من يدافع عن حقوق العراق المائية ؟ – سامي الزبيدي

العراق محاصر بالتصحر والعطش بعد ان قطعت إيران المياه عن الروافد والأنهار العراقية التي تنبع من أراضيها وغيرت مجرى انهار أخرى وأعادت مياهها الى الأراضي الإيرانية ومنعت وصولها الى العراق في مخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية ولمبادئ حسن الجوار وقد بلغت أعداد الأنهار والروافد التي قطعتها إيران ومنعت وصول مياهها الى العراق أكثر من ثلاثين نهر ورافد ودون أية إجراءات فاعلة وواقعية من كل الحكومة العراقية المتعاقبة تضمن حقوق العراق المائية التي أقرتها الاتفاقيات الدولية للأنهار المشتركة بين بلدان المنبع والمصب ودون التوصل الى اتفاقيات ثنائية تضمن حصة معقولة من مياه الأنهار والروافد التي تنبع من إيران وتدخل العراق ، والعراق يعاني من التصحر والعطش بعد ان قللت تركيا إيرادات المياه التي تدخل العراق من نهري دجلة والفرات الى أكثر من 50 بالمئة عما كانت عليه قبل سنوات خلت فقد أصبحت كمية المياه الداخلة الى العراق عبر نهر الفرات 198 متر مكعب في الثانية فيما كانت سابقا 290 مترا وفي نهر دجلة بلغت كميات المياه الداخلة الى العراق 200 متر مكعب في الثانية بعد ان كانت بحدود 500 مترا بحجة ان العراق يهدر مياه نهري دجلة والفرات التي تأتي إليه بسبب عمليات الري القديمة وعدم استخدام وسائل الري والزراعة الحديثة وذهاب كميات كبيرة من مياه نهري دجلة والفرات الى الخليج العربي دون خزنها أو الاستفادة منها ، وفي ظل المواقف الإيرانية والتركية التعسفية في التجاوز الكبير والغير مقبول على حقوق العراق المائية ورفض الدوليتين خصوصاً إيران إجراء أية مفاوضات تخص حقوق العراق المائية بحجج غير مقبولة وغير منطقية فمن يدافع عن حقوق العراق المائية ؟ وكيف يتمكن العراق من ضمان حقوقه المائية من إيران وتركيا ؟ والحكومة منشغلة بتعيين المستشارين وتبديلهم وبإبعاد هذا المحافظ من منصبه وتعيين آخر مقرب بديله وتهديد محافظين آخرين بالإبعاد وبارتفاع سعر صرف الدولار الذي لم يستقر رغم كل الإجراءات التي قامت بها وبالخلافات على الموازنة لم يتم إقرارها لحد الآن ومنشغلة باجتماعات مجلس الوزراء التي لم تقدم أي شئ للشعب العراقي الذي يعاني الأمرين بسبب الفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وسوء الخدمات والخروقات الأمنية المتكررة كما حصل جريمة القتل الجماعي في ديالى وتصاعد عمليات الاغتيال للأطباء والناشطين وغيرهم وكما حدث في ديالى أيضاً والمسيب والنجف ودون التوصل الى منفذيها ,ولم تقم الحكومة بأية إجراءات فاعلة للحد من التصحر وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات التي أصبحت كالسواقي الضحلة وتقلص الأراضي الزراعية الى أكثر من النصف نتيجة لذلك ، أما مجلس النواب والأحزاب والكتل السياسية وقادتها فهم منشغلين بقانون الانتخابات الذي تصر كتل وأحزاب الإطار التنسيقي على تبديله بقانون سانت ليغو القديم رغم معارضة أغلبية الشعب ومعهم النخب السياسية الوطنية والأحزاب الناشئة والمرجعية الدينية ضاربين عرض الحائط معارضة الأغلبية من الشعب لقانون سانت لغو وغير مكترثين بمعاناة الشعب العراقي والماسي والكوارث التي يتعرض لها وغير مبالين بما يمر به العراق من أزمة التصحر وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات هذه الأزمة التي تهدد حاضر ومستقبل البلد وتنذر باسوا كارثة إنسانية وبيئية مقبلة .

صمت حكومي

والسؤال المهم هنا من يدافع عن حقوق العراق المائية في ظل الصمت الحكومي والسياسي ؟ ولماذا لا تتخذ الحكومة ومجلس النواب قرارات تضغط فيها على إيران وتركيا وتنتزع منهما حقوقنا في مياه الأنهار المشتركة وفقا للاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية ؟ ولماذا لا تضغط حكومة السوداني ومجلس النواب على الدولتين الجارتين وتنتزع منهما حقوقنا المائية من خلال تقليص استيراد البضائع والسلع والمواد الغذائية والزراعية من هاتين الدوليتين وفي إجراءات قادمة إغلاق نصف المعابر الحدودية معهما وتقليص الاستيراد مهما الى 20 بالمئة والتعويل على الاستيراد من الدول العربية المجاورة والدول الآسيوية الأخرى والامتناع عن استيراد الغاز والكهرباء من إيران والاستعاضة عنهما بالغاز الخليجي والربط الكهربائي مع الدول العربية والتفكير مستقبلا بإيجاد منافذ جديدة لتصدير نفط العراق عبر سوريا بإعادة إحياء خط بانياس ومن الأردن عبر العقبة وإعادة العمل بخط ينبع بالتنسيق مع السعودية وإيقاف تصدير النفط غبر موانئ تركيا وعلى الحكومة إضافة لذلك وضع خطط إستراتيجية لبناء سدود وخزانات للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لتعزيز الخزين المائي واستخدام وسائل الري الحديثة في الزراعة للحد من هدر المياه وبغير إجراءات حكومية فاعلة ومؤثرة فلا يتمكن العراق من ضمان حقوقه في مياه الأنهار المشتركة وسيعاني كثيرا من التصحر وخسران أراضيه الزراعية وستصل الأمور الى عدم إمكــــــانية توفير مياه الشرب للمواطنين قادم الأشهر والسنين .