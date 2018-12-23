من يحمي الناس من مرتزقة الصحافة ؟-هاشم حسن التميمي

كاتيوشا

من يحمي الناس من مرتزقة الصحافة ؟

كتب السيد صباح الشيخلي يوم امس مشيدا ومثمنا لقرار مجلس القضاء الاعلى بعدم تنفيذ اوامر القبض او الاستقدام لبعض من نسميهم صحفيين ويطلبهم القضاء في دعاوى جنايات ومخالفات الا بعد ابلاغ النقابة ويبدو الامر ظاهريا خطوة ايجابية لكن ماخفي يعد الاسوأ في تاريخ الصحافة والقضاء على حد سواء.

لا اعتراض على هذا المكسب الذي اقره قانون حماية الصحفيين في قضايا مخالفات بسيطة وحالات محددة ونادرة تقع مع صحفي محترف يحترم نفسه ويقدس مهنته ويحدث معه التباس عابر من السلطات وليس اصحاب الحقوق والمتضررين من النشر وانتهاك لخصوصياتهم وكرامتهم وسمعتهم وهذا لايستوجب تدخل النقابة وحمايته لكن الامر حين يتحول الصحفي الى منشار للابتزاز باستخدام القذف والتشهير والفبركات الصحفية والتزوير لاسقاط مؤسسات وشخصيات عامة ولمئات الحالات فان الامر يتطلب سرعة الحسم لاستئصال هذا السرطان مع تشديد العقوبة وتخلي النقابة عنه والامتناع عن حمايته بل واستنادا لقانونها النافذ تحوله الى لجنة انضباط للنظر في شطب اسمه من سجل العضوية لخروجه عن اداب المهنة واخلاقياتها لحماية الناس بل الصحفيين انفسهم من هذا التصرف المشين الذي يسىء للصحافة وللصحفيين. وللاسف ان ما يتحدث عنه الشيخلي اصبح مثاليات نطالعها في كتب الاخلاقيات ونرددها في ورش تاهيل الصحفيين الشباب، اما الواقع فيحتاج لمراجعة حقيقية لاستعادة شرف المهنة من الدخلاء والمرتزقة. ويعرف السيد الشيخلي عشرات الملفات تؤشر لممارسات صحفية منحرفة لم نشهد لها مثيلا منذ تاسيس اول صحيفة عراقية زوراء عام 1869حتى يومنا هذا.

ولكي لانتهم بالتعميم والتشاؤم نحن على استعداد ان نقدم لرئيس مجلس القضاء المحترم من الادلة والشواهد عن خروقات وعمليات ابتزاز منظم لبعض من يحمل صفة الصحفي ووضع نفسه فوق القانون وفوق اخلاقيات المهنة ووجد في اجراء تبليغ النقابة وسيلة للافلات من العدالة ..ونحن نسأل مجلس القضاءهل الصحفي مواطن فوق القانون ؟..ان قال نعم فهذا خرق للدستور يمنحنا الفرصة للرد واتخاذ موقف لتطبيق مبدا المساواة امام القضاء بين عموم العراقيين بغض النظر عن المهنة ورفض المساومات وتعطيل تنفيذ القانون مهما كانت المبررات ويفترض في الصحفي الشريف اول من يحترم القانون واخر من يخالفه….. ولا يصح الا الصحيح.

هاشم حسن التميمي

بغداد