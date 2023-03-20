من يحاسب هؤلاء ؟ – سامي الزبيدي

ازدادت في السنين الأخيرة البدع والخرافات والممارسات التي لا تمت بأية صلة للدين الإسلامي الحنيف ولا لأي دين أو مذهب وهذه البدع والخرافات أنواع منها ممارسات شخصية كادعاء احد الأشخاص انه سيد ومن سلالة رسول الله (ص) وعنده كرامات ومنهم من يدعي انه الإمام المهدي المنتظر ويظهر متنقلاً على حصان وآخر محمول على كرسي وآخر يتنقل راجلاً فيتجمع الناس البسطاء حولهم ويتزاحموا عليهم لينالوا بركاتهم وهناك من يبصق في إناء ويعطيه للبسطاء على أساس انه يشفي من الأمراض وهناك ممارسات جماعية كقيام جماعة ببناء مقام وتدعي انه قبر أو مقام لأحد الأولياء من سلالة الأئمة ( ع) ويصبح مزار تستفيد منه هذه الجماعة مادياً وغيرهم يروجون لنخلة على أنها علوية فيتبارك بها الناس و بعض النسوة لا يكتفين بالتبرك بلمسها بل بالصعود عليها وآخرون ادعوا ان أحد الجرارات الزراعية (تراكتور) مبارك فيعلق البسطاء القماش الأخضر عليه ويقدموا له النذور لينالوا بركاته وهناك مجموعة من الدجالين يدعون أنهم يمتلكون كرامات ويحلون مشاكل الناس بالشعوذة وكتابة الطلاسم وبممارسات بعضها لا أخلافية مع نساء ساذجات, والأخطر من كل هذه الممارسات هم مجموعة من الخطباء الذين يرتقون المنابر الحسينية أوفي المآتم فيسئون علانية للخلفاء الراشدين ويسبون صحابة رسول الله وأمهات المسلمين زوجات النبي (ص) ولا احد يتصدى لهم أو يحاسبهم وفيهم من ينسب روايات الى الائئمة ألاثني عشر(ع) فيقول هذه الرواية عن الصادق (ع) أو عن الباقر(ع) ليقنعوا السذج إنها صحيحة وهي عبارة عن أكاذيب وخرافات لا يرتضيها العقل ولا الدين فكيف تصدر عن أأئمة الهدى أحفاد الرسول(ص) والغاية منها إثارة النعرات الطائفية والفرقة بين المسلمين والنيل من الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة وبعض هؤلاء يتحدثون بأحاديث لا يقبلها عقل على أساس إنهم يرفعون من شأن مذهب معين وفي الحقيقة إنهم يسيئون للمذهب .

فمثلا يذكر احد هؤلاء في مقطع فديو ان الباذنجان شيعي وكذلك التين والزيتون والانكى ان احدهم يقول ان إبليس الذي طرده الله من الجنة شيعي وغيره يذكر آيات قرآنية على أنها نزلت في حق رجل دين وآخر يدعي ان احد المراجع كان يسمع كلام والده وهو في رحم أمه ومرجع آخر كان يسمع كلام والده وهو في صلب والده ويردد السذج (اللم صلي على محمد وآل محمد) والمراجع براء من هذا الادعاء وآخر يقول ان عنزاً في جزر غينيا تكلم باللغة العربية الفصحى مع السكان قائلاً ان نقص المناعة الذي يصيبهم بسبب أعمالهم مع العلم إنهم لا يعرفون العربية وآخر يدعو الشباب لان يذنبوا ويفعلوا أي ذنب لان الإمام الحسين (ع) ينفخ عليهم ويمحي ذنوبهم مهما فعلوا وغيرها من الخزعبلات وهذه الأكاذيب والخرافات التي تطرح من خلال خطب المنابر أو الخطب المسجلة التي تبث من بعض القنوات الفضائية الطائفية والتي تدعو للطائفية وتمزيق شمل المسلمين وتفريق وحدة الشعب العراقي بكافة مكوناته ومذاهبه وأطيافه فهي خطره جداً وخطرها لا يقل عن خطر المخدرات إنها تسفه وتستخف بعقول الناس وتلوث عقول الشباب وتثيرالنعرات الطائفية التي يدعو جميع مراجع الدين في العراق سنة وشيعة وطوائف أخرى بضرورة التصدي لها ومنعها لكن بعض هؤلاء الذين يسمون أنفســــــــهم خطباء يعملون بأجندات خارجية وتدفع لهم قنوات فضائية خبية تبـــــــث سموهما في مجتمعنا لتفرق شمـــــــلنا وبعض هؤلاء محميين من رجال دين متطرفين وبعض الميليشيات المسلحة . إنني أقترح للتصدي لمثل هذه الممارسات أولاً تشريع قانون في مجلس النواب يحضر من يمارس الشعوذة والسحر والدجل كما أدعو لمحاسبة من يثير عواطف البسطاء بخطب وأحاديث وروايات كاذبة ويروج للطائفية أو من يبنى بناء ويدعي انه مقام لأحد الأولياء زوراً أو من يدعي انه إمام أو انه صاحب كرامات وغيرها من الممارسات التي تخدع السذج والبسطاء والغاية منها تحقيق الربح المادي وإثارة النعرات الطائفية فلماذا يحاسب الكاتب والصحفي لو ذكر فساد وسرقات احد السياسيين الفاسدين ويحال الى محكمة النشر ويغرم مبالغ كبيرة جدا وربما يسجن وهو لن يدعي بل ذكر حقائق وقد تسببت دعاوى النشر في معاقبة العديد من الكتاب والصحفيين ومنهم من هرب خارج العراق خوفا من القتل ومن يثير الفتن الطائفية وبتجاوز على الخلفاء الراشدين وهو يخطب على الملأ أوفي الفضائيات حراً طليقا يتمادي في غيه دون حساب ومن يخدع الناس ويدعي انه إمام أو انه سيد مبارك ليستولي على أموالهم ويسئ الى النساء ويتعدى عليهن ومن يروج للخرافات والخزعبلات التي لا تمس للدين ولأي مذهب بصلة لا تتم محاسبته , كما اقترح ثانياً على الوقفين الشيعي والسني تشكيل لجان مشتركة لمتابعة هذه الأمور والتصدي لها لأنها تفكك عرى التماسك المجتمعي وروابط الإخوة بين العراقيين على اختلاف مذاهبهم كما اقترح على المرجعية الدينية ثالثاً اتخاذ إجراءات رادعة بحق الخطباء الذين يدعون أنهم طلاب حوزة ويكذبون على الناس ويحرضون على الفتنة في خطبهم على المنابر الحسينية وفي المآتم أو من خلال الفضائيات لكي لا تتسع هذه الظواهر وتتفاقم .

كما اقترح رابعاً على الأجهزة الأمنية والقضاء التصدي لمثل هذه الممارسات لان خطر الخطباء الذين يسيئون للرموز الدينية وخطر الأكاذيب والخرافات والخزعبلات والشعوذة لا يقل عن خطر المخدرات وخطر الجرائم الكبرى وهي تدمير المجتمع وإذكاء للفتنة والفرقة والطائفية ومثلما توجد رقابة على القنوات الفضائية ورقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية ورقابة على الصحافة والنشر يجب ان تكون هـــــــناك رقابة على خطباء المنابر والمآتم الذين يتحدثون بروايات كاذبة ويثيرون الفتن ويسيئون لبعض الرموز الدينية وعلى من يمارس السحر والشعوذة والدجل ومن يدعي انه إمام أو سيد مبارك مستغلاً طيبة البسطاء وسذاجة البعض .