاجية الشرطي وتعليمات مسؤوله الذي امسى لا ينتظر راتبه بقدر ما يهتم بما يجنيه من (لعبة ومسلسل) وقف الدراجات تحت عذر واه وحكومة ووزارة نائمة.. فترى الشرطي يطارد المواطنين ضحية كل نظام ليوقفهم امام المارة ويحجزهم فيما يترك الدراجات التي نفذت بها كل عمليات الاغتيال والسرقة بوضح النهار.. فهل الحكومة ومؤسساتها تجلد المواطنين بإجراءات لفائدة المرتشين والفاسدين؟.. اسمعوا يا ديمقراطيين ولو مرة واحدة.

بغداد