من يستحق الحياة ؟ – خالد ألخزرجي

ليس وحدنا في ألعراق من يجب أن نعيد ترتيب مفاهيم حياتنا ألوطنية والفكرية من جديدبل الامة العربية كلها يجب أن تعيد مفاهيم حياتها الوطنية وألفكرية من جديد .. فنحن في مفاهيم ألدول ألاستعماريه عبارة عن أجناس بشرية تعيش على بحار من كنوز ألارض .. ألااننا في نظرهم لا نستحق ألحياة … وهذه الكنوز يجب أن يستولوا عليها ليبنوا ويطوروا حضاراتهم ألمادية وألثقافية والتهم ألحربية على حساب دمائنا وأرواحنا … فان لم يستطيعوا قتلنا وأحتلالنا بشكل مباشر .. زرعوا فينا ألفتن ألطائفية وألدينية وألعرقية .. ليقتل بعضنا بعضاً .. ثم نتضرع ألى ألله أن يسلط علينا ألمستعمر لينقذنا من أنفسنا من أخوتنا في ألوطن وألدين والتاريخ وأللغة … أي شعوب نحن ؟ ما اغبانا وما أغبى عقولنا ؟ مئات ألالاف تنصت الى عمامة دين مزيف تُرسخ في عقولنا ألجهل وألخرافات لا بل ألملايين منا تستمع وتسير كألخرفان طائعة لما يقول صاحب ألعمامة .. ؟ وماذا بعد ؟ ألملايين من ألامية .. وألملايين من ألعاطلين عن ألعمل .. وفساد مالي وأخلاقي بلا حدود .. وخدمات صحية وبيئية وتعليمية معدومة .. ومئات ألالاف من ألخريجين عالة على اهليهم وأوطانهم .. فكيف نستحق ألعيش بكرامة وعز ونحن نقبل ألعيش وسط هذا ألمجهول ألمدمر … ؟ مرحبا بألذل … ومرحبا بكرامة منتهكة .. ومرحبا بحقوق أنسان مستباحة .. ومرحباً بعيش مرير .. ومرحبا … ومرحبا بببببب …. مادمنا نائمين بسبات عظيم .. سكارى ولسنا بسكارى .. ساهرون محدقة عيوننا على ألافلام ألاباحية ألتي مزقت شبابنا .. وجعلت ملذاتهم وشهواتهم هي قبلتهم وأهدافهم ..