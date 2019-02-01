من وحي الاعتراف الاسترالي

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فاتح عبد السلام

بعد‭ ‬سنتين‭ ‬،‭ ‬جاء‭ ‬اعتراف‭ ‬غير‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الاسترالية‭ ‬حول‭ ‬تسببها‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬عشر‭ ‬مدنياً‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬تحريرها‭ . ‬آلاف‭ ‬سوى‭ ‬هؤلاء‭ ‬مزقتهم‭ ‬الطائرات‭ ‬ودفنوا‭ ‬فيما‭ ‬كانوا‭ ‬يحتمون‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬مجتمعين‭ ‬كعوائل‭ ‬لا‭ ‬حول‭ ‬لها‭ ‬ولاقوة‭ ‬في‭ ‬سراديب‭ ‬البيوت‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬بالجانب‭ ‬الأيمن‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬غير‭ ‬انّه‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬أحد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بقتل‭ ‬أولئك‭ ‬الالاف‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جثث‭ ‬بعضهم‭ ‬تحت‭ ‬الانقاض‭ . ‬هكذا‭ ‬هي‭ ‬حروب‭ ‬المدن،‭ ‬أبشع‭ ‬انواع‭ ‬الحروب‭ ‬وأقذرها‭ ‬،لأن‭ ‬فيها‭ ‬الطرف‭ ‬المدني‭ ‬الأعزل‭ ‬الذي‭ ‬لايملك‭ ‬سلاحاً‭ . ‬لا‭ ‬ندري‭ ‬هل‭ ‬قامت‭ ‬استراليا‭ ‬بتشغيل‭ ‬افلام‭ ‬وتسجيلات‭ ‬حرب‭ ‬الموصل‭ ‬واعادتها‭ ‬الى‭ ‬الخلف‭ ‬لترى‭ ‬ثمانية‭ ‬عشر‭ ‬مدنياً‭ ‬يتمزقون‭ ‬بقصف‭ ‬الطائرات‭ ‬أم‭ ‬انها‭ ‬تراجع‭ ‬كل‭ ‬أخطاء‭ ‬المعركة‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬تفعل‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬ذلك‭ ‬أم‭ ‬انها‭ ‬مبادرة‭ ‬فردية‭ ‬لا‭ ‬تتكرر‭ ‬؟‭.‬

انتهت‭ ‬حقبة‭ ‬الظلام‭ ‬في‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬التاريخ‭ ‬سيتحدث‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬عسكرية‭ ‬جرى‭ ‬تطبيقها‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬خسائر‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتجاهله‭ ‬التاريخ‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بعد‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬،‭ ‬فما‭ ‬حدث‭ ‬شيء‭ ‬فوق‭ ‬الوصف‭ . ‬ربما‭ ‬العسكريون‭ ‬قبل‭ ‬سواهم‭ ‬عليهم‭ ‬التوقف‭ ‬والتأمل‭ ‬في‭ ‬صفحات‭ ‬تلك‭ ‬المعركة‭ ‬،‭ ‬وكيف‭ ‬جرت‭ ‬الامور؟‭ ‬واين‭ ‬مواضع‭ ‬الفشل‭ ‬والنجاح‭ ‬؟وهل‭ ‬كان‭ ‬بالامكان‭ ‬تفادي‭ ‬الخسائر‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭ ‬العزل‭ ‬أم‭ ‬انّ‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متاحاً‭ ‬،كلية‭ ‬الاركان‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬اعرق‭ ‬الاكاديميات‭ ‬العربية‭ ‬العسكرية‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬الاجدر‭ ‬من‭ ‬غيرها‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬قراءة‭ ‬المعركة‭ ‬بتجرد‭ ‬وحيادية‭ ‬وبحسب‭ ‬عناصر‭ ‬العلم‭ ‬العسكري‭ ‬لكل‭ ‬صنف‭ ‬قتالي‭ ‬اشترك‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المعارك‭ ‬الكبيرة،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬التاريخ‭ ‬العربي‭ ‬مثلها‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬بغداد‭ ‬وتدمير‭ ‬بعض‭ ‬المدن‭ ‬السورية‭ ‬مؤخراً‭ ‬ايضاً‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية